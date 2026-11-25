Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien atbalstīja valsts plānoto galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Atļauja sniegt galvojumu noformēta kā grozījumi "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Grozījumi paredzēs, ka valsts var būt arī galvotājs, kā arī likumprojekts papildināts ar pantu, ka valsts sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
Grozījumiem paredzēta steidzamība. "airBaltic" Juridiskās nodaļas pārstāvji skaidroja, ka steidzamība nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, iesniegtu nepieciešamos dokumentus ASV tiesā, un tiesa paspētu to izskatīt un pieņemt lēmumu. Steidzamību atbalstīja septiņi deputāti, pret bija divi un viens atturējās.
Kopumā par grozījumiem likumprojektā deviņi deputāti balsoja par, bet divas "Suverēnās varas"/"Apvienības Jaunlatvieši" deputātes bija pret.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem komisijas sēdes pārtraukumā pastāstīja, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazīstas ļoti rūpīgi.
Tāpat Lipšāns atzina, ka, nesaņemot otrās daļas finansējumu, decembra vidū lidsabiedrībai varētu nākties pārtraukt darbību. Lipšāns arī atzina, ka "īpaši liela rinda uz finansējumu nav". Ministrs arī atzina, ka šis finansējuma piedāvājums nav garantēts, aizdevēji to jebkurā brīdī var pārtraukt.
Ministrs arī norādīja, ka patlaban vēl nevar runāt par stratēģiskā investora piesaisti, jo investori grib nogaidīt, vai "airBaltic" tiks vaļā no parādiem, un pēc tam izlems, investēt vai nē.
Jautāts, kādas ir prognozes par Saeimas ceturtdienas, 26. novembra, balsojumu šajā jautājumā, Lipšāns atturējās izteikt prognozes, norādot, ka šodien un rīt no rīta tiekas ar Saeimas frakcijām, lai skaidrotu situāciju.
Satiksmes ministrijā (SM) informēja, ka otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinets (MK) konceptuāli atbalstīja valsts galvojuma sniegšanu līdz 175 miljoniem eiro "airBaltic" privātā finansējuma piesaistei, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa turpināšanu.
Vienlaikus valdība uzdeva steidzamības kārtībā virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā, kas paredz pilnvarot MK lemt par galvojuma izsniegšanu.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma.
Lipšāns iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka otrās finansējuma daļas apmērs ir 125 miljoni eiro, savukārt finansētājs tās piešķiršanai pieprasa valsts galvojumu 175 miljonu eiro apmērā, kas ietver arī aizdevuma procentus 50 miljonu eiro apmērā.
Pēc ministra teiktā, bez papildu finansējuma aviokompānijai decembra vidū beigtos finanšu līdzekļi un uzņēmumam būtu jāpārtrauc darbība.
Lipšāns skaidroja, ka finansētājs vispirms vērsīsies ar prasību pret "airBaltic", bet, ja aviokompānija nespēs pildīt savas saistības, iestāsies valsts galvojums. Vienlaikus paredzēts lūgt piešķirt finansētājam prioritāti pār pārējiem kreditoriem, savukārt galvojuma izpildes gadījumā arī valsts iegūtu prioritāra kreditora statusu.
Papildu finansējums ļautu aviokompānijai stabilizēt finanšu situāciju ziemas periodā, vienlaikus turpinot darbu pie būtiskas parādsaistību dzēšanas, vienošanās ar kreditoriem un flotes pārskatīšanas. Līdz pavasarim uzņēmumam jāpanāk progress stratēģiskā investora piesaistē un jārod iespējas pārfinansēt parādsaistības ar labvēlīgākiem nosacījumiem, norādīja Lipšāns.
Savukārt Ministru prezidents iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka viens no otrās finansējuma daļas saņemšanas sākotnējiem nosacījumiem bija līdz nākamā gada 12. janvārim saņemt stratēģiskā investora atbildi. Tā kā līdz šim termiņam, visticamāk, neizdosies panākt rakstisku vienošanos, termiņu paredzēts pārcelt uz pavasari.
Kulbergs arī atklāja, ka personīgi ir iesaistījies sarunās ar diviem potenciālajiem stratēģiskajiem investoriem.
Ja pavasarī neizdosies piesaistīt stratēģisko investoru un finansētāju, kas būtu gatavs pārfinansēt "airBaltic" parādsaistības 350 miljonu eiro apmērā, pastāv risks, ka valstij būs jāpilda galvojuma saistības.
Kulbergs atzina, ka galvojuma sniegšana samazinās valsts fiskālo telpu. Daļa finansējuma jau ir rezervēta Finanšu ministrijas plānos, tomēr veiksmīgas stratēģiskā investora piesaistes gadījumā fiskālo telpu būtu iespējams atbrīvot.
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Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien atbalstīja valsts plānoto galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Atļauja sniegt galvojumu noformēta kā grozījumi "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Grozījumi paredzēs, ka valsts var būt arī galvotājs, kā arī likumprojekts papildināts ar pantu, ka valsts sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
Grozījumiem paredzēta steidzamība. "airBaltic" Juridiskās nodaļas pārstāvji skaidroja, ka steidzamība nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, iesniegtu nepieciešamos dokumentus ASV tiesā, un tiesa paspētu to izskatīt un pieņemt lēmumu. Steidzamību atbalstīja septiņi deputāti, pret bija divi un viens atturējās.
Kopumā par grozījumiem likumprojektā deviņi deputāti balsoja par, bet divas "Suverēnās varas"/"Apvienības Jaunlatvieši" deputātes bija pret.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem komisijas sēdes pārtraukumā pastāstīja, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazīstas ļoti rūpīgi.
Tāpat Lipšāns atzina, ka, nesaņemot otrās daļas finansējumu, decembra vidū lidsabiedrībai varētu nākties pārtraukt darbību. Lipšāns arī atzina, ka "īpaši liela rinda uz finansējumu nav". Ministrs arī atzina, ka šis finansējuma piedāvājums nav garantēts, aizdevēji to jebkurā brīdī var pārtraukt.
Ministrs arī norādīja, ka patlaban vēl nevar runāt par stratēģiskā investora piesaisti, jo investori grib nogaidīt, vai "airBaltic" tiks vaļā no parādiem, un pēc tam izlems, investēt vai nē.
Jautāts, kādas ir prognozes par Saeimas ceturtdienas, 26. novembra, balsojumu šajā jautājumā, Lipšāns atturējās izteikt prognozes, norādot, ka šodien un rīt no rīta tiekas ar Saeimas frakcijām, lai skaidrotu situāciju.
Satiksmes ministrijā (SM) informēja, ka otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinets (MK) konceptuāli atbalstīja valsts galvojuma sniegšanu līdz 175 miljoniem eiro "airBaltic" privātā finansējuma piesaistei, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa turpināšanu.
Vienlaikus valdība uzdeva steidzamības kārtībā virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā, kas paredz pilnvarot MK lemt par galvojuma izsniegšanu.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma.
Lipšāns iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka otrās finansējuma daļas apmērs ir 125 miljoni eiro, savukārt finansētājs tās piešķiršanai pieprasa valsts galvojumu 175 miljonu eiro apmērā, kas ietver arī aizdevuma procentus 50 miljonu eiro apmērā.
Pēc ministra teiktā, bez papildu finansējuma aviokompānijai decembra vidū beigtos finanšu līdzekļi un uzņēmumam būtu jāpārtrauc darbība.
Lipšāns skaidroja, ka finansētājs vispirms vērsīsies ar prasību pret "airBaltic", bet, ja aviokompānija nespēs pildīt savas saistības, iestāsies valsts galvojums. Vienlaikus paredzēts lūgt piešķirt finansētājam prioritāti pār pārējiem kreditoriem, savukārt galvojuma izpildes gadījumā arī valsts iegūtu prioritāra kreditora statusu.
Papildu finansējums ļautu aviokompānijai stabilizēt finanšu situāciju ziemas periodā, vienlaikus turpinot darbu pie būtiskas parādsaistību dzēšanas, vienošanās ar kreditoriem un flotes pārskatīšanas. Līdz pavasarim uzņēmumam jāpanāk progress stratēģiskā investora piesaistē un jārod iespējas pārfinansēt parādsaistības ar labvēlīgākiem nosacījumiem, norādīja Lipšāns.
Savukārt Ministru prezidents iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka viens no otrās finansējuma daļas saņemšanas sākotnējiem nosacījumiem bija līdz nākamā gada 12. janvārim saņemt stratēģiskā investora atbildi. Tā kā līdz šim termiņam, visticamāk, neizdosies panākt rakstisku vienošanos, termiņu paredzēts pārcelt uz pavasari.
Kulbergs arī atklāja, ka personīgi ir iesaistījies sarunās ar diviem potenciālajiem stratēģiskajiem investoriem.
Ja pavasarī neizdosies piesaistīt stratēģisko investoru un finansētāju, kas būtu gatavs pārfinansēt "airBaltic" parādsaistības 350 miljonu eiro apmērā, pastāv risks, ka valstij būs jāpilda galvojuma saistības.
Kulbergs atzina, ka galvojuma sniegšana samazinās valsts fiskālo telpu. Daļa finansējuma jau ir rezervēta Finanšu ministrijas plānos, tomēr veiksmīgas stratēģiskā investora piesaistes gadījumā fiskālo telpu būtu iespējams atbrīvot.
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