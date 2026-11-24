Latviešu valoda kā pilnvērtīga sistēmas valoda "Apple" ierīcēs – šādu prasību kopīgā vēstulē uzņēmuma vadībai izteikuši visi deviņi no Latvijas ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti. Viņu ieskatā tas vairs nav tikai jautājums par lietotāju ērtībām, bet gan par valsts informatīvās telpas drošību, vēsta 360TV Ziņas.
Līdz ar nākamo lielo operētājsistēmu atjauninājumu deputāti aicina "Apple" vadītāju Džonu Ternusu nodrošināt latviešu valodu visos "iPhone" viedtālruņos, "iPad" planšetdatoros un "Mac" datoros. Pašlaik Latvija un Igaunija ir vienīgās Eiropas Savienības dalībvalstis, kuru valsts valodu nevar izvēlēties par "Apple" produktu sistēmas valodu.
"Mēs, Latvija un Igaunija, esam tādā kā pabērna lomā atstāti, kas, manuprāt, nav pareizi. Es domāju, arī "Apple" kā korporācija būtu tieši ieinteresēta nodrošināt valsts valodā. Līdz ar to tas viņiem pavērtu arī iespējas piedalīties publiskajos iepirkumos," norāda Eiropas Parlamenta deputāts Rihards Kols.
Problēmu jau iepriekš aktualizējis kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš, kurš apmācībās novērojis satraucošu tendenci – nespējot izvēlēties latviešu valodu, liela daļa Latvijas iedzīvotāju savās "Apple" ierīcēs iestata krievu valodu.
"Tad, kad, uzstādot jaunu telefonu, tu izvēlies krievu valodu, tev arī tīmekļa iestatījumos priekšroka tiek dota krievu valodai. Tad viņš dos krievu valodu, pat ja lapa ir latviski pieejama. Tādā veidā cilvēki patērē krievu saturu un tiek ievilkti Krievijas informācijas telpā. Tas ir apdraudējums arī Latvijas drošībai, manuprāt," skaidro Strazdiņš.
Arī kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" atbalsta šo iniciatīvu, uzsverot, ka lietotājam saprotami drošības brīdinājumi palīdz pieņemt pārdomātākus lēmumus, lai gan tehniskie termini prasa iedziļināšanos jebkurā valodā.
Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš aicina sekot Lietuvas piemēram, kur lietuviešu valoda "Apple" ierīcēs parādījās 2024. gadā, un rīkoties vēl stingrāk:
"Vajadzētu iet stingrāk. Ne tikai vēstule no parlamenta, bet reāli jau strādāt pie, piemēram, likumprojekta, ka parlamentā, valdībā – vienalga, visās valsts iestādēs – nedrīkst lietot ierīces, kurās nav pieejama latviešu valoda."
Parlamentārieši pauž gatavību tikties ar "Apple" pārstāvjiem klātienē un sagaida konkrētu ieviešanas grafiku, aicinot latviešu valodā nodrošināt arī teksta diktēšanu, balss asistentu "Siri" un ekrānlasītāju "VoiceOver".
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Latviešu valoda kā pilnvērtīga sistēmas valoda "Apple" ierīcēs – šādu prasību kopīgā vēstulē uzņēmuma vadībai izteikuši visi deviņi no Latvijas ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti. Viņu ieskatā tas vairs nav tikai jautājums par lietotāju ērtībām, bet gan par valsts informatīvās telpas drošību, vēsta 360TV Ziņas.
Līdz ar nākamo lielo operētājsistēmu atjauninājumu deputāti aicina "Apple" vadītāju Džonu Ternusu nodrošināt latviešu valodu visos "iPhone" viedtālruņos, "iPad" planšetdatoros un "Mac" datoros. Pašlaik Latvija un Igaunija ir vienīgās Eiropas Savienības dalībvalstis, kuru valsts valodu nevar izvēlēties par "Apple" produktu sistēmas valodu.
"Mēs, Latvija un Igaunija, esam tādā kā pabērna lomā atstāti, kas, manuprāt, nav pareizi. Es domāju, arī "Apple" kā korporācija būtu tieši ieinteresēta nodrošināt valsts valodā. Līdz ar to tas viņiem pavērtu arī iespējas piedalīties publiskajos iepirkumos," norāda Eiropas Parlamenta deputāts Rihards Kols.
Problēmu jau iepriekš aktualizējis kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš, kurš apmācībās novērojis satraucošu tendenci – nespējot izvēlēties latviešu valodu, liela daļa Latvijas iedzīvotāju savās "Apple" ierīcēs iestata krievu valodu.
"Tad, kad, uzstādot jaunu telefonu, tu izvēlies krievu valodu, tev arī tīmekļa iestatījumos priekšroka tiek dota krievu valodai. Tad viņš dos krievu valodu, pat ja lapa ir latviski pieejama. Tādā veidā cilvēki patērē krievu saturu un tiek ievilkti Krievijas informācijas telpā. Tas ir apdraudējums arī Latvijas drošībai, manuprāt," skaidro Strazdiņš.
Arī kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" atbalsta šo iniciatīvu, uzsverot, ka lietotājam saprotami drošības brīdinājumi palīdz pieņemt pārdomātākus lēmumus, lai gan tehniskie termini prasa iedziļināšanos jebkurā valodā.
Kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš aicina sekot Lietuvas piemēram, kur lietuviešu valoda "Apple" ierīcēs parādījās 2024. gadā, un rīkoties vēl stingrāk:
"Vajadzētu iet stingrāk. Ne tikai vēstule no parlamenta, bet reāli jau strādāt pie, piemēram, likumprojekta, ka parlamentā, valdībā – vienalga, visās valsts iestādēs – nedrīkst lietot ierīces, kurās nav pieejama latviešu valoda."
Parlamentārieši pauž gatavību tikties ar "Apple" pārstāvjiem klātienē un sagaida konkrētu ieviešanas grafiku, aicinot latviešu valodā nodrošināt arī teksta diktēšanu, balss asistentu "Siri" un ekrānlasītāju "VoiceOver".
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu