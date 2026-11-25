Starptautisko maršrutu kapacitāte pasažieru pārvadājumos ar autobusiem no Rīgas ir tuvu maksimumam, sacīja pasažieru komerciālo autopārvadājumu uzņēmuma SIA "Lux Express Latvia" valdes loceklis Aldis Ķibēns.
Viņš norādīja, ka atbilstoši kompānijas pieredzei attālums, kas pārsniedz 300 kilometrus, nav autobusa maršruts, jo cilvēki uz šādiem tālākiem galamērķiem lido.
"Protams, mēs nezinām, kas nākamajā gadā notiks ar degvielas un aviobiļešu cenām, bet normāli cilvēki mūsdienās uz tālākiem galamērķiem lido. Patiesībā jau Klaipēda ir uz robežas tam laikam, ko tu esi gatavs pavadīt, braucot autobusā," teica Ķibēns.
Viņš norādīja, ka starptautiskajos galamērķos no Rīgas ir iespējamas jaunas kombinācijas vai jauni izbraukšanas laiki, bet starptautisko maršrutu kapacitāte kopumā jau ir tuvu maksimumam.
Ķibēns atzīmēja, ka vasaras sezonā pārvadāto pasažieru skaits bija 2025. gada līmenī, taču populārākajos maršrutos — uz Tallinu un Viļņu — bija stabils pasažieru skaita pieaugums. Tostarp maršrutā Tallina-Rīga, kas ir kompānijas galvenais maršruts, salīdzinājumā ar pagājušo gadu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par vismaz 6%, bet maršrutā Rīga-Viļņa pieaugums bija par 10%.
"Mēs arī eksperimentējam, atveram jaunus maršrutus, bet, protams, lielākā uzmanība ir uz to, lai mēs būtu spēcīgi mūsu pamata maršrutos,"
uzsvēra "Lux Express Latvia" valdes loceklis.
Vienlaikus viņš atzina, ka pārsteigumu kompānijai sagādāja atklātais maršruts uz Klaipēdu, par kuru bija ļoti liela interese. "Pērn mēs šo maršrutu atvērām kā eksperimentu, un šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaugums par 38%. Labi ir redzams arī tas, ka tie cilvēki, kuri iebrauc Rīgā, izmanto šādus reisus, lai dotos īsākos braucienos — uz Liepāju, uz Klaipēdu, kas ir divas no labākajām pludmalēm Baltijā. Es domāju, ka tas ir arī ļoti labs pienesums šīm pilsētām," pauda Ķibēns.
Jautāts, kādu ietekmi uz pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem ir atstājuši ieviestie starptautiskie vilcienu maršruti gan uz Igauniju, gan Lietuvu, Ķibēns pieļāva, ka tieši šie ieviestie vilcienu reisi varētu būt palīdzējuši kompānijai palielināt pārvadāto pasažieru skaitu gan Tallinas, gan Viļņas virzienā.
Viņš pauda, ka kompānijas mērķis ir pārliecināt, ka sabiedriskais transports ir loģiskāka un ērtāka izvēle, nekā brauciens ar automašīnu, un, tas, ka ir vairāk alternatīvu, ja cilvēks izlemj mašīnu atstāt mājās, ir tikai apsveicami.
"Tādēļ vai mēs vilcienu maršrutus uzskatām par konkurenci? Mums ar tiem ir jārēķinās, bet abi šie vilcieni kursē reizi dienā, un to kursēšanas laiki ir pielāgoti Viļņas un Tallinas, nevis Rīgas pasažieriem, tādēļ Latvijā ir salīdzinoši maz cilvēku, kuri tos izvēlēsies,"
sacīja Ķibēns.
Vienlaikus viņš atzīmēja, ka autobusi daudz elastīgāk var pielāgoties reālajam pieprasījumam. Tāpat vilcieni pašlaik tiek dotēti, tāpēc tās ir atbalstāmas kā valsts investīcijas nākotnē, bet kā biznesa modelis šī vilcienu satiksme vismaz pašlaik nestrādā.
"Tādēļ es domāju, ka brīdis, kad vilcieni reāli konkurēs ar autobusiem Baltijas maršrutos, ir vēl stipri tālu," teica Ķibēns.
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Starptautisko maršrutu kapacitāte pasažieru pārvadājumos ar autobusiem no Rīgas ir tuvu maksimumam, sacīja pasažieru komerciālo autopārvadājumu uzņēmuma SIA "Lux Express Latvia" valdes loceklis Aldis Ķibēns.
Viņš norādīja, ka atbilstoši kompānijas pieredzei attālums, kas pārsniedz 300 kilometrus, nav autobusa maršruts, jo cilvēki uz šādiem tālākiem galamērķiem lido.
"Protams, mēs nezinām, kas nākamajā gadā notiks ar degvielas un aviobiļešu cenām, bet normāli cilvēki mūsdienās uz tālākiem galamērķiem lido. Patiesībā jau Klaipēda ir uz robežas tam laikam, ko tu esi gatavs pavadīt, braucot autobusā," teica Ķibēns.
Viņš norādīja, ka starptautiskajos galamērķos no Rīgas ir iespējamas jaunas kombinācijas vai jauni izbraukšanas laiki, bet starptautisko maršrutu kapacitāte kopumā jau ir tuvu maksimumam.
Ķibēns atzīmēja, ka vasaras sezonā pārvadāto pasažieru skaits bija 2025. gada līmenī, taču populārākajos maršrutos — uz Tallinu un Viļņu — bija stabils pasažieru skaita pieaugums. Tostarp maršrutā Tallina-Rīga, kas ir kompānijas galvenais maršruts, salīdzinājumā ar pagājušo gadu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par vismaz 6%, bet maršrutā Rīga-Viļņa pieaugums bija par 10%.
"Mēs arī eksperimentējam, atveram jaunus maršrutus, bet, protams, lielākā uzmanība ir uz to, lai mēs būtu spēcīgi mūsu pamata maršrutos,"
uzsvēra "Lux Express Latvia" valdes loceklis.
Vienlaikus viņš atzina, ka pārsteigumu kompānijai sagādāja atklātais maršruts uz Klaipēdu, par kuru bija ļoti liela interese. "Pērn mēs šo maršrutu atvērām kā eksperimentu, un šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieaugums par 38%. Labi ir redzams arī tas, ka tie cilvēki, kuri iebrauc Rīgā, izmanto šādus reisus, lai dotos īsākos braucienos — uz Liepāju, uz Klaipēdu, kas ir divas no labākajām pludmalēm Baltijā. Es domāju, ka tas ir arī ļoti labs pienesums šīm pilsētām," pauda Ķibēns.
Jautāts, kādu ietekmi uz pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem ir atstājuši ieviestie starptautiskie vilcienu maršruti gan uz Igauniju, gan Lietuvu, Ķibēns pieļāva, ka tieši šie ieviestie vilcienu reisi varētu būt palīdzējuši kompānijai palielināt pārvadāto pasažieru skaitu gan Tallinas, gan Viļņas virzienā.
Viņš pauda, ka kompānijas mērķis ir pārliecināt, ka sabiedriskais transports ir loģiskāka un ērtāka izvēle, nekā brauciens ar automašīnu, un, tas, ka ir vairāk alternatīvu, ja cilvēks izlemj mašīnu atstāt mājās, ir tikai apsveicami.
"Tādēļ vai mēs vilcienu maršrutus uzskatām par konkurenci? Mums ar tiem ir jārēķinās, bet abi šie vilcieni kursē reizi dienā, un to kursēšanas laiki ir pielāgoti Viļņas un Tallinas, nevis Rīgas pasažieriem, tādēļ Latvijā ir salīdzinoši maz cilvēku, kuri tos izvēlēsies,"
sacīja Ķibēns.
Vienlaikus viņš atzīmēja, ka autobusi daudz elastīgāk var pielāgoties reālajam pieprasījumam. Tāpat vilcieni pašlaik tiek dotēti, tāpēc tās ir atbalstāmas kā valsts investīcijas nākotnē, bet kā biznesa modelis šī vilcienu satiksme vismaz pašlaik nestrādā.
"Tādēļ es domāju, ka brīdis, kad vilcieni reāli konkurēs ar autobusiem Baltijas maršrutos, ir vēl stipri tālu," teica Ķibēns.
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