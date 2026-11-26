Viena no veselības ministra Normunda Staņēviča (AS) prioritātēm ir obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana, trešdien ministrs pauda Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums".
Staņēvičs norādīja, ka darbs pie obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas jau ir sākts un tas jāveic kompleksi.
Uz Nacionālā veselības dienesta bāzes iecerēts izveidot fondu, kas aptvertu gan veselības, gan aprūpes funkcijas, nodrošinot pacientam vienotu ceļu no ģimenes ārsta līdz ārstēšanai slimnīcā un rehabilitācijai.
Staņēvičs uzsvēra, ka sarežģītākās operācijas būtu jāveic universitāšu slimnīcās, savukārt pacienti, kuriem nepieciešama vienkāršāka ārstēšana, varētu saņemt pakalpojumus reģionālajās slimnīcās.
Jaunais fonds varētu arī mainīt līdzšinējo veselības aprūpes finansēšanas principu, panākot, ka nauda seko pacientam.
Tādējādi valsts pasūtījumu ārstniecībā varētu vairāk novirzīt reģionālajām slimnīcām, stiprinot to noslodzi un vienlaikus atslogojot universitāšu slimnīcas, skaidroja ministrs.
Ministrs atzina, ka veselības aprūpes sistēmas reformēšana prasīs vairākus sarežģītus lēmumus, kuriem būs jāpiekrīt gan pacientiem, gan nozarei.
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Viena no veselības ministra Normunda Staņēviča (AS) prioritātēm ir obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana, trešdien ministrs pauda Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums".
Staņēvičs norādīja, ka darbs pie obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas jau ir sākts un tas jāveic kompleksi.
Uz Nacionālā veselības dienesta bāzes iecerēts izveidot fondu, kas aptvertu gan veselības, gan aprūpes funkcijas, nodrošinot pacientam vienotu ceļu no ģimenes ārsta līdz ārstēšanai slimnīcā un rehabilitācijai.
Staņēvičs uzsvēra, ka sarežģītākās operācijas būtu jāveic universitāšu slimnīcās, savukārt pacienti, kuriem nepieciešama vienkāršāka ārstēšana, varētu saņemt pakalpojumus reģionālajās slimnīcās.
Jaunais fonds varētu arī mainīt līdzšinējo veselības aprūpes finansēšanas principu, panākot, ka nauda seko pacientam.
Tādējādi valsts pasūtījumu ārstniecībā varētu vairāk novirzīt reģionālajām slimnīcām, stiprinot to noslodzi un vienlaikus atslogojot universitāšu slimnīcas, skaidroja ministrs.
Ministrs atzina, ka veselības aprūpes sistēmas reformēšana prasīs vairākus sarežģītus lēmumus, kuriem būs jāpiekrīt gan pacientiem, gan nozarei.
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