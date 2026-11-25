Aizvadītajā nedēļā, 19. novembrī, valstī kopumā tika fiksēti 145 ātruma pārkāpēji, divi no tiem brauca ar 162 km/h un 150 km/h. Abus pārkāpējus uz galvenajiem valsts nozīmes ceļiem A8 un A5 fiksēja Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki. Abos ceļa posmos maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Par rupjo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu un citu satiksmes dalībnieku apdraudēšanu vadītājiem piemēroti 720 un 240 eiro naudas sodi, kā arī aizliegums izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības deviņus un trīs mēnešus, informē policijā.
Pagājušajā ceturtdienā, 19. novembrī, pulksten 14.18 Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas Mārupes novadā uz autoceļa A5 fiksēja kādu "Porsche" transportlīdzekli, kurš pārvietojās ar 162 km/h, tādējādi rupji pārkāpjot maksimālo braukšanas ātrumu, kas konkrētajā vietā ir 90 km/h. Transportlīdzekli vadīja kāds 1983. gadā dzimis vīrietis, kurš par pārkāpumu saņēma likumā paredzēto sodu.
Ceļu satiksmes likuma 55. panta 23. daļa paredz, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 61 kilometra stundā līdz 70 kilometriem stundā vieglajiem automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 144 līdz 192 naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz deviņiem mēnešiem.
Šajā gadījumā vadītājam tika piemērots sods 144 naudas soda vienību jeb 720 eiro, kā arī aizliegums izmantot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības deviņus mēnešus.
Tajā pašā dienā, 19. novembrī, vien aptuveni stundu vēlāk, pulksten 15.35, tika fiksēts vēl viens autovadītājs, kurš uz autoceļa A8 Olaines novadā ar automašīnu "Audi" pārvietojās ar 150 km/h, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 60 km/h. Arī šajā ceļa posmā atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Transportlīdzekli vadīja kāds 1978. gadā dzimis vīrietis, kurš par pārkāpumu saņēma likumā paredzēto sodu.
Ceļu satiksmes likuma 55. panta 19. daļa paredz, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar vieglajiem automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 48 līdz 64 naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz trim mēnešiem.
Šajā gadījumā vadītājam tika piemērots 48 naudas soda vienību, kas atbilst 240 eiro. Kā arī aizliegt izmantot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības trīs mēnešus.
Valsts policija aicina autovadītājus būt atbildīgiem, ievērot atļauto braukšanas ātrumu un ar savu rīcību neapdraudēt ne savu, ne citu satiksmes dalībnieku drošību!
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Aizvadītajā nedēļā, 19. novembrī, valstī kopumā tika fiksēti 145 ātruma pārkāpēji, divi no tiem brauca ar 162 km/h un 150 km/h. Abus pārkāpējus uz galvenajiem valsts nozīmes ceļiem A8 un A5 fiksēja Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki. Abos ceļa posmos maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Par rupjo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu un citu satiksmes dalībnieku apdraudēšanu vadītājiem piemēroti 720 un 240 eiro naudas sodi, kā arī aizliegums izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības deviņus un trīs mēnešus, informē policijā.
Pagājušajā ceturtdienā, 19. novembrī, pulksten 14.18 Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas Mārupes novadā uz autoceļa A5 fiksēja kādu "Porsche" transportlīdzekli, kurš pārvietojās ar 162 km/h, tādējādi rupji pārkāpjot maksimālo braukšanas ātrumu, kas konkrētajā vietā ir 90 km/h. Transportlīdzekli vadīja kāds 1983. gadā dzimis vīrietis, kurš par pārkāpumu saņēma likumā paredzēto sodu.
Ceļu satiksmes likuma 55. panta 23. daļa paredz, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 61 kilometra stundā līdz 70 kilometriem stundā vieglajiem automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 144 līdz 192 naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz deviņiem mēnešiem.
Šajā gadījumā vadītājam tika piemērots sods 144 naudas soda vienību jeb 720 eiro, kā arī aizliegums izmantot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības deviņus mēnešus.
Tajā pašā dienā, 19. novembrī, vien aptuveni stundu vēlāk, pulksten 15.35, tika fiksēts vēl viens autovadītājs, kurš uz autoceļa A8 Olaines novadā ar automašīnu "Audi" pārvietojās ar 150 km/h, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 60 km/h. Arī šajā ceļa posmā atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h. Transportlīdzekli vadīja kāds 1978. gadā dzimis vīrietis, kurš par pārkāpumu saņēma likumā paredzēto sodu.
Ceļu satiksmes likuma 55. panta 19. daļa paredz, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar vieglajiem automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 48 līdz 64 naudas soda vienībām un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz trim mēnešiem.
Šajā gadījumā vadītājam tika piemērots 48 naudas soda vienību, kas atbilst 240 eiro. Kā arī aizliegt izmantot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības trīs mēnešus.
Valsts policija aicina autovadītājus būt atbildīgiem, ievērot atļauto braukšanas ātrumu un ar savu rīcību neapdraudēt ne savu, ne citu satiksmes dalībnieku drošību!
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