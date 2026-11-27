Novembra pēdējās nedēļas nogalē ziemas sporta sezona jeb baltais karuselis iegriežas uz pilnu klapi.
Piektdien Latvijas bobslejisti pirmos mačus aizvadīs Norvēģijā, skeletonisti sacentīsies Vācijā, bet Patrīcija Eiduka Pasaules kausu sāks Somijā.
Pieci piloti
Latvijas bobslejisti sezonu sāks Eiropas kausā Lillehammerē, kur februārī notiks arī pasaules čempionāts. Pēc olimpiskās sezonas Emīla Cipuļa vadītā izlase lielāko daļu ziemas pavadīs Eiropas kausā. Izvēli ietekmējis finansējums, taču šajā līmenī jaunajiem pilotiem būs vairāk iespēju braukt, bet treneriem izmēģināt dažādus ekipāžu sastāvus. Pasaules kausa atklāšanas posmā Altenbergā Latvijas bobu nebūs. Komanda plāno startēt Pasaules kausa finālposmā Siguldā no 5. līdz 7. februārim, bet federācija pieļauj dalību arī pirms tam Vinterbergā, kur tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas.
Uz Lillehammeri devušies pieci Latvijas piloti, kas Latvijas bobslejam uz pēdējo gadu fona ir solīds skaitlis. Viņu vidū arī Renārs Grantiņš, kurš februārī olimpisko spēļu treniņbraucienā piedzīvoja smagu kritienu. Vēl oktobrī Cipulis ar viņa dalību starptautiskajās sacensībās sezonas pirmajā pusē nerēķinājās, taču novembrī Grantiņš ar Nilu Meijeru Latvijas čempionātā Siguldā ieņēma trešo vietu. Piektdien abi startēs arī Lillehammerē. Divniekos brauks arī izlases nomināli vadošais duets Jēkabs Kalenda ar Matīsu Mikni, Dāvis Kaufmanis ar Edgaru Unguru un Mairis Kļava ar Lauri Kaufmani. Dāvis Kaufmanis pēc trim gadiem stūmēja lomā atkal ir sēdies pie boba vadības svirām, turklāt Latvijas čempionātā viņš ar Unguru pārspēja Kalendas divnieku par divām sekundes simtdaļām.
Rudenī izlase trenējās uz ledus Siguldā un Insbrukā, kur galveno uzmanību veltīja četriniekiem. Sestdien šajā disciplīnā pie stūres sēdīsies Kalenda un Dāvis Kaufmanis. Pirmajos treniņbraucienos Lillehammerē abu ekipāžu laiki bija ļoti līdzīgi. Treniņos Norvēģijā izlasei bija paredzēts izmēģināt jaunas BTC divnieku kamanas, bet Amēlija Kotāne un Justīne Bērziņa sestdien startēs ar vasarā gandrīz pilnībā pārbūvētām Valnera kamanām. Kotānei piektdien būs starts arī monobobā.
Tikmēr skeletonisti sezonu sāks Pasaules kausā Altenbergas trasē, kur šodien brauks Dāvis Valdovskis un Renārs Jumiķis, kuri bija labākie izlases atlasē, bet rīt dāmu sacensībās Marta Andžāne un Dārta Neimane. Arī skeletonisti šosezon pilnu Pasaules kausa sezonu neaizvadīs, jo piedalīsies arī vairākos Eiropas kausa posmos, kur iespējams tikt pie vairākiem treniņbraucieniem.
Eiduka formu audzēs sacensībās
Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka jaunajai sezonai lielākoties gatavojusies kopā ar Itālijas izlasi vācu trenera Markusa Krāmera vadībā. Vasaras sākumā viņa slēpoja tunelī, jūlijā trenējās kopā ar Vācijas izlasi Oberstdorfā, bet augustā devās uz Norvēģiju. Septembrī viņa atgriezās slēpošanas tunelī Vācijā, oktobrī daļu darba paveica uz ledāja Austrijā. Daudz laika starpsezonā Eiduka pavadīja arī uz rollerslēpēm. "Nobīdes no treniņprocesa bija minimālas. Uzskatu, ka ir izdarīts liels un labs darbs," pirms sezonas sākuma bilst slēpotāja.
Novembrī Eiduka devās uz pirmā sniega nometni Somijā, kur tās izskaņā piedalījās divās sacensībās. Savu sniegumu pirmajos startos viņa vērtē kā sezonas sākumam atbilstošu. "Šādi starti palīdz labāk ieskrieties pirms sezonas," skaidro Eiduka. Arī uz Pasaules kausa atklāšanu viņa raugās kā uz iespēju pamazām uzņemt sacensību ritmu. "Labākā forma nav sasniegta, un tas arī nebija plānots," saka slēpotāja. Pasaules kausa sezona Rukā piektdien sāksies ar desmit kilometriem klasiskajā stilā ar intervāla startu.
Krūzbergs atgūstas
Šorttrekā pirmajos divos Pasaules tūres posmos Kanādā Latvijas sportisti labāko desmitniekā netika. Olimpiskās bronzas medaļnieks Roberts Krūzbergs Vankūverā bija 15. vietā 500 metros un 16. vietā gan 1000, gan 1500 metros. 1000 m ceturtdaļfinālā viņš krita, bet nedēļu vēlāk Monreālā saņēma divas diskvalifikācijas. Reinis Bērziņš Vankūverā tālāk par ceturtdaļfinālu netika, bet Monreālā viņam veicās labāk – 12. vieta 1000 metros un 14. vieta 1500 metros.
Krūzbergs pēc savainojuma vēl atgūst fizisko formu un nolēmis izlaist visus trīs posmus Āzijā, lai labāk sagatavotos Eiropas čempionātam.
Ģērmane stabila
Savukārt kalnu slēpotājai Dženiferai Ģērmanei sezonas sākumā rezultāti gājuši uz augšu. Pirmajā slalomā Levi Somijā viņa ieņēma 12. vietu, bet nedēļu vēlāk Austrijas kalnu kūrortā Gurglā bija desmitā. Tur pēc pirmā brauciena Latvijas kalnu slēpotāja bija ceturtā un no trešās vietas atpalika par 0,13 sekundēm, bet otrajā trasē neizdevās beigu daļa. Tomēr astoto reizi karjerā finišēja Pasaules kausa posma labāko desmitniekā, kas ir stabilitātes rādītājs. Slaloma kopvērtējumā pēc divām sacensībām viņa ar 48 punktiem ir 11. vietā. Sezonas turpinājums jau svētdien Killingtonā ASV Vērmontas štatā.
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Novembra pēdējās nedēļas nogalē ziemas sporta sezona jeb baltais karuselis iegriežas uz pilnu klapi.
Piektdien Latvijas bobslejisti pirmos mačus aizvadīs Norvēģijā, skeletonisti sacentīsies Vācijā, bet Patrīcija Eiduka Pasaules kausu sāks Somijā.
Pieci piloti
Latvijas bobslejisti sezonu sāks Eiropas kausā Lillehammerē, kur februārī notiks arī pasaules čempionāts. Pēc olimpiskās sezonas Emīla Cipuļa vadītā izlase lielāko daļu ziemas pavadīs Eiropas kausā. Izvēli ietekmējis finansējums, taču šajā līmenī jaunajiem pilotiem būs vairāk iespēju braukt, bet treneriem izmēģināt dažādus ekipāžu sastāvus. Pasaules kausa atklāšanas posmā Altenbergā Latvijas bobu nebūs. Komanda plāno startēt Pasaules kausa finālposmā Siguldā no 5. līdz 7. februārim, bet federācija pieļauj dalību arī pirms tam Vinterbergā, kur tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas.
Uz Lillehammeri devušies pieci Latvijas piloti, kas Latvijas bobslejam uz pēdējo gadu fona ir solīds skaitlis. Viņu vidū arī Renārs Grantiņš, kurš februārī olimpisko spēļu treniņbraucienā piedzīvoja smagu kritienu. Vēl oktobrī Cipulis ar viņa dalību starptautiskajās sacensībās sezonas pirmajā pusē nerēķinājās, taču novembrī Grantiņš ar Nilu Meijeru Latvijas čempionātā Siguldā ieņēma trešo vietu. Piektdien abi startēs arī Lillehammerē. Divniekos brauks arī izlases nomināli vadošais duets Jēkabs Kalenda ar Matīsu Mikni, Dāvis Kaufmanis ar Edgaru Unguru un Mairis Kļava ar Lauri Kaufmani. Dāvis Kaufmanis pēc trim gadiem stūmēja lomā atkal ir sēdies pie boba vadības svirām, turklāt Latvijas čempionātā viņš ar Unguru pārspēja Kalendas divnieku par divām sekundes simtdaļām.
Rudenī izlase trenējās uz ledus Siguldā un Insbrukā, kur galveno uzmanību veltīja četriniekiem. Sestdien šajā disciplīnā pie stūres sēdīsies Kalenda un Dāvis Kaufmanis. Pirmajos treniņbraucienos Lillehammerē abu ekipāžu laiki bija ļoti līdzīgi. Treniņos Norvēģijā izlasei bija paredzēts izmēģināt jaunas BTC divnieku kamanas, bet Amēlija Kotāne un Justīne Bērziņa sestdien startēs ar vasarā gandrīz pilnībā pārbūvētām Valnera kamanām. Kotānei piektdien būs starts arī monobobā.
Tikmēr skeletonisti sezonu sāks Pasaules kausā Altenbergas trasē, kur šodien brauks Dāvis Valdovskis un Renārs Jumiķis, kuri bija labākie izlases atlasē, bet rīt dāmu sacensībās Marta Andžāne un Dārta Neimane. Arī skeletonisti šosezon pilnu Pasaules kausa sezonu neaizvadīs, jo piedalīsies arī vairākos Eiropas kausa posmos, kur iespējams tikt pie vairākiem treniņbraucieniem.
Eiduka formu audzēs sacensībās
Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka jaunajai sezonai lielākoties gatavojusies kopā ar Itālijas izlasi vācu trenera Markusa Krāmera vadībā. Vasaras sākumā viņa slēpoja tunelī, jūlijā trenējās kopā ar Vācijas izlasi Oberstdorfā, bet augustā devās uz Norvēģiju. Septembrī viņa atgriezās slēpošanas tunelī Vācijā, oktobrī daļu darba paveica uz ledāja Austrijā. Daudz laika starpsezonā Eiduka pavadīja arī uz rollerslēpēm. "Nobīdes no treniņprocesa bija minimālas. Uzskatu, ka ir izdarīts liels un labs darbs," pirms sezonas sākuma bilst slēpotāja.
Novembrī Eiduka devās uz pirmā sniega nometni Somijā, kur tās izskaņā piedalījās divās sacensībās. Savu sniegumu pirmajos startos viņa vērtē kā sezonas sākumam atbilstošu. "Šādi starti palīdz labāk ieskrieties pirms sezonas," skaidro Eiduka. Arī uz Pasaules kausa atklāšanu viņa raugās kā uz iespēju pamazām uzņemt sacensību ritmu. "Labākā forma nav sasniegta, un tas arī nebija plānots," saka slēpotāja. Pasaules kausa sezona Rukā piektdien sāksies ar desmit kilometriem klasiskajā stilā ar intervāla startu.
Krūzbergs atgūstas
Šorttrekā pirmajos divos Pasaules tūres posmos Kanādā Latvijas sportisti labāko desmitniekā netika. Olimpiskās bronzas medaļnieks Roberts Krūzbergs Vankūverā bija 15. vietā 500 metros un 16. vietā gan 1000, gan 1500 metros. 1000 m ceturtdaļfinālā viņš krita, bet nedēļu vēlāk Monreālā saņēma divas diskvalifikācijas. Reinis Bērziņš Vankūverā tālāk par ceturtdaļfinālu netika, bet Monreālā viņam veicās labāk – 12. vieta 1000 metros un 14. vieta 1500 metros.
Krūzbergs pēc savainojuma vēl atgūst fizisko formu un nolēmis izlaist visus trīs posmus Āzijā, lai labāk sagatavotos Eiropas čempionātam.
Ģērmane stabila
Savukārt kalnu slēpotājai Dženiferai Ģērmanei sezonas sākumā rezultāti gājuši uz augšu. Pirmajā slalomā Levi Somijā viņa ieņēma 12. vietu, bet nedēļu vēlāk Austrijas kalnu kūrortā Gurglā bija desmitā. Tur pēc pirmā brauciena Latvijas kalnu slēpotāja bija ceturtā un no trešās vietas atpalika par 0,13 sekundēm, bet otrajā trasē neizdevās beigu daļa. Tomēr astoto reizi karjerā finišēja Pasaules kausa posma labāko desmitniekā, kas ir stabilitātes rādītājs. Slaloma kopvērtējumā pēc divām sacensībām viņa ar 48 punktiem ir 11. vietā. Sezonas turpinājums jau svētdien Killingtonā ASV Vērmontas štatā.
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