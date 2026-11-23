Krāpnieki prot izmantot cilvēku uzticēšanos, bailes un vēlmi nopelnīt, turklāt aiz šķietami nevainīgiem zvaniem un ziņām var slēpties organizēti noziedznieku grupējumi. Jaunākie pētījumi atklāj skarbu ainu – ar finanšu krāpšanas mēģinājumiem saskārušies trīs no četriem Latvijas iedzīvotājiem, vēsta 360TV Ziņas.
Katrs ceturtais aptaujātais pats kļuvis par krāpnieku upuri, taču tikpat satraucošs ir klusums, kas seko pēc naudas zaudēšanas. OECD un Latvijas Bankas dati liecina, ka 37% apkrāpto par notikušo nevienam neziņo – daļa netic, ka tas ko mainīs, citi nezina, kur vērsties, bet daudziem vienkārši ir kauns atzīties. Valsts policijā uzsver, ka klusēšana spēlē par labu tikai noziedzniekiem.
"Pirmais, ja tu saproti, ka esi apkrāpts, ir nekavējoties zvanīt savai bankai un ziņot par krāpniecisko izejošo maksājumu. Ir jāziņo viennozīmīgi Valsts policijai par notikumu," uzsver Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes pārstāve Solvita Sļadze.
Viņa atklāj, ka īpaši sarežģīti ir strādāt ar tā dēvēto "mīlestības shēmu" upuriem, kurus krāpnieki psiholoģiski apstrādā mēnešiem ilgi:
"Tas ir grūti no mūsu puses ar šo cilvēku strādāt, jo viņam saglabājas tas laika periods, kad viņš netic mums, ka tiešām nevajag maksāt un pārskaitīt šim princim, kuram mēs sakām, ka arī desmit citi pārskaita uz šo pašu kontu."
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Nozares eksperti norāda, ka pretī nestāv vientuļi hakeri – šis rūpals kļuvis ienesīgāks un drošāks par narkotiku tirdzniecību un kontrabandu.
"Tie mūsu pretinieki nav atsevišķi indivīdi, kuri sēž istabās un ēd hamburgerus un nedaudz piepelnās. Tā ir organizētā noziedzība, kur uz darbu šajās fabrikās iet desmitiem, simtiem tūkstošu cilvēku katru dienu. Banka joprojām ir drošākā vieta, kurā turēt naudu, bet nekad viņa nepasargās no klienta paša muļķības," skarbi situāciju raksturo Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps.
Latvijas Bankas Finanšu pratības daļas vadītājs Artis Zeiļa atgādina, ka galvenais krāpnieku ierocis ir steiga un emocijas, tāpēc iedzīvotājiem jāiemācās iepauzēt un kļūt skeptiskākiem, nepakļaujoties spiedienam.
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Krāpnieki prot izmantot cilvēku uzticēšanos, bailes un vēlmi nopelnīt, turklāt aiz šķietami nevainīgiem zvaniem un ziņām var slēpties organizēti noziedznieku grupējumi. Jaunākie pētījumi atklāj skarbu ainu – ar finanšu krāpšanas mēģinājumiem saskārušies trīs no četriem Latvijas iedzīvotājiem, vēsta 360TV Ziņas.
Katrs ceturtais aptaujātais pats kļuvis par krāpnieku upuri, taču tikpat satraucošs ir klusums, kas seko pēc naudas zaudēšanas. OECD un Latvijas Bankas dati liecina, ka 37% apkrāpto par notikušo nevienam neziņo – daļa netic, ka tas ko mainīs, citi nezina, kur vērsties, bet daudziem vienkārši ir kauns atzīties. Valsts policijā uzsver, ka klusēšana spēlē par labu tikai noziedzniekiem.
"Pirmais, ja tu saproti, ka esi apkrāpts, ir nekavējoties zvanīt savai bankai un ziņot par krāpniecisko izejošo maksājumu. Ir jāziņo viennozīmīgi Valsts policijai par notikumu," uzsver Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes pārstāve Solvita Sļadze.
Viņa atklāj, ka īpaši sarežģīti ir strādāt ar tā dēvēto "mīlestības shēmu" upuriem, kurus krāpnieki psiholoģiski apstrādā mēnešiem ilgi:
"Tas ir grūti no mūsu puses ar šo cilvēku strādāt, jo viņam saglabājas tas laika periods, kad viņš netic mums, ka tiešām nevajag maksāt un pārskaitīt šim princim, kuram mēs sakām, ka arī desmit citi pārskaita uz šo pašu kontu."
Aptauja
Vai jūs uztrauc kiberdrošība Latvijā?
Nozares eksperti norāda, ka pretī nestāv vientuļi hakeri – šis rūpals kļuvis ienesīgāks un drošāks par narkotiku tirdzniecību un kontrabandu.
"Tie mūsu pretinieki nav atsevišķi indivīdi, kuri sēž istabās un ēd hamburgerus un nedaudz piepelnās. Tā ir organizētā noziedzība, kur uz darbu šajās fabrikās iet desmitiem, simtiem tūkstošu cilvēku katru dienu. Banka joprojām ir drošākā vieta, kurā turēt naudu, bet nekad viņa nepasargās no klienta paša muļķības," skarbi situāciju raksturo Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps.
Latvijas Bankas Finanšu pratības daļas vadītājs Artis Zeiļa atgādina, ka galvenais krāpnieku ierocis ir steiga un emocijas, tāpēc iedzīvotājiem jāiemācās iepauzēt un kļūt skeptiskākiem, nepakļaujoties spiedienam.
VIDEO:
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