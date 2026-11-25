Trešdien no 161 pārbaudītās trauksmes sirēnas bez traucējumiem nostrādājušas 159 iekārtas, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, bet trīs no tām netika pārbaudītas, jo tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas.
Rīgā un Rīgas reģionā pārbaudītas 55 sirēnas un no tām bez traucējumiem automātiski nostrādāja 54 sirēnas, bet viena tika iedarbināta manuāli.
Kurzemē tika pārbaudītas 28 no 29 izvietotajām trauksmes sirēnām. Bez traucējumiem nostrādāja 27 trauksmes sirēnas, bet viena nostrādāja ar traucējumiem. Sabilē izvietotās trauksmes sirēnas darbība netika pārbaudīta.
Savukārt Zemgalē pārbaudītas 22 no 23 izvietotajām trauksmes sirēnām. No tām visas 22 sirēnas nostrādāja bez traucējumiem. Vienas Tukumā izvietotās trauksmes sirēnas darbība netika pārbaudīta.
Latgalē pārbaudītas visas 29 izvietotās trauksmes sirēnas, no tām visas nostrādāja bez traucējumiem.
Savukārt Vidzemē pārbaudītas 27 no 28 izvietotajām trauksmes sirēnām. No tām visas nostrādāja bez traucējumiem. Vienas trauksmes sirēnas Salacgrīvā darbība netika pārbaudīta, jo tās izvietojums tiek mainīts.
Trešo reizi kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tika nosūtīts šūnu apraides paziņojums. Šāda paziņojuma izsūtīšana ļāva pārbaudīt, vai Latvijā ieviestā šūnu apraides sistēma darbojas bez tehniskiem traucējumiem.
Kā norāda Iekšlietu Digitālais centrs, šūnu apraides paziņojuma saņemšana nav atkarīga tikai no sistēmas un mobilo sakaru operatoru infrastruktūras darbības, bet liela loma ir viedtālruņu operētājsistēmas izstrādātājiem un viedtālruņu ražotājiem, kas izvirzītās prasības par šūnu apraides paziņojuma atspoguļošanu viedtālruņos ievieš dzīvē, piemēram, pēc noklusējuma ieslēdzot noteiktu šūnu apraides paziņojumu saņemšanu.
Savukārt iedzīvotājiem būtiski veikt viedtālruņu programmatūru atjauninājumu, kad tas tiek prasīts, jo tādējādi tiek aktivizēta šūnu apraides paziņojumu saņemšana un sistēmas jaunākās izmaiņas.
"Šūnu apraide ir nozīmīga valsts civilās aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, un regulāras pārbaudes ļauj uzturēt gatavību iedzīvotāju brīdināšanai dažādos apdraudējumos. Šajā testā no Iekšlietu digitālā centra puses viss noritēja sekmīgi. Turpinām sadarbību ar mobilo sakaru operatoriem, lai pārliecinātos par sistēmas darbību kopumā," norāda Iekšlietu digitālā centra priekšnieks Āris Dzērvāns.
VUGD reizi pusgadā veic agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaudi, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību. Ņemot vērā, ka aizvadītajā gadā Latvijā ieviesta šūnu apraide, kas ir daļa no agrīnās brīdināšanas sistēmas, arī šis rīks trešdien tika pārbaudīts.
Trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas uzdevums ir brīdināt iedzīvotājus dabas vai tehnogēnās katastrofas vai tās draudu gadījumā. Patlaban valstī ir izvietotas 164 trauksmes sirēnas, līdz ar to tās nav dzirdamas visā valsts teritorijā.
Būtiski, ka ārkārtas gadījumos tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem un operatīvo dienestu transportlīdzekļu skaņas sistēmu, apstaigājot mājokļus.
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Trešdien no 161 pārbaudītās trauksmes sirēnas bez traucējumiem nostrādājušas 159 iekārtas, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, bet trīs no tām netika pārbaudītas, jo tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas.
Rīgā un Rīgas reģionā pārbaudītas 55 sirēnas un no tām bez traucējumiem automātiski nostrādāja 54 sirēnas, bet viena tika iedarbināta manuāli.
Kurzemē tika pārbaudītas 28 no 29 izvietotajām trauksmes sirēnām. Bez traucējumiem nostrādāja 27 trauksmes sirēnas, bet viena nostrādāja ar traucējumiem. Sabilē izvietotās trauksmes sirēnas darbība netika pārbaudīta.
Savukārt Zemgalē pārbaudītas 22 no 23 izvietotajām trauksmes sirēnām. No tām visas 22 sirēnas nostrādāja bez traucējumiem. Vienas Tukumā izvietotās trauksmes sirēnas darbība netika pārbaudīta.
Latgalē pārbaudītas visas 29 izvietotās trauksmes sirēnas, no tām visas nostrādāja bez traucējumiem.
Savukārt Vidzemē pārbaudītas 27 no 28 izvietotajām trauksmes sirēnām. No tām visas nostrādāja bez traucējumiem. Vienas trauksmes sirēnas Salacgrīvā darbība netika pārbaudīta, jo tās izvietojums tiek mainīts.
Trešo reizi kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tika nosūtīts šūnu apraides paziņojums. Šāda paziņojuma izsūtīšana ļāva pārbaudīt, vai Latvijā ieviestā šūnu apraides sistēma darbojas bez tehniskiem traucējumiem.
Kā norāda Iekšlietu Digitālais centrs, šūnu apraides paziņojuma saņemšana nav atkarīga tikai no sistēmas un mobilo sakaru operatoru infrastruktūras darbības, bet liela loma ir viedtālruņu operētājsistēmas izstrādātājiem un viedtālruņu ražotājiem, kas izvirzītās prasības par šūnu apraides paziņojuma atspoguļošanu viedtālruņos ievieš dzīvē, piemēram, pēc noklusējuma ieslēdzot noteiktu šūnu apraides paziņojumu saņemšanu.
Savukārt iedzīvotājiem būtiski veikt viedtālruņu programmatūru atjauninājumu, kad tas tiek prasīts, jo tādējādi tiek aktivizēta šūnu apraides paziņojumu saņemšana un sistēmas jaunākās izmaiņas.
"Šūnu apraide ir nozīmīga valsts civilās aizsardzības sistēmas sastāvdaļa, un regulāras pārbaudes ļauj uzturēt gatavību iedzīvotāju brīdināšanai dažādos apdraudējumos. Šajā testā no Iekšlietu digitālā centra puses viss noritēja sekmīgi. Turpinām sadarbību ar mobilo sakaru operatoriem, lai pārliecinātos par sistēmas darbību kopumā," norāda Iekšlietu digitālā centra priekšnieks Āris Dzērvāns.
VUGD reizi pusgadā veic agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaudi, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību. Ņemot vērā, ka aizvadītajā gadā Latvijā ieviesta šūnu apraide, kas ir daļa no agrīnās brīdināšanas sistēmas, arī šis rīks trešdien tika pārbaudīts.
Trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas uzdevums ir brīdināt iedzīvotājus dabas vai tehnogēnās katastrofas vai tās draudu gadījumā. Patlaban valstī ir izvietotas 164 trauksmes sirēnas, līdz ar to tās nav dzirdamas visā valsts teritorijā.
Būtiski, ka ārkārtas gadījumos tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem un operatīvo dienestu transportlīdzekļu skaņas sistēmu, apstaigājot mājokļus.
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