Galerijā “Birkenfelds”, Dēļu ielā 2, Rīgā, līdz 5. decembrim skatāma izsoles izstāde “Amplitūda”, kurā četras galerijas — “Look”, “Jēkabs”, “Stella” un “Birkenfelds” — apvienojušas vairāk nekā 80 mākslas darbu. Izsole notiks 5. decembrī plkst. 12.00, un tajā varēs piedalīties gan klātienē, gan internetā, informē rīkotāji.
Izstādē, kas atklāta 25. novembrī, pārstāvētas vairākas Latvijas mākslinieku paaudzes. Līdzās 20. gadsimta klasiķu Ludolfa Liberta, Valda Kalnrozes un Eduarda Kalniņa veikumiem piedāvājumā ir Intas Dobrājas, Ilmāra Blumberga, Jura Zvirbuļa, Bruno Strautiņa, Normunda Brasliņa un Egila Rozenberga darbi.
Savukārt galerijas “Look” izlasē iekļauti jaunākās paaudzes mākslinieku — Envijas, Roberta Bāliņa, Alises Builevicas un Evelīnas Paulas Zanderes — darbi. Kā skaidro rīkotāji, nosaukums “Amplitūda” izraudzīts, lai raksturotu šo autoru un mākslas darbu daudzveidību.
Kopīgais izsoļu projekts turpina galeriju sadarbību, kas aizsākta projektā “Art Index”. Katra galerija izsolei sagatavojusi savu darbu izlasi. Rīkotāju iecere ir uzrunāt gan pieredzējušus kolekcionārus, gan cilvēkus, kuri apsver sava pirmā mākslas darba iegādi.
Pirms izsoles darbus iespējams apskatīt klātienē galerijā “Birkenfelds” un saņemt galeristu konsultācijas.
Izsole notiks turpat 5. decembrī plkst. 12.00. Piedalīties iespējams arī tiešsaistē — vietnē paintings.lv.
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Galerijā “Birkenfelds”, Dēļu ielā 2, Rīgā, līdz 5. decembrim skatāma izsoles izstāde “Amplitūda”, kurā četras galerijas — “Look”, “Jēkabs”, “Stella” un “Birkenfelds” — apvienojušas vairāk nekā 80 mākslas darbu. Izsole notiks 5. decembrī plkst. 12.00, un tajā varēs piedalīties gan klātienē, gan internetā, informē rīkotāji.
Izstādē, kas atklāta 25. novembrī, pārstāvētas vairākas Latvijas mākslinieku paaudzes. Līdzās 20. gadsimta klasiķu Ludolfa Liberta, Valda Kalnrozes un Eduarda Kalniņa veikumiem piedāvājumā ir Intas Dobrājas, Ilmāra Blumberga, Jura Zvirbuļa, Bruno Strautiņa, Normunda Brasliņa un Egila Rozenberga darbi.
Savukārt galerijas “Look” izlasē iekļauti jaunākās paaudzes mākslinieku — Envijas, Roberta Bāliņa, Alises Builevicas un Evelīnas Paulas Zanderes — darbi. Kā skaidro rīkotāji, nosaukums “Amplitūda” izraudzīts, lai raksturotu šo autoru un mākslas darbu daudzveidību.
Kopīgais izsoļu projekts turpina galeriju sadarbību, kas aizsākta projektā “Art Index”. Katra galerija izsolei sagatavojusi savu darbu izlasi. Rīkotāju iecere ir uzrunāt gan pieredzējušus kolekcionārus, gan cilvēkus, kuri apsver sava pirmā mākslas darba iegādi.
Pirms izsoles darbus iespējams apskatīt klātienē galerijā “Birkenfelds” un saņemt galeristu konsultācijas.
Izsole notiks turpat 5. decembrī plkst. 12.00. Piedalīties iespējams arī tiešsaistē — vietnē paintings.lv.
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