Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosinājis prokuratūrai apsūdzēt fizisku personu par 20 000 eiro liela kukuļa piedāvāšanu VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pārstāvim, lai tas panāktu viņa interesēm atbilstošu lēmumu kādā iepirkumā, informēja KNAB.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka fiziskā persona, iespējams, piedāvājusi LDz pārstāvim 20 000 eiro kukuli, lai viņš to kā starpnieks nodotu tālāk valsts kapitālsabiedrības amatpersonām.
Plānotās kukuļošanas mērķis bija panākt, lai konkrēta divu uzņēmumu veidota piegādātāju apvienība, kas noslēgusi partnerību dalībai publiskajos būvniecības un projektēšanas iepirkumos, netiktu izslēgta no LDz rīkotā iepirkuma. Iepirkums saistīts ar dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizāciju līnijā Rīga-Liepāja, informēja KNAB.
Fiziskās personas piedāvājums paredzēja kukuļa nodošanu skaidrā naudā pēc tam, kad iepirkumā būtu pieņemts piegādātāju apvienībai labvēlīgs lēmums. LDz pārstāvis, saņemot kukuļa piedāvājumu, nekavējoties par to informēja KNAB.
Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā KNAB rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret fizisko personu par kukuļa piedāvāšanu.
Par šādu noziegumu tiesa var piemērot personai cietumsodu līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
KNAB atzinīgi novērtē LDz pārstāvja rīcību, informējot KNAB par kukuļa piedāvājumu.
Kā uzsver birojā, ja saņemts kukuļošanas piedāvājums, ir būtiski atcerēties galvenos rīcības soļus — nepiekrist, taču piedāvājumu tūlītēji arī nenoraidīt, lūdzot laiku pārdomām, un nekavējoties sazināties ar KNAB. Iestāde instruēs par tālākajiem rīcības soļiem, lai fiksētu noziegumu un iespējamo likumpārkāpēju sauktu pie atbildības, atgādina KNAB.
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosinājis prokuratūrai apsūdzēt fizisku personu par 20 000 eiro liela kukuļa piedāvāšanu VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) pārstāvim, lai tas panāktu viņa interesēm atbilstošu lēmumu kādā iepirkumā, informēja KNAB.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka fiziskā persona, iespējams, piedāvājusi LDz pārstāvim 20 000 eiro kukuli, lai viņš to kā starpnieks nodotu tālāk valsts kapitālsabiedrības amatpersonām.
Plānotās kukuļošanas mērķis bija panākt, lai konkrēta divu uzņēmumu veidota piegādātāju apvienība, kas noslēgusi partnerību dalībai publiskajos būvniecības un projektēšanas iepirkumos, netiktu izslēgta no LDz rīkotā iepirkuma. Iepirkums saistīts ar dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizāciju līnijā Rīga-Liepāja, informēja KNAB.
Fiziskās personas piedāvājums paredzēja kukuļa nodošanu skaidrā naudā pēc tam, kad iepirkumā būtu pieņemts piegādātāju apvienībai labvēlīgs lēmums. LDz pārstāvis, saņemot kukuļa piedāvājumu, nekavējoties par to informēja KNAB.
Pirmstiesas izmeklēšanas rezultātā KNAB rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret fizisko personu par kukuļa piedāvāšanu.
Par šādu noziegumu tiesa var piemērot personai cietumsodu līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
KNAB atzinīgi novērtē LDz pārstāvja rīcību, informējot KNAB par kukuļa piedāvājumu.
Kā uzsver birojā, ja saņemts kukuļošanas piedāvājums, ir būtiski atcerēties galvenos rīcības soļus — nepiekrist, taču piedāvājumu tūlītēji arī nenoraidīt, lūdzot laiku pārdomām, un nekavējoties sazināties ar KNAB. Iestāde instruēs par tālākajiem rīcības soļiem, lai fiksētu noziegumu un iespējamo likumpārkāpēju sauktu pie atbildības, atgādina KNAB.
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