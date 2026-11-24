Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) atbalsta jautājuma par robežšķērsošanas punktu ar Krieviju slēgšanu tālāku virzību, tomēr vispirms esot jāpanāk kopīga izpratne valdības līmenī.
"Nesen ir apstiprināta jaunā valdība. Ceru, ka tuvākajās dienās to izdosies izdarīt," sacīja Dombrava.
Igaunijas valdība jau pagājušajā nedēļā nolēma no 1. decembra slēgt sauszemes robežšķērsošanas punktus ar Krieviju.
Robežšķērsošanas punktu darbības apturēšana attieksies uz visiem sauszemes robežšķērsošanas punktiem starp Igauniju un Krieviju — "Narva-1", "Narva-2", "Koidula", "Luhamā" un "Sātse". Pēc sešiem mēnešiem valdība vērtēs, vai ir jāgroza šie ierobežojumi, kas noteikti nacionālās drošības un sabiedriskās kārtības interesēs.
Lēmums ir reakcija uz Krievijas nepārtrauktajām naidīgajām darbībām pret Igauniju un citām Eiropas valstīm. Šogad aizsardzības rūpniecības nozares uzņēmumi Igaunijā ir piedzīvojuši divus uzbrukumus, un, pēc Igaunijas Drošības dienesta (KaPo) datiem, abus incidentus organizēja Krievijas specdienesti.
Latvijas Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieks Guntis Pujāts aizvadītajā nedēļā Latvijas Radio, vaicāts, vai robežsardzei ir kapacitāte uzņemt papildu robežšķērsotāju plūsmu, Igaunijai slēdzot robežu ar Krieviju, skaidroja, ka šis jautājums būs jārisina ar iesaisti virsstundu darbā.
Viņš atgādināja, ka Latvijas robežas šķērsošanai darbojas elektroniskās rindas. "Bet ir noteikts limits un noteikti būs rindas," viņš norādīja.
Vaicāts, vai Latvijai būtu vērtīgi slēgt robežšķērsošanas punktus ar Krieviju, viņš skaidroja, ka konceptuāli lēmums jāpieņem valdībai un viņš par to nekādas ziņas nav saņēmis. Ja tas notiktu, robežsargiem tas darbu zināmā mērā atvieglotu, atzina Pujāts, uzsverot, ka vairāk robežsargu varētu novirzīt zaļās robežas apsardzībai.
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Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) atbalsta jautājuma par robežšķērsošanas punktu ar Krieviju slēgšanu tālāku virzību, tomēr vispirms esot jāpanāk kopīga izpratne valdības līmenī.
"Nesen ir apstiprināta jaunā valdība. Ceru, ka tuvākajās dienās to izdosies izdarīt," sacīja Dombrava.
Igaunijas valdība jau pagājušajā nedēļā nolēma no 1. decembra slēgt sauszemes robežšķērsošanas punktus ar Krieviju.
Robežšķērsošanas punktu darbības apturēšana attieksies uz visiem sauszemes robežšķērsošanas punktiem starp Igauniju un Krieviju — "Narva-1", "Narva-2", "Koidula", "Luhamā" un "Sātse". Pēc sešiem mēnešiem valdība vērtēs, vai ir jāgroza šie ierobežojumi, kas noteikti nacionālās drošības un sabiedriskās kārtības interesēs.
Lēmums ir reakcija uz Krievijas nepārtrauktajām naidīgajām darbībām pret Igauniju un citām Eiropas valstīm. Šogad aizsardzības rūpniecības nozares uzņēmumi Igaunijā ir piedzīvojuši divus uzbrukumus, un, pēc Igaunijas Drošības dienesta (KaPo) datiem, abus incidentus organizēja Krievijas specdienesti.
Latvijas Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieks Guntis Pujāts aizvadītajā nedēļā Latvijas Radio, vaicāts, vai robežsardzei ir kapacitāte uzņemt papildu robežšķērsotāju plūsmu, Igaunijai slēdzot robežu ar Krieviju, skaidroja, ka šis jautājums būs jārisina ar iesaisti virsstundu darbā.
Viņš atgādināja, ka Latvijas robežas šķērsošanai darbojas elektroniskās rindas. "Bet ir noteikts limits un noteikti būs rindas," viņš norādīja.
Vaicāts, vai Latvijai būtu vērtīgi slēgt robežšķērsošanas punktus ar Krieviju, viņš skaidroja, ka konceptuāli lēmums jāpieņem valdībai un viņš par to nekādas ziņas nav saņēmis. Ja tas notiktu, robežsargiem tas darbu zināmā mērā atvieglotu, atzina Pujāts, uzsverot, ka vairāk robežsargu varētu novirzīt zaļās robežas apsardzībai.
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