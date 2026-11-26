Mēneša sākumā pirmizrādi piedzīvoja režisora Andreja Ēķa veidotais spiegu trilleris "Tumšā robeža". Filmas galvenajā lomā redzams aktieris Jēkabs Reinis, kurš, gatavojoties darbam, daudz laika veltīja fiziskajiem treniņiem. Pirmizrādes vakarā Reinis uzmanību piesaistīja ne vien ar savu aktierspēli, bet arī ar labi trenēto augumu, vēsta izdevums "Jauns&Privāts".
Arī filmas režisors Andrejs Ēķis uzskata, ka šī loma aktierim nodrošinās pastiprinātu sieviešu uzmanību. Viņaprāt, skatītājas, filmā redzot Reini puskailu, varētu par viņu sajūsmināties un pat rakstīt vēstules.
Pirmizrādes vakarā aktieris saņēma pikantu komplimentu arī no savas kolēģes Ievas Florences-Vīksnes. Viņa Reinim atzinusi, ka aktieris filmā bijis gan izcils, gan seksīgs. Šāda kolēģes piezīme Reini nedaudz samulsinājusi.
Stāstot par gatavošanos lomai, Reinis paskaidrojis, ka plecīgāku augumu centies izveidot, nodarbojoties ar kalistēniku. Šajos vingrinājumos galvenokārt izmanto paša ķermeņa svaru.
Aktieris norādījis, ka viņa treniņi vairāk saistīti ar regulāru vingrošanu pie stieņiem ārā, nevis klasisku svaru zāles apmeklēšanu.
Plašāk uzziniet žurnālā "Jauns & Privāts".
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Mēneša sākumā pirmizrādi piedzīvoja režisora Andreja Ēķa veidotais spiegu trilleris "Tumšā robeža". Filmas galvenajā lomā redzams aktieris Jēkabs Reinis, kurš, gatavojoties darbam, daudz laika veltīja fiziskajiem treniņiem. Pirmizrādes vakarā Reinis uzmanību piesaistīja ne vien ar savu aktierspēli, bet arī ar labi trenēto augumu, vēsta izdevums "Jauns&Privāts".
Arī filmas režisors Andrejs Ēķis uzskata, ka šī loma aktierim nodrošinās pastiprinātu sieviešu uzmanību. Viņaprāt, skatītājas, filmā redzot Reini puskailu, varētu par viņu sajūsmināties un pat rakstīt vēstules.
Pirmizrādes vakarā aktieris saņēma pikantu komplimentu arī no savas kolēģes Ievas Florences-Vīksnes. Viņa Reinim atzinusi, ka aktieris filmā bijis gan izcils, gan seksīgs. Šāda kolēģes piezīme Reini nedaudz samulsinājusi.
Stāstot par gatavošanos lomai, Reinis paskaidrojis, ka plecīgāku augumu centies izveidot, nodarbojoties ar kalistēniku. Šajos vingrinājumos galvenokārt izmanto paša ķermeņa svaru.
Aktieris norādījis, ka viņa treniņi vairāk saistīti ar regulāru vingrošanu pie stieņiem ārā, nevis klasisku svaru zāles apmeklēšanu.
Plašāk uzziniet žurnālā "Jauns & Privāts".
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