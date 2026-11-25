Teksasā, Ērvingā, vairāk nekā 1000 cilvēku pulcējušies trīs dienu kristīgo nacionālistu konferencē “Christ is King: America After Trump” (Kristus ir karalis: Amerika pēc Trampa). Viņi skaidri pasludinājuši savus mērķus – atņemt sievietēm un melnādainajiem balsstiesības, veikt masu deportācijas, atjaunot rasu segregāciju.
Kustības līderis ir 40 gadus vecais mācītājs un podkāstu veidotājs Džoels Vebons. Konferences dalībnieki uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trampa MAGA (Make America Great Again) kustība ir zaudējusi spēku vai nodevusi viņu ideālus (piemēram, ar ASV iesaistīšanos konfliktā ar Irānu un atbalstu Izraēlai), un vēlas izveidot disciplinētāku un daudz radikālāku kustību.