Šķiet, nav vairs tādas nozares un dzīves jomas, kurās netiktu izmantots mākslīgais intelekts vai apspriesta tā loma un ietekme.
Sabiedrība vienlaikus arī bažījas, ka straujajā tehnoloģisko pārmaiņu laikmetā mākslīgā intelekta izmantošana arvien vairāk kontrolētu cilvēku dzīvi. "Mūsu transports, pārtika un veselības aprūpe arvien vairāk tiek digitalizēti. Varbūt mēs neesam tālu no dienas, kad mākslīgais intelekts varēs atslēgt kritisko infrastruktūru veselām kopienām vai valstīm – vai nu pats par sevi, vai nonākot nepareizās rokās," 19. novembrī, uzstājoties samitā "RightsX" Ženēvā, sacījis ANO augstais cilvēktiesību komisārs Folkers Tirks. Viņš arī citstarp teicis, ka mākslīgā intelekta sniegtās priekšrocības būtu jādala taisnīgi, kas prasītu ne tikai tehnoloģiju uzņēmumu labo gribu, bet arī regulējumu un atbildību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Šķiet, nav vairs tādas nozares un dzīves jomas, kurās netiktu izmantots mākslīgais intelekts vai apspriesta tā loma un ietekme.
Sabiedrība vienlaikus arī bažījas, ka straujajā tehnoloģisko pārmaiņu laikmetā mākslīgā intelekta izmantošana arvien vairāk kontrolētu cilvēku dzīvi. "Mūsu transports, pārtika un veselības aprūpe arvien vairāk tiek digitalizēti. Varbūt mēs neesam tālu no dienas, kad mākslīgais intelekts varēs atslēgt kritisko infrastruktūru veselām kopienām vai valstīm – vai nu pats par sevi, vai nonākot nepareizās rokās," 19. novembrī, uzstājoties samitā "RightsX" Ženēvā, sacījis ANO augstais cilvēktiesību komisārs Folkers Tirks. Viņš arī citstarp teicis, ka mākslīgā intelekta sniegtās priekšrocības būtu jādala taisnīgi, kas prasītu ne tikai tehnoloģiju uzņēmumu labo gribu, bet arī regulējumu un atbildību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu