Svētdien, 22. novembrī, 95 gadu vecumā mūžībā devies viens no zīmīgākajiem Latvijas ebreju vēstures pētniekiem, ilggadējais LU HZF Filozofijas un socioloģijas institūta līdzstrādnieks, Latvijas ebreju — geto un koncentrācijas nometņu ieslodzīto biedrības vadītājs, TZO virsnieks profesors Dr. habil. hist. Leo Dribins (3.11.1931, Liepāja-22.11.2026, Rīga), sociālajā vietnē "Facebook" informē muzejs "Ebreji Latvijā".
Leo Dribins piedzima jauktā ebreju-latviešu ģimenē. Viņš jau no bērnības jutās komfortabli abās kultūras telpās. 20. gadsimta Latvijas vēstures traģiskie notikumi atstāja mūžīgi asiņojušo brūci viņa dzīvē — nacistu okupācijas laikā tika nogalināti visi viņa ebreju radinieki, ieskaitot tēvu Gutmanu, kas gāja bojā Štuthofā 1945. gada janvārī. Pēc paša Leo stāstītā, viņu un viņa jaunākos brāļus vairākkārt ielās mēģināja aizturēt šucmaņi, neskatoties uz to, ka "pusebrejiem" bija atļaut dzīvot ierastu dzīvi, lai gan ar tiesību ierobežojumiem, un tikai pateicoties mātes Leontijas iejaukšanās ar viņu nekas nenotika.
Izvēloties vēsturnieka karjeru, viņš sākotnēji nebija specializējies ebreju vai citu etnisko minoritāšu vēsturē, kas padomju okupācijas apstākļos arī nebūtu iespējams. Viņš bija strādājis tradicionālajos historiogrāfijas lauciņos, pētot Latvijas strādnieku kustību, sociālistisko un komunistisko grupu darbību, 1919.-1920. gadu t.s. Padomju Latviju. Lielākoties viņa darbs noritēja LKP CK Partijas vēstures institūtā.
Latvijai atgūstot valstisko neatkarību, viņš pievērsās Latvijas mazākumtautību vēstures jautājumiem, pētot starpetniskās attiecības Latvijā XIX-XX gadsimtā, it īpašu ebreju un vācu kopienu vēsturi. 1996. gadā viņš laida klajā pirmo pēcpadomju Latvijā oriģināldarbu par ebreju vēsturi — "Ebreji Latvijā", kurā pievērsās ne tikai ebreju vēsturei, bet rakstīja arī par aktuālajām ebreju dzīves norisēm. Viņš uzrakstīja arī līdzīgā rakstura apkopojošus darbus "Ukraiņi Latvijā" (1995) un "Vācieši Latvijā" (2000).
Latvijas ebreju vēstures historiogrāfijai bija svarīgi arī viņa kopā ar vēsturnieku Marģeru Vestermani un diplomātu Armandu Gūtmani sarakstītais pārskats "Latvijas ebreju kopiena: vēsture, traģēdija, atdzimšana" (2001), sastādītie rakstu krājumi "Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne" (2007) un "Latvijas ebreji un Padomju vara: 1928-1953" (2009), kā arī vienīgais sava veida apkopojums "Antisemītisms un tā izpausmes Latvijā: vēstures atskats" (Vēsturnieku komisijas rakstu 4. sējums, 2002).
Leo Dribins bija ne tikai ražīgs pētnieks vairākās humanitāro zinātņu jomās, bet arī aktīvs sabiedriskais darbinieks, pirms vairākiem gadiem viņš uzņēmās Latvijas ebreju — geto un koncentrācijas nometņu ieslodzīto biedrības vadīšanu, un palika amatā, kamēr to pieļāva veselības stāvoklis. Viņš centās vienmēr būt klāt gan ebreju kopienas pasākumos, gan Latvijas vēsturei veltītajos akadēmiskajos pasākumos, līdz pēdējiem dzīves gadiem saglabājot lielu interesi un zinātkāri par norisēm Latvijas sabiedrībā.
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Svētdien, 22. novembrī, 95 gadu vecumā mūžībā devies viens no zīmīgākajiem Latvijas ebreju vēstures pētniekiem, ilggadējais LU HZF Filozofijas un socioloģijas institūta līdzstrādnieks, Latvijas ebreju — geto un koncentrācijas nometņu ieslodzīto biedrības vadītājs, TZO virsnieks profesors Dr. habil. hist. Leo Dribins (3.11.1931, Liepāja-22.11.2026, Rīga), sociālajā vietnē "Facebook" informē muzejs "Ebreji Latvijā".
Leo Dribins piedzima jauktā ebreju-latviešu ģimenē. Viņš jau no bērnības jutās komfortabli abās kultūras telpās. 20. gadsimta Latvijas vēstures traģiskie notikumi atstāja mūžīgi asiņojušo brūci viņa dzīvē — nacistu okupācijas laikā tika nogalināti visi viņa ebreju radinieki, ieskaitot tēvu Gutmanu, kas gāja bojā Štuthofā 1945. gada janvārī. Pēc paša Leo stāstītā, viņu un viņa jaunākos brāļus vairākkārt ielās mēģināja aizturēt šucmaņi, neskatoties uz to, ka "pusebrejiem" bija atļaut dzīvot ierastu dzīvi, lai gan ar tiesību ierobežojumiem, un tikai pateicoties mātes Leontijas iejaukšanās ar viņu nekas nenotika.
Izvēloties vēsturnieka karjeru, viņš sākotnēji nebija specializējies ebreju vai citu etnisko minoritāšu vēsturē, kas padomju okupācijas apstākļos arī nebūtu iespējams. Viņš bija strādājis tradicionālajos historiogrāfijas lauciņos, pētot Latvijas strādnieku kustību, sociālistisko un komunistisko grupu darbību, 1919.-1920. gadu t.s. Padomju Latviju. Lielākoties viņa darbs noritēja LKP CK Partijas vēstures institūtā.
Latvijai atgūstot valstisko neatkarību, viņš pievērsās Latvijas mazākumtautību vēstures jautājumiem, pētot starpetniskās attiecības Latvijā XIX-XX gadsimtā, it īpašu ebreju un vācu kopienu vēsturi. 1996. gadā viņš laida klajā pirmo pēcpadomju Latvijā oriģināldarbu par ebreju vēsturi — "Ebreji Latvijā", kurā pievērsās ne tikai ebreju vēsturei, bet rakstīja arī par aktuālajām ebreju dzīves norisēm. Viņš uzrakstīja arī līdzīgā rakstura apkopojošus darbus "Ukraiņi Latvijā" (1995) un "Vācieši Latvijā" (2000).
Latvijas ebreju vēstures historiogrāfijai bija svarīgi arī viņa kopā ar vēsturnieku Marģeru Vestermani un diplomātu Armandu Gūtmani sarakstītais pārskats "Latvijas ebreju kopiena: vēsture, traģēdija, atdzimšana" (2001), sastādītie rakstu krājumi "Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne" (2007) un "Latvijas ebreji un Padomju vara: 1928-1953" (2009), kā arī vienīgais sava veida apkopojums "Antisemītisms un tā izpausmes Latvijā: vēstures atskats" (Vēsturnieku komisijas rakstu 4. sējums, 2002).
Leo Dribins bija ne tikai ražīgs pētnieks vairākās humanitāro zinātņu jomās, bet arī aktīvs sabiedriskais darbinieks, pirms vairākiem gadiem viņš uzņēmās Latvijas ebreju — geto un koncentrācijas nometņu ieslodzīto biedrības vadīšanu, un palika amatā, kamēr to pieļāva veselības stāvoklis. Viņš centās vienmēr būt klāt gan ebreju kopienas pasākumos, gan Latvijas vēsturei veltītajos akadēmiskajos pasākumos, līdz pēdējiem dzīves gadiem saglabājot lielu interesi un zinātkāri par norisēm Latvijas sabiedrībā.
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