Saeimas deputātu vairākums ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja valsts galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Par likumprojektu balsoja 78 deputāti, bet pret bija 16. Par balsoja visas parlamenta frakcijas, izņemot "Suverēnās varas/Apvienības jaunlatvieši" (SV/AJ) deputātus, kā arī "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāti Jekaterinu Ivanovu.
Opozīcijas deputāts Edmunds Jurēvics (JV) debatēs norādīja, ka "kārtējo reizi tiek piedzīvots stāsts Gausa stilā", jo atkal šāds balsojums notiek pēdējā brīdī. Politiķis vaicāja deputātiem, vai viņi paši zina, par ko balsos.
"Nedrīkst balsot pēdējā brīdī," teica Jurēvics, sakot, ka šādus vārdus minētajā jautājumā iepriekš teicis Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), kad vēl atradies opozīcijā.
Vienlaikus Jurēvics norādīja, ka JV frakcija atbalstīs "airBaltic". Viņš akcentēja, ka neatkarīgi no tā, vai politiskais spēks atrodas pozīcijā vai opozīcijā, valstiski nozīmīgi jautājumi ir jāatbalsta.
Opozīcijas deputāte Inna Djeri (SV/AJ) debatēs norādīja, ka šis balsojums ir par to, vai atkal ļaut aplaupīt valsti. Viņa norādīja, ka valsts aviokompānijas ir bijušas arī citās valstīs, taču tās jau bankrotējušas. Djeri akcentēja, ka Latvija turpina "barot nacionālo aviokompāniju", nauda tikai tiek dota. "Ja cilvēks ņem hipotekāro kredītu, viņam šī nauda ir jāatdod," teica politiķe.
Viņa kritizēja "airBaltic", kura vadība nav darījusi neko, lai novērstu bankrotu. Djeri akcentēja, ka viņas vēlētāji nevēlas, lai šis "airBaltic" stāsts tiktu turpināts un valsts turpinātu šķiest naudu.
Politiķe atgādināja, ka Latvijā tiek vākta nauda slimiem bērniem. "Kam tas ir vajadzīgs," vaicāja Djeri, kritizējot to, ka atkal valstij ir jāglābj "airBaltic".
Līdzīgi arī citi deputāti no SV/AJ uzsvēra, ka līdzekļus, kas paredzēti "airBaltic" glābšanai, var novirzīt citiem mērķiem, piemēram, veselības aprūpei. Opozīcijas deputāti pārmeta Kulberga valdībai, ka patlaban nav pietiekamas informācijas par galvojumu un par to, vai nākotnē nevajadzēs vēl finanšu līdzekļus.
SV/AJ deputāti atgādināja iepriekš Saeimas debatēs "Apvienotā saraksta" (AS) deputātu pausto, kuri laikā, kad bija opozīcijā, neatbalstīja līdzekļu ieguldīšanu "airBaltic", norādot, ka nav pietiekamas informācijas.
Deputāts Pēteris Dimants (AS) cita starpā kritizēja "Jauno Vienotību" (JV), sakot, ka tieši šī partija ir līdzatbildīga situācijai, kas ir izveidojusies "airBaltic". Pašlaik esot cerība, ka "airBaltic" ir izglābta. "Balsojums tiek balstīts uz risinājumu," teica Dimants, akcentējot arī Kulberga nozīmi kompānijas glābšanā.
Parlamentārietis Jānis Urtāns (AS) sacīja, ka skepsei par galvojumu, ņemot vērā vēsturiskos notikumus, ir pamats, taču patlaban notiek reāli darbi, lai veiktu uzņēmuma restrukturizāciju. Deputāts aicināja balsot par galvojumu.
LPV Saeimas frakcijas vadītājs Ainārs Šlesers sacīja, ka jau vairākas reizes piedzīvota "airBaltic" glābšana. Viņš kritizēja bijušo aviokompānijas vadītāju Martinu Gausu, kā arī bijušos "Progresīvo" satiksmes ministrus par 2024. gadā emitētajām obligācijām 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% procentu likmi gadā.
Šlesers pauda, ka "airBaltic" neesot "vienas dienas neveiksmes stāsts". Politiķis aicināja nodalīt viņa nepatiku pret kādu politiķi no jautājumiem, kas saistīti ar Latviju. Viņš vērtēja, ka nepieciešama aviokompānija, kas nodrošina pēc iespējas vairāk tiešos lidojumus uz Eiropas pilsētām.
Deputāts teica, ka viņam "nelielu cerību" dod ASV notiekošais "Chapter 11" restrukturizācijas process, kas "attīra kompāniju". Viņš aicināja pusgada laikā nodrošināt investora piesaisti aviokompānijai un lidostai.
Šlesers informēja, ka LPV frakcijā būs brīvais balsojums un lielākā daļa deputātu galvojumu atbalstīšot. Viņš sacīja, ka LPV esot gatava uzticēties premjeram Andrim Kulbergam (AS), bet ar nosacījumu, ka premjers nepieļaus šīs naudas nonākšanu obligāciju turētāju rokās.
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs pauda, ka "Progresīvie" atbalstīs galvojuma piešķiršanu, taču frakcijas deputātus satrauc vairāki jautājumi. Piemēram, viņš minēja, ka valdība jau septembrī zinājusi par iespējamu galvojuma piešķiršanas nepieciešamību. Tāpat Šuvajevs teica, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā izskanējuši pretrunīgi viedokļi par to, vai potenciālais valsts atbalsts ir saskaņots ar Eiropas Komisiju (EK).
Līdztekus Šuvajevs minēja, ka, palielinoties risks, ka Saeimai februārī vai martā varētu būt nepieciešams piešķirt vēl 50 miljonu eiro galvojumu. Viņš arī pauda bažas, vai līdz nākamā gada martam izdosies piesaistīt aviokompānijai stratēģisko investoru.
Savukārt deputāte Olga Petkeviča (LPV) pauda — "lai "airBaltic" grimst". Viņa savā uzrunā minēja, ka AS "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca" 2016. gadā vērsās pie valdības, lūdzot piešķirt valdības garantijas bankas kredīta nodrošināšanai, bet toreiz tai tikai pateikts "lai grimst".
Deputāte norādīja, ka DLRR ir cietusi no ģeopolitiskajām pārmaiņām, vērsusies pēc centrālās varas atbalsta, bet vairākkārt to nav saņēmusi. Petkeviča uzsvēra, ka valsts budžetā rezervētie līdzekļi "airBaltic" esot nepieciešami daudz svarīgāku jautājumu risināšanai, piemēram, veselībai, invalīdiem, skolotājiem un ģimenēm ar bērniem.
Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas vadītājs Artūrs Butāns aicināja opozīcijas partijas piedāvāt alternatīvus risinājumus, nevis paust "žēlsirdīgus stāstus", saistot galvojuma piešķiršanu "airBaltic" ar zaudējumiem veselības aprūpes budžetam. Viņš aicināja minēt, cik ekonomikai izmaksātu uzņēmuma neglābšana.
Deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV) pauda, ka 14. Saeimā, kad bija nepieciešams balsot par "airBaltic" parādu dzēšanu, LPV tam piegājusi valstiski. Viņš norādīja, ka patlaban esot pilnīgi cita situācija nekā tad, kad pie varas bija JV. Deputāts pauda, ka šis jautājums patlaban esot citāds, jo pie varas ir Kulbergs un iepriekšējie ministri neesot izpratuši situāciju nozarē. LPV uzticību Kulbergam izteikusi jau pirms vēlēšanām, jo partija redzot reālus darbus un tic tam, ka šo uzņēmumu esot iespējams "atdzīvināt".
Atļauja sniegt galvojumu noformēta kā grozījumi "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Tie paredz, ka valsts var būt arī galvotājs, un likums papildināts ar pantu, ka valsts sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
Trešdien šos grozījumus atbalstīja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.
Grozījumi tiek skatīti steidzamības kārtā, kas nozīmē, ka tie vēl jāpieņem otrajā, galīgajā lasījumā. Steidzamība nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, gan iesniegt nepieciešamos dokumentus ASV tiesā un lai tiesa paspētu tos izskatīt un pieņemt lēmumu.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem iepriekš norādīja, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazinušies ļoti rūpīgi.
Tāpat Lipšāns atzina, ka, nesaņemot otrās daļas finansējumu, decembra vidū lidsabiedrībai varētu nākties pārtraukt darbību. Ministrs arī sacīja, ka "īpaši liela rinda uz finansējumu nav". Viņš neslēpa, ka šis finansējuma piedāvājums nav garantēts un aizdevēji to jebkurā brīdī var pārtraukt.
Ministrs arī norādīja, ka patlaban vēl nevar runāt par stratēģiskā investora piesaisti, jo investori acīmredzot grib nogaidīt, vai "airBaltic" tiks vaļā no parādiem, un tikai pēc tam lemt, investēt vai nē.
Satiksmes ministrijā (SM) informēja, ka otrdien valdība konceptuāli atbalstīja valsts galvojuma sniegšanu līdz 175 miljoniem eiro "airBaltic" privātā finansējuma piesaistei, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa turpināšanu.
Vienlaikus valdība uzdeva steidzamības kārtā virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā, kas paredz pilnvarot Ministru kabinetu lemt par galvojuma izsniegšanu.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma.
Lipšāns iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka otrās finansējuma daļas apmērs ir 125 miljoni eiro, savukārt finansētājs tās piešķiršanai pieprasa valsts galvojumu 175 miljonu eiro apmērā, kas ietver arī aizdevuma procentus 50 miljonu eiro apmērā.
Lipšāns skaidroja, ka finansētājs vispirms vērsīsies ar prasību pret "airBaltic", bet, ja aviokompānija nespēs pildīt savas saistības, iestāsies valsts kā galvotājas saistības. Vienlaikus paredzēts lūgt piešķirt finansētājam prioritāti pār pārējiem kreditoriem, savukārt galvojuma izpildes gadījumā arī valsts iegūtu prioritāra kreditora statusu.
Papildu finansējums ļautu aviokompānijai stabilizēt finanšu situāciju ziemas periodā, vienlaikus turpinot darbu pie būtiskas parādsaistību dzēšanas, vienošanās ar kreditoriem un flotes pārskatīšanas. Līdz pavasarim uzņēmumam jāpanāk progress stratēģiskā investora piesaistē un jārod iespējas pārfinansēt parādsaistības ar labvēlīgākiem nosacījumiem, norādīja Lipšāns.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka viens no otrās finansējuma daļas saņemšanas sākotnējiem nosacījumiem bija līdz nākamā gada 12. janvārim saņemt stratēģiskā investora atbildi. Tā kā līdz šim termiņam, visticamāk, neizdosies panākt rakstisku vienošanos, termiņu paredzēts pārcelt uz pavasari.
Kulbergs arī atklāja, ka personīgi ir iesaistījies sarunās ar diviem potenciālajiem stratēģiskajiem investoriem.
Ja pavasarī neizdosies piesaistīt stratēģisko investoru un finansētāju, kas būtu gatavs pārfinansēt "airBaltic" parādsaistības 350 miljonu eiro apmērā, pastāv risks, ka valstij būs jāpilda galvojuma saistības.
Kulbergs atzina, ka galvojuma sniegšana samazinās valsts fiskālo telpu. Daļa finansējuma jau ir rezervēta Finanšu ministrijas plānos, tomēr veiksmīgas stratēģiskā investora piesaistes gadījumā fiskālo telpu būtu iespējams atbrīvot.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Saeimas deputātu vairākums ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja valsts galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Par likumprojektu balsoja 78 deputāti, bet pret bija 16. Par balsoja visas parlamenta frakcijas, izņemot "Suverēnās varas/Apvienības jaunlatvieši" (SV/AJ) deputātus, kā arī "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāti Jekaterinu Ivanovu.
Opozīcijas deputāts Edmunds Jurēvics (JV) debatēs norādīja, ka "kārtējo reizi tiek piedzīvots stāsts Gausa stilā", jo atkal šāds balsojums notiek pēdējā brīdī. Politiķis vaicāja deputātiem, vai viņi paši zina, par ko balsos.
"Nedrīkst balsot pēdējā brīdī," teica Jurēvics, sakot, ka šādus vārdus minētajā jautājumā iepriekš teicis Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), kad vēl atradies opozīcijā.
Vienlaikus Jurēvics norādīja, ka JV frakcija atbalstīs "airBaltic". Viņš akcentēja, ka neatkarīgi no tā, vai politiskais spēks atrodas pozīcijā vai opozīcijā, valstiski nozīmīgi jautājumi ir jāatbalsta.
Opozīcijas deputāte Inna Djeri (SV/AJ) debatēs norādīja, ka šis balsojums ir par to, vai atkal ļaut aplaupīt valsti. Viņa norādīja, ka valsts aviokompānijas ir bijušas arī citās valstīs, taču tās jau bankrotējušas. Djeri akcentēja, ka Latvija turpina "barot nacionālo aviokompāniju", nauda tikai tiek dota. "Ja cilvēks ņem hipotekāro kredītu, viņam šī nauda ir jāatdod," teica politiķe.
Viņa kritizēja "airBaltic", kura vadība nav darījusi neko, lai novērstu bankrotu. Djeri akcentēja, ka viņas vēlētāji nevēlas, lai šis "airBaltic" stāsts tiktu turpināts un valsts turpinātu šķiest naudu.
Politiķe atgādināja, ka Latvijā tiek vākta nauda slimiem bērniem. "Kam tas ir vajadzīgs," vaicāja Djeri, kritizējot to, ka atkal valstij ir jāglābj "airBaltic".
Līdzīgi arī citi deputāti no SV/AJ uzsvēra, ka līdzekļus, kas paredzēti "airBaltic" glābšanai, var novirzīt citiem mērķiem, piemēram, veselības aprūpei. Opozīcijas deputāti pārmeta Kulberga valdībai, ka patlaban nav pietiekamas informācijas par galvojumu un par to, vai nākotnē nevajadzēs vēl finanšu līdzekļus.
SV/AJ deputāti atgādināja iepriekš Saeimas debatēs "Apvienotā saraksta" (AS) deputātu pausto, kuri laikā, kad bija opozīcijā, neatbalstīja līdzekļu ieguldīšanu "airBaltic", norādot, ka nav pietiekamas informācijas.
Deputāts Pēteris Dimants (AS) cita starpā kritizēja "Jauno Vienotību" (JV), sakot, ka tieši šī partija ir līdzatbildīga situācijai, kas ir izveidojusies "airBaltic". Pašlaik esot cerība, ka "airBaltic" ir izglābta. "Balsojums tiek balstīts uz risinājumu," teica Dimants, akcentējot arī Kulberga nozīmi kompānijas glābšanā.
Parlamentārietis Jānis Urtāns (AS) sacīja, ka skepsei par galvojumu, ņemot vērā vēsturiskos notikumus, ir pamats, taču patlaban notiek reāli darbi, lai veiktu uzņēmuma restrukturizāciju. Deputāts aicināja balsot par galvojumu.
LPV Saeimas frakcijas vadītājs Ainārs Šlesers sacīja, ka jau vairākas reizes piedzīvota "airBaltic" glābšana. Viņš kritizēja bijušo aviokompānijas vadītāju Martinu Gausu, kā arī bijušos "Progresīvo" satiksmes ministrus par 2024. gadā emitētajām obligācijām 380 miljonu eiro apmērā ar 14,5% procentu likmi gadā.
Šlesers pauda, ka "airBaltic" neesot "vienas dienas neveiksmes stāsts". Politiķis aicināja nodalīt viņa nepatiku pret kādu politiķi no jautājumiem, kas saistīti ar Latviju. Viņš vērtēja, ka nepieciešama aviokompānija, kas nodrošina pēc iespējas vairāk tiešos lidojumus uz Eiropas pilsētām.
Deputāts teica, ka viņam "nelielu cerību" dod ASV notiekošais "Chapter 11" restrukturizācijas process, kas "attīra kompāniju". Viņš aicināja pusgada laikā nodrošināt investora piesaisti aviokompānijai un lidostai.
Šlesers informēja, ka LPV frakcijā būs brīvais balsojums un lielākā daļa deputātu galvojumu atbalstīšot. Viņš sacīja, ka LPV esot gatava uzticēties premjeram Andrim Kulbergam (AS), bet ar nosacījumu, ka premjers nepieļaus šīs naudas nonākšanu obligāciju turētāju rokās.
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs pauda, ka "Progresīvie" atbalstīs galvojuma piešķiršanu, taču frakcijas deputātus satrauc vairāki jautājumi. Piemēram, viņš minēja, ka valdība jau septembrī zinājusi par iespējamu galvojuma piešķiršanas nepieciešamību. Tāpat Šuvajevs teica, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā izskanējuši pretrunīgi viedokļi par to, vai potenciālais valsts atbalsts ir saskaņots ar Eiropas Komisiju (EK).
Līdztekus Šuvajevs minēja, ka, palielinoties risks, ka Saeimai februārī vai martā varētu būt nepieciešams piešķirt vēl 50 miljonu eiro galvojumu. Viņš arī pauda bažas, vai līdz nākamā gada martam izdosies piesaistīt aviokompānijai stratēģisko investoru.
Savukārt deputāte Olga Petkeviča (LPV) pauda — "lai "airBaltic" grimst". Viņa savā uzrunā minēja, ka AS "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca" 2016. gadā vērsās pie valdības, lūdzot piešķirt valdības garantijas bankas kredīta nodrošināšanai, bet toreiz tai tikai pateikts "lai grimst".
Deputāte norādīja, ka DLRR ir cietusi no ģeopolitiskajām pārmaiņām, vērsusies pēc centrālās varas atbalsta, bet vairākkārt to nav saņēmusi. Petkeviča uzsvēra, ka valsts budžetā rezervētie līdzekļi "airBaltic" esot nepieciešami daudz svarīgāku jautājumu risināšanai, piemēram, veselībai, invalīdiem, skolotājiem un ģimenēm ar bērniem.
Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas vadītājs Artūrs Butāns aicināja opozīcijas partijas piedāvāt alternatīvus risinājumus, nevis paust "žēlsirdīgus stāstus", saistot galvojuma piešķiršanu "airBaltic" ar zaudējumiem veselības aprūpes budžetam. Viņš aicināja minēt, cik ekonomikai izmaksātu uzņēmuma neglābšana.
Deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV) pauda, ka 14. Saeimā, kad bija nepieciešams balsot par "airBaltic" parādu dzēšanu, LPV tam piegājusi valstiski. Viņš norādīja, ka patlaban esot pilnīgi cita situācija nekā tad, kad pie varas bija JV. Deputāts pauda, ka šis jautājums patlaban esot citāds, jo pie varas ir Kulbergs un iepriekšējie ministri neesot izpratuši situāciju nozarē. LPV uzticību Kulbergam izteikusi jau pirms vēlēšanām, jo partija redzot reālus darbus un tic tam, ka šo uzņēmumu esot iespējams "atdzīvināt".
Atļauja sniegt galvojumu noformēta kā grozījumi "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Tie paredz, ka valsts var būt arī galvotājs, un likums papildināts ar pantu, ka valsts sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
Trešdien šos grozījumus atbalstīja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.
Grozījumi tiek skatīti steidzamības kārtā, kas nozīmē, ka tie vēl jāpieņem otrajā, galīgajā lasījumā. Steidzamība nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, gan iesniegt nepieciešamos dokumentus ASV tiesā un lai tiesa paspētu tos izskatīt un pieņemt lēmumu.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem iepriekš norādīja, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazinušies ļoti rūpīgi.
Tāpat Lipšāns atzina, ka, nesaņemot otrās daļas finansējumu, decembra vidū lidsabiedrībai varētu nākties pārtraukt darbību. Ministrs arī sacīja, ka "īpaši liela rinda uz finansējumu nav". Viņš neslēpa, ka šis finansējuma piedāvājums nav garantēts un aizdevēji to jebkurā brīdī var pārtraukt.
Ministrs arī norādīja, ka patlaban vēl nevar runāt par stratēģiskā investora piesaisti, jo investori acīmredzot grib nogaidīt, vai "airBaltic" tiks vaļā no parādiem, un tikai pēc tam lemt, investēt vai nē.
Satiksmes ministrijā (SM) informēja, ka otrdien valdība konceptuāli atbalstīja valsts galvojuma sniegšanu līdz 175 miljoniem eiro "airBaltic" privātā finansējuma piesaistei, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa turpināšanu.
Vienlaikus valdība uzdeva steidzamības kārtā virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā, kas paredz pilnvarot Ministru kabinetu lemt par galvojuma izsniegšanu.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma.
Lipšāns iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka otrās finansējuma daļas apmērs ir 125 miljoni eiro, savukārt finansētājs tās piešķiršanai pieprasa valsts galvojumu 175 miljonu eiro apmērā, kas ietver arī aizdevuma procentus 50 miljonu eiro apmērā.
Lipšāns skaidroja, ka finansētājs vispirms vērsīsies ar prasību pret "airBaltic", bet, ja aviokompānija nespēs pildīt savas saistības, iestāsies valsts kā galvotājas saistības. Vienlaikus paredzēts lūgt piešķirt finansētājam prioritāti pār pārējiem kreditoriem, savukārt galvojuma izpildes gadījumā arī valsts iegūtu prioritāra kreditora statusu.
Papildu finansējums ļautu aviokompānijai stabilizēt finanšu situāciju ziemas periodā, vienlaikus turpinot darbu pie būtiskas parādsaistību dzēšanas, vienošanās ar kreditoriem un flotes pārskatīšanas. Līdz pavasarim uzņēmumam jāpanāk progress stratēģiskā investora piesaistē un jārod iespējas pārfinansēt parādsaistības ar labvēlīgākiem nosacījumiem, norādīja Lipšāns.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka viens no otrās finansējuma daļas saņemšanas sākotnējiem nosacījumiem bija līdz nākamā gada 12. janvārim saņemt stratēģiskā investora atbildi. Tā kā līdz šim termiņam, visticamāk, neizdosies panākt rakstisku vienošanos, termiņu paredzēts pārcelt uz pavasari.
Kulbergs arī atklāja, ka personīgi ir iesaistījies sarunās ar diviem potenciālajiem stratēģiskajiem investoriem.
Ja pavasarī neizdosies piesaistīt stratēģisko investoru un finansētāju, kas būtu gatavs pārfinansēt "airBaltic" parādsaistības 350 miljonu eiro apmērā, pastāv risks, ka valstij būs jāpilda galvojuma saistības.
Kulbergs atzina, ka galvojuma sniegšana samazinās valsts fiskālo telpu. Daļa finansējuma jau ir rezervēta Finanšu ministrijas plānos, tomēr veiksmīgas stratēģiskā investora piesaistes gadījumā fiskālo telpu būtu iespējams atbrīvot.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu