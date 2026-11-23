Valsts policijas amatpersonas Rīgā apturējušas SIMbox infrastruktūras darbību, kas ļāva vienlaikus izmantot aptuveni 4450 SIM kartes un veidot anonīmus kontus dažādās tiešsaistes platformās. Par aizdomās turēto personu atzīts kāds 1975. gadā dzimis vīrietis. Kratīšanās izņemtas 150 SIMbox iekārtas, kā arī kriminālprocesā arestēti aizdomās turētā kriptoaktīvi aptuveni 60 000 eiro vērtībā. Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu infrastruktūras izmantošanas apstākļus un iesaistīto personu lomu, informē Valsts policijā.
Šī gada septembra beigās Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas sadarbībā ar SIA "Tele2" drošības dienestu apturēja noziedzīgas SIMbox ierīču infrastruktūras darbību. Aizdomās par noziedzīgā nodarījuma īstenošanu tiek turēts kāds 1975. gadā dzimis vīrietis. Veicot vairākas kratīšanas ar aizdomās turēto personu saistītās adresēs Rīgā, likumsargi izņēma 150 SIMbox iekārtas, kurās vienlaikus darbojās aptuveni 4450 aktīvas SIM kartes.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka SIM-box infrastruktūra tika izmantota liela skaita SIM karšu darbības nodrošināšanai, tajā skaitā īsziņu saņemšanai un tālruņa numuru verifikācijai. Tādi pakalpojumi ļāva izveidot anonīmu lietotāju kontus dažādās tiešsaistes platformās, apejot identitātes pārbaudes mehānismus un slēpjot kontu patieso lietotāju identitāti. Šāda infrastruktūra var tikt izmantota noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, tostarp krāpniecībai un citām nelikumīgām darbībām.
Pirmstiesas izmeklēšanā tiek pārbaudīta iespējama IMEI kodu izmainīšana, kas var apgrūtināt izmantoto iekārtu identificēšanu elektronisko sakaru tīklā. Iegūtā informācija norāda arī uz aizdomās turētā iespējamo saistību ar konstatēto elektronisko sakaru tīkla noslodzi un SIMbox iekārtu izmantošanu.
Izmeklēšanas laikā arestēti kriptoaktīvi aptuveni 60 000 eiro vērtībā, kas pieder aizdomās turētajai personai. Izmeklēšanā tiek pārbaudīta versija, ka šie līdzekļi varētu būt iegūti kā atlīdzība par SIMbox infrastruktūras nodrošināšanu, uzturēšanu vai izmantošanas iespēju. Kriptoaktīvu izcelsme un iespējamā saistība ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu tiek skaidroti pirmstiesas izmeklēšanā.
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde septembrī uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 2441. panta, aizdomās, ka persona mantkārīgā nolūkā ieguvusi, glabājusi un uzturējusi SIMbox iekārtas, kas paredzētas elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identifikācijas datu jeb IMEI kodu izmainīšanai un kuras tika izmantotas anonimizētu tiešsaistes kontu izveidei. Aizdomās turētajai personai piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu infrastruktūras darbības apjomu, tās izmantošanas apstākļus un iesaistīto personu lomu. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Valsts policijas amatpersonas Rīgā apturējušas SIMbox infrastruktūras darbību, kas ļāva vienlaikus izmantot aptuveni 4450 SIM kartes un veidot anonīmus kontus dažādās tiešsaistes platformās. Par aizdomās turēto personu atzīts kāds 1975. gadā dzimis vīrietis. Kratīšanās izņemtas 150 SIMbox iekārtas, kā arī kriminālprocesā arestēti aizdomās turētā kriptoaktīvi aptuveni 60 000 eiro vērtībā. Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu infrastruktūras izmantošanas apstākļus un iesaistīto personu lomu, informē Valsts policijā.
Šī gada septembra beigās Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas sadarbībā ar SIA "Tele2" drošības dienestu apturēja noziedzīgas SIMbox ierīču infrastruktūras darbību. Aizdomās par noziedzīgā nodarījuma īstenošanu tiek turēts kāds 1975. gadā dzimis vīrietis. Veicot vairākas kratīšanas ar aizdomās turēto personu saistītās adresēs Rīgā, likumsargi izņēma 150 SIMbox iekārtas, kurās vienlaikus darbojās aptuveni 4450 aktīvas SIM kartes.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka SIM-box infrastruktūra tika izmantota liela skaita SIM karšu darbības nodrošināšanai, tajā skaitā īsziņu saņemšanai un tālruņa numuru verifikācijai. Tādi pakalpojumi ļāva izveidot anonīmu lietotāju kontus dažādās tiešsaistes platformās, apejot identitātes pārbaudes mehānismus un slēpjot kontu patieso lietotāju identitāti. Šāda infrastruktūra var tikt izmantota noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, tostarp krāpniecībai un citām nelikumīgām darbībām.
Pirmstiesas izmeklēšanā tiek pārbaudīta iespējama IMEI kodu izmainīšana, kas var apgrūtināt izmantoto iekārtu identificēšanu elektronisko sakaru tīklā. Iegūtā informācija norāda arī uz aizdomās turētā iespējamo saistību ar konstatēto elektronisko sakaru tīkla noslodzi un SIMbox iekārtu izmantošanu.
Izmeklēšanas laikā arestēti kriptoaktīvi aptuveni 60 000 eiro vērtībā, kas pieder aizdomās turētajai personai. Izmeklēšanā tiek pārbaudīta versija, ka šie līdzekļi varētu būt iegūti kā atlīdzība par SIMbox infrastruktūras nodrošināšanu, uzturēšanu vai izmantošanas iespēju. Kriptoaktīvu izcelsme un iespējamā saistība ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu tiek skaidroti pirmstiesas izmeklēšanā.
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde septembrī uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 2441. panta, aizdomās, ka persona mantkārīgā nolūkā ieguvusi, glabājusi un uzturējusi SIMbox iekārtas, kas paredzētas elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identifikācijas datu jeb IMEI kodu izmainīšanai un kuras tika izmantotas anonimizētu tiešsaistes kontu izveidei. Aizdomās turētajai personai piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu infrastruktūras darbības apjomu, tās izmantošanas apstākļus un iesaistīto personu lomu. Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona nav uzskatāma par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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