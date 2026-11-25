Rīgas Domā 20. novembrī atklāta ukraiņu izcelsmes amerikāņu mākslinieka Sergey Melnikoff (MFF) skulpturālās instalācijas “Miera krusts” (The Cross of Peace) pagaidu ekspozīcija. Četrus metrus augstā darba Kristus figūra veidota no aptuveni 20 000 artilērijas šāviņu šķembu un pārklāta ar zeltu. Līdzās izstādīts arī mākslinieka darbs “The Holy Mandylion”, kurā Kristus vaigs atveidots kara metālā, informē izstādes rīkotāji.
Ekspozīcija atklāta ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Rinalda Granta svētību. Abi darbi tapuši Odesā Krievijas pilna mēroga iebrukuma laikā, izmantojot Ukrainā savāktas kara materiālās liecības.
“Miera krustā” iznīcībai izmantotais metāls pārtapis krustā sistā Kristus tēlā. Mākslinieka iecerē tas ir vēstījums par mieru, cilvēka cieņu un cerību, bet tā eksponēšana vēsturiskajā katedrālē veido saikni starp laikmetīgo mākslu un gadsimtiem seno kristīgo mantojumu.
Instalācijā redzamā Kristus figūra ir cilvēka augumā. Kā norāda rīkotāji, tās veidošanā izmantotās šķembas nav pārkausētas, kaltas vai citādi mehāniski pārveidotas — katra saglabājusi formu, kādu ieguvusi munīcijas detonācijas brīdī. Savienojot tūkstošiem atšķirīgu metāla fragmentu, izveidota telpiska skulptūra, kuras virsma pārklāta ar 999,9 proves zeltu.
Rīgā “Miera krusts” ieradies no Skaistkalnes. Kopš 2026. gada jūlija tas atradās Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā, kur pēc Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča uzaicinājuma tika prezentēts Eiropas publikai. Izstāde Rīgas Domā ir nākamais posms darba starptautiskajā ceļojumā.
Radīts kara apstākļos Odesā
“Miera krusts” ir daļa no Sergey Melnikoff (MFF) projekta “Kara pelni” (Ashes of War), kurā kara atlūzas tiek izmantotas skulptūru un instalāciju veidošanai. Šajos darbos metāls saglabā gan savu sākotnējo faktūru, gan saikni ar notikumiem, kuros tas iegūts. Materiāls vienlaikus kļūst par mākslinieciskās izteiksmes līdzekli un vēstures liecību.
Pēc rīkotāju sniegtās informācijas, “Miera krusts” tapis 2024. gadā mākslas darbnīcā Odesā, kas pati bija cietusi raķešu triecienā. Lai gan ēka bija daļēji sagrauta, darbs turpinājās arī šādos apstākļos.
Instalācijas tapšanas vieta un laiks ir būtiski tās vēstījuma izpratnei. Tas nav pēc kara beigām radīts atskats uz pagātnes notikumiem — darbs veidots, karam turpinoties un tā autoriem dzīvojot jaunu uzbrukumu draudos. Mākslinieciskā iecere īstenota no materiāliem, kas iegūti šīs pašas traģēdijas laikā.
Krusta konstrukcijā izmantotas metāla caurules no Krievijas uzbrukumos sagrautām dzīvojamajām ēkām Harkivā un Odesā. Rīkotāji stāsta, ka vertikālajai daļai izvēlēti materiāli no daudzstāvu nama Harkivā, bet horizontālajam šķērskokam — no Odesas dzīvojamās mājas, kurai 2024. gada 2. martā trāpīja Krievijas trieciendr tels “Shahed”. Šajā uzbrukumā gāja bojā arī bērni.
Tādējādi darba konstrukcijā apvienoti ne vien dažādās vietās iegūti kara materiāli, bet arī atmiņas par konkrētu cilvēku dzīvi un zaudētajām mājām. Rīkotāju skatījumā šī izcelsme ir neatņemama instalācijas nozīmes daļa: skatītājs redz ne tikai metāla formu, bet arī materiālu, kas bijis cilvēku ikdienas dzīves sastāvdaļa.
Ukraiņu rušniks un Kristus tēls
Kompozīciju papildina sens, ar rokām austs ukraiņu rušniks jeb rituālais dvielis. Pēc izstādes rīkotāju informācijas, šo priekšmetu instalācijai iegādājies Ukrainas Valsts robežsardzes dienests.
Rušniks ukraiņu kultūrā saistīts ar mājām, dzimtas atmiņu, svētību un paaudžu pēctecību. Tas pavada cilvēku dažādos dzīves notikumos un ir daļa no tautas sadzīves un rituālajām tradīcijām. Instalācijā šis priekšmets savieno kristīgo krustā sistā Kristus tēlu ar Ukrainas kultūras mantojumu un mūsdienu kara pieredzi.
Autora iecerē rušniks piešķir darbam Ukrainas Glābēja tēla nozīmi. Tas ir vēstījums par valsti, kas nes savu krustu cauri postījumiem, cilvēku zaudējumiem un kara pārbaudījumiem. Universālais kristīgais simbols šādi iegūst konkrētu saikni ar Ukrainu, vienlaikus saglabājot plašāku vēstījumu par cilvēku ciešanām un cerību.
Mākslinieks un turnejas organizators — fonds “The Soul of Ukraine Foundation” — par projekta atbalstu pateicas Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta ģenerālim Jurijam Lisjukam un uzņēmumam “HostPro.ua”. Rīkotāji uzsver viņu ilgstošo līdzdalību un palīdzību projekta īstenošanā.
Trīs kristīgās tradīcijas vienā krustā
Krusta uzbūvē mākslinieks simboliski apvienojis katoļu, protestantu un pareizticīgo tradīciju. Pēc autora skaidrojuma, krusta augšējais noslēgums pārstāv katoļu tradīciju, labais zars — protestantu, bet kreisais — pareizticīgo tradīciju.
Šāds risinājums iecerēts kā vēstījums par vienotību. Cilvēku ciešanu un nāves priekšā mākslinieks aicina pievērsties konfesiju kopīgajam garīgajam mantojumam un vērtībām, kas tās vieno.
Rīgas Domā šī iecere nonāk luteriskās baznīcas vidē. Rīkotāju skatījumā instalācija uzrunā cilvēkus neatkarīgi no konfesionālās piederības, piedāvājot kopīgu pārdomu tēmu par vardarbību, līdzcietību un mieru.
Izstādes atklāšanu 20. novembrī papildināja arī mākslinieka veidota fotoakcija pie Rīgas Doma. Izmantojot autoceltni, aptuveni pustonnu smagā instalācija tika pacelta gaisā un fotografēta uz katedrāles un debesu fona.
Pēc rīkotāju stāstītā, fotografēšanas laikā lietus mitējies un caur mākoņiem izlauzušies saules stari, apspīdot pacelto darbu. Sergey Melnikoff (MFF), kurš darbojas arī fotogrāfijā, šo brīdi izmantojis instalācijas vizuālai dokumentēšanai.
Kristus vaigs no artilērijas šķembām
Līdzās “Miera krustam” Rīgas Domā eksponēts darbs “The Holy Mandylion”, kas Odesas darbnīcā tapis 2025. gadā. Tajā mākslinieks pievērsies Kristus vaiga attēlojumam, arī šoreiz izmantojot kara metālu.
Kristus vaigs veidots no nelielām artilērijas šāviņu šķembām. Savukārt tā pamatnei izmantotas saplacinātas 30 milimetru automātiskā lielgabala čaulītes, kas pārklātas ar zeltu.
Atšķirībā no zeltītās pamatnes Kristus vaigs saglabājis neapstrādāta metāla faktūru. Šis pretstats ir būtisks darba vizuālais paņēmiens: zelta virsma izceļ tumšāko, raupjo sejas atveidu, saglabājot redzamu izmantoto materiālu izcelsmi.
Abus darbus Sergey Melnikoff (MFF) radījis sadarbībā ar ukraiņu mākslinieciskās metināšanas meistaru Viktoru Bieļčiku (Viktor Bielchyk). Rīkotāji norāda, ka viņš ar mākslinieku sadarbojas visus pilna mēroga kara gadus, palīdzot īstenot projekta “Kara pelni” darbus.
Bieļčika uzdevums bijis savienot tūkstošiem dažādas formas fragmentu vienotās telpiskās kompozīcijās. Kā skaidro projekta veidotāji, izmantotais metāls ir sarežģīti metināms, turklāt darba gaitā bija svarīgi saglabāt šķembu sākotnējās robainās aprises.
Šī pieeja ļauj skatītājam arī gatavajā skulptūrā saskatīt atsevišķos fragmentus. Tie nav izkausēti vienā jaunā formā, bet paliek atpazīstami kā sprādzienos radušās kara atlūzas.
Zelts kā dzīvības un cerības simbols
Īpaša nozīme mākslinieka iecerē ir zeltam. Tas izmantots kā mūžības, garīgās gaismas un dzīvības uzvaras pār nāvi simbols. Pārklājot kara šķembas ar zeltu, autors vēlas izcelt cilvēka dzīvības vērtību un mainīt materiāla sākotnējo nozīmi.
“Miera krusta” izveidē zeltījuma uzklāšana bijis atsevišķs tehnoloģisks uzdevums. Kristus figūru veido aptuveni 20 000 fragmentu ar nelīdzenām virsmām, dobumiem un grūti aizsniedzamām vietām, tādēļ vienmērīga pārklājuma iegūšanai bija nepieciešami īpaši risinājumi.
Pēc rīkotāju informācijas, šo darbu veikuši Kijivas uzņēmuma “Metall Chemie” speciālisti Serhijs Naumenko un Vitālijs Žuks. Viņu uzdevums bijis nodrošināt nepārtrauktu zelta pārklājumu sarežģītajai skulptūras virsmai, saglabājot tās detaļas.
Gatavā darba zeltījums nemaina šķembu formu, taču maina to vizuālo uztveri. Materiāls, kas sākotnēji saistīts ar iznīcību, autora interpretācijā kļūst par ticības un cerības apliecinājumu.
Līdzās vēsturiskajam Doma gailim
Ekspozīcijas telpiskais risinājums veido saikni ar Rīgas Doma vēsturi. Pēc draudzes priekšnieka un valdes locekļa Kaspara Upīša ierosinājuma “Miera krusts” novietots līdzās vēsturiskajam Doma gailim.
Senais vējrādis savulaik atradās katedrāles torņa smailē, bet 1985. gadā to aizstāja kopija. Oriģināls saglabājies kā liecība par vairākiem gadsimtiem Rīgas vēsturē.
Izstādes veidotāji abu darbu novietojumā saskata dialogu starp dažādiem laikmetiem. Vēsturiskais gailis nes laika un bojājumu pēdas, savukārt “Miera krusts” veidots no mūsdienu kara materiāliem.
Abus objektus vizuāli vieno arī zelts. Vienā gadījumā tas saistīts ar vēsturisko pilsētas un baznīcas simbolu, otrā — ar autora ieceri piešķirt kara atlūzām jaunu nozīmi.
Šāds izvietojums ļauj vienlaikus domāt par Latvijas vēsturisko atmiņu un Ukrainas tagadni. Senais priekšmets un laikmetīgā instalācija saglabā katrs savu stāstu, bet kopīgajā telpā pievērš uzmanību vēstures liecību nozīmei un tam, kā tās uzrunā mūsdienu skatītāju.
Rīkotāju interpretācijā ekspozīcija veido sarunu starp pagātni un tagadni, iznīcību un radīšanu, vardarbības atmiņu un tiekšanos pēc miera.
Izstāde Ukrainas bērnu atbalstam
Sergey Melnikoff (MFF) ir ukraiņu izcelsmes amerikāņu mākslinieks un fotogrāfs. Savā biogrāfijā viņš norāda uz padomju disidenta un politieslodzītā pieredzi, kā arī aizbēgšanu no PSRS kopā ar ģimeni. Viņa radošajā darbībā fotogrāfija un konceptuālā māksla apvienota ar vēstures dokumentēšanu un humāniem projektiem.
Projektā “Kara pelni” autors turpina veidot skulptūras un instalācijas no kara atlūzām. “Miera krusts” ir viens no šīs sērijas centrālajiem darbiem, taču mākslinieks strādā arī pie citām iecerēm, tostarp klusējoša japāņu tempļa zvana bonshō.
Izmantojot dažādu reliģisko tradīciju simbolus, viņš cenšas veidot kopīgu mākslas valodu sarunai par dzīvību, atmiņu un mieru. Kara materiāli šajos darbos saglabā savu vēsturisko izcelsmi, vienlaikus iegūstot citu lietojumu.
“Miera krusta” un “The Holy Mandylion” izstāde ir daļa no starptautiskas labdarības programmas Ukrainas bērnu atbalstam. Rīkotāji norāda, ka programma paredzēta bērniem, kuri Krievijas kara dēļ zaudējuši ekstremitātes.
Pēc Ziemassvētku laika instalācijas ceļojumu paredzēts turpināt citviet Eiropā. Saskaņā ar organizatoru sniegto informāciju nākamās izstādes plānotas katedrālēs Polijā, Itālijā, Francijā un Lielbritānijā.
Turneju organizē ASV labdarības organizācija “The Soul of Ukraine Foundation, Inc.”, kas īsteno mākslas un humānās palīdzības projektus Ukrainas atbalstam.
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Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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Rīgas Domā 20. novembrī atklāta ukraiņu izcelsmes amerikāņu mākslinieka Sergey Melnikoff (MFF) skulpturālās instalācijas “Miera krusts” (The Cross of Peace) pagaidu ekspozīcija. Četrus metrus augstā darba Kristus figūra veidota no aptuveni 20 000 artilērijas šāviņu šķembu un pārklāta ar zeltu. Līdzās izstādīts arī mākslinieka darbs “The Holy Mandylion”, kurā Kristus vaigs atveidots kara metālā, informē izstādes rīkotāji.
Ekspozīcija atklāta ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapa Rinalda Granta svētību. Abi darbi tapuši Odesā Krievijas pilna mēroga iebrukuma laikā, izmantojot Ukrainā savāktas kara materiālās liecības.
“Miera krustā” iznīcībai izmantotais metāls pārtapis krustā sistā Kristus tēlā. Mākslinieka iecerē tas ir vēstījums par mieru, cilvēka cieņu un cerību, bet tā eksponēšana vēsturiskajā katedrālē veido saikni starp laikmetīgo mākslu un gadsimtiem seno kristīgo mantojumu.
Instalācijā redzamā Kristus figūra ir cilvēka augumā. Kā norāda rīkotāji, tās veidošanā izmantotās šķembas nav pārkausētas, kaltas vai citādi mehāniski pārveidotas — katra saglabājusi formu, kādu ieguvusi munīcijas detonācijas brīdī. Savienojot tūkstošiem atšķirīgu metāla fragmentu, izveidota telpiska skulptūra, kuras virsma pārklāta ar 999,9 proves zeltu.
Rīgā “Miera krusts” ieradies no Skaistkalnes. Kopš 2026. gada jūlija tas atradās Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas baznīcā, kur pēc Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča uzaicinājuma tika prezentēts Eiropas publikai. Izstāde Rīgas Domā ir nākamais posms darba starptautiskajā ceļojumā.
Radīts kara apstākļos Odesā
“Miera krusts” ir daļa no Sergey Melnikoff (MFF) projekta “Kara pelni” (Ashes of War), kurā kara atlūzas tiek izmantotas skulptūru un instalāciju veidošanai. Šajos darbos metāls saglabā gan savu sākotnējo faktūru, gan saikni ar notikumiem, kuros tas iegūts. Materiāls vienlaikus kļūst par mākslinieciskās izteiksmes līdzekli un vēstures liecību.
Pēc rīkotāju sniegtās informācijas, “Miera krusts” tapis 2024. gadā mākslas darbnīcā Odesā, kas pati bija cietusi raķešu triecienā. Lai gan ēka bija daļēji sagrauta, darbs turpinājās arī šādos apstākļos.
Instalācijas tapšanas vieta un laiks ir būtiski tās vēstījuma izpratnei. Tas nav pēc kara beigām radīts atskats uz pagātnes notikumiem — darbs veidots, karam turpinoties un tā autoriem dzīvojot jaunu uzbrukumu draudos. Mākslinieciskā iecere īstenota no materiāliem, kas iegūti šīs pašas traģēdijas laikā.
Krusta konstrukcijā izmantotas metāla caurules no Krievijas uzbrukumos sagrautām dzīvojamajām ēkām Harkivā un Odesā. Rīkotāji stāsta, ka vertikālajai daļai izvēlēti materiāli no daudzstāvu nama Harkivā, bet horizontālajam šķērskokam — no Odesas dzīvojamās mājas, kurai 2024. gada 2. martā trāpīja Krievijas trieciendr tels “Shahed”. Šajā uzbrukumā gāja bojā arī bērni.
Tādējādi darba konstrukcijā apvienoti ne vien dažādās vietās iegūti kara materiāli, bet arī atmiņas par konkrētu cilvēku dzīvi un zaudētajām mājām. Rīkotāju skatījumā šī izcelsme ir neatņemama instalācijas nozīmes daļa: skatītājs redz ne tikai metāla formu, bet arī materiālu, kas bijis cilvēku ikdienas dzīves sastāvdaļa.
Ukraiņu rušniks un Kristus tēls
Kompozīciju papildina sens, ar rokām austs ukraiņu rušniks jeb rituālais dvielis. Pēc izstādes rīkotāju informācijas, šo priekšmetu instalācijai iegādājies Ukrainas Valsts robežsardzes dienests.
Rušniks ukraiņu kultūrā saistīts ar mājām, dzimtas atmiņu, svētību un paaudžu pēctecību. Tas pavada cilvēku dažādos dzīves notikumos un ir daļa no tautas sadzīves un rituālajām tradīcijām. Instalācijā šis priekšmets savieno kristīgo krustā sistā Kristus tēlu ar Ukrainas kultūras mantojumu un mūsdienu kara pieredzi.
Autora iecerē rušniks piešķir darbam Ukrainas Glābēja tēla nozīmi. Tas ir vēstījums par valsti, kas nes savu krustu cauri postījumiem, cilvēku zaudējumiem un kara pārbaudījumiem. Universālais kristīgais simbols šādi iegūst konkrētu saikni ar Ukrainu, vienlaikus saglabājot plašāku vēstījumu par cilvēku ciešanām un cerību.
Mākslinieks un turnejas organizators — fonds “The Soul of Ukraine Foundation” — par projekta atbalstu pateicas Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta ģenerālim Jurijam Lisjukam un uzņēmumam “HostPro.ua”. Rīkotāji uzsver viņu ilgstošo līdzdalību un palīdzību projekta īstenošanā.
Trīs kristīgās tradīcijas vienā krustā
Krusta uzbūvē mākslinieks simboliski apvienojis katoļu, protestantu un pareizticīgo tradīciju. Pēc autora skaidrojuma, krusta augšējais noslēgums pārstāv katoļu tradīciju, labais zars — protestantu, bet kreisais — pareizticīgo tradīciju.
Šāds risinājums iecerēts kā vēstījums par vienotību. Cilvēku ciešanu un nāves priekšā mākslinieks aicina pievērsties konfesiju kopīgajam garīgajam mantojumam un vērtībām, kas tās vieno.
Rīgas Domā šī iecere nonāk luteriskās baznīcas vidē. Rīkotāju skatījumā instalācija uzrunā cilvēkus neatkarīgi no konfesionālās piederības, piedāvājot kopīgu pārdomu tēmu par vardarbību, līdzcietību un mieru.
Izstādes atklāšanu 20. novembrī papildināja arī mākslinieka veidota fotoakcija pie Rīgas Doma. Izmantojot autoceltni, aptuveni pustonnu smagā instalācija tika pacelta gaisā un fotografēta uz katedrāles un debesu fona.
Pēc rīkotāju stāstītā, fotografēšanas laikā lietus mitējies un caur mākoņiem izlauzušies saules stari, apspīdot pacelto darbu. Sergey Melnikoff (MFF), kurš darbojas arī fotogrāfijā, šo brīdi izmantojis instalācijas vizuālai dokumentēšanai.
Kristus vaigs no artilērijas šķembām
Līdzās “Miera krustam” Rīgas Domā eksponēts darbs “The Holy Mandylion”, kas Odesas darbnīcā tapis 2025. gadā. Tajā mākslinieks pievērsies Kristus vaiga attēlojumam, arī šoreiz izmantojot kara metālu.
Kristus vaigs veidots no nelielām artilērijas šāviņu šķembām. Savukārt tā pamatnei izmantotas saplacinātas 30 milimetru automātiskā lielgabala čaulītes, kas pārklātas ar zeltu.
Atšķirībā no zeltītās pamatnes Kristus vaigs saglabājis neapstrādāta metāla faktūru. Šis pretstats ir būtisks darba vizuālais paņēmiens: zelta virsma izceļ tumšāko, raupjo sejas atveidu, saglabājot redzamu izmantoto materiālu izcelsmi.
Abus darbus Sergey Melnikoff (MFF) radījis sadarbībā ar ukraiņu mākslinieciskās metināšanas meistaru Viktoru Bieļčiku (Viktor Bielchyk). Rīkotāji norāda, ka viņš ar mākslinieku sadarbojas visus pilna mēroga kara gadus, palīdzot īstenot projekta “Kara pelni” darbus.
Bieļčika uzdevums bijis savienot tūkstošiem dažādas formas fragmentu vienotās telpiskās kompozīcijās. Kā skaidro projekta veidotāji, izmantotais metāls ir sarežģīti metināms, turklāt darba gaitā bija svarīgi saglabāt šķembu sākotnējās robainās aprises.
Šī pieeja ļauj skatītājam arī gatavajā skulptūrā saskatīt atsevišķos fragmentus. Tie nav izkausēti vienā jaunā formā, bet paliek atpazīstami kā sprādzienos radušās kara atlūzas.
Zelts kā dzīvības un cerības simbols
Īpaša nozīme mākslinieka iecerē ir zeltam. Tas izmantots kā mūžības, garīgās gaismas un dzīvības uzvaras pār nāvi simbols. Pārklājot kara šķembas ar zeltu, autors vēlas izcelt cilvēka dzīvības vērtību un mainīt materiāla sākotnējo nozīmi.
“Miera krusta” izveidē zeltījuma uzklāšana bijis atsevišķs tehnoloģisks uzdevums. Kristus figūru veido aptuveni 20 000 fragmentu ar nelīdzenām virsmām, dobumiem un grūti aizsniedzamām vietām, tādēļ vienmērīga pārklājuma iegūšanai bija nepieciešami īpaši risinājumi.
Pēc rīkotāju informācijas, šo darbu veikuši Kijivas uzņēmuma “Metall Chemie” speciālisti Serhijs Naumenko un Vitālijs Žuks. Viņu uzdevums bijis nodrošināt nepārtrauktu zelta pārklājumu sarežģītajai skulptūras virsmai, saglabājot tās detaļas.
Gatavā darba zeltījums nemaina šķembu formu, taču maina to vizuālo uztveri. Materiāls, kas sākotnēji saistīts ar iznīcību, autora interpretācijā kļūst par ticības un cerības apliecinājumu.
Līdzās vēsturiskajam Doma gailim
Ekspozīcijas telpiskais risinājums veido saikni ar Rīgas Doma vēsturi. Pēc draudzes priekšnieka un valdes locekļa Kaspara Upīša ierosinājuma “Miera krusts” novietots līdzās vēsturiskajam Doma gailim.
Senais vējrādis savulaik atradās katedrāles torņa smailē, bet 1985. gadā to aizstāja kopija. Oriģināls saglabājies kā liecība par vairākiem gadsimtiem Rīgas vēsturē.
Izstādes veidotāji abu darbu novietojumā saskata dialogu starp dažādiem laikmetiem. Vēsturiskais gailis nes laika un bojājumu pēdas, savukārt “Miera krusts” veidots no mūsdienu kara materiāliem.
Abus objektus vizuāli vieno arī zelts. Vienā gadījumā tas saistīts ar vēsturisko pilsētas un baznīcas simbolu, otrā — ar autora ieceri piešķirt kara atlūzām jaunu nozīmi.
Šāds izvietojums ļauj vienlaikus domāt par Latvijas vēsturisko atmiņu un Ukrainas tagadni. Senais priekšmets un laikmetīgā instalācija saglabā katrs savu stāstu, bet kopīgajā telpā pievērš uzmanību vēstures liecību nozīmei un tam, kā tās uzrunā mūsdienu skatītāju.
Rīkotāju interpretācijā ekspozīcija veido sarunu starp pagātni un tagadni, iznīcību un radīšanu, vardarbības atmiņu un tiekšanos pēc miera.
Izstāde Ukrainas bērnu atbalstam
Sergey Melnikoff (MFF) ir ukraiņu izcelsmes amerikāņu mākslinieks un fotogrāfs. Savā biogrāfijā viņš norāda uz padomju disidenta un politieslodzītā pieredzi, kā arī aizbēgšanu no PSRS kopā ar ģimeni. Viņa radošajā darbībā fotogrāfija un konceptuālā māksla apvienota ar vēstures dokumentēšanu un humāniem projektiem.
Projektā “Kara pelni” autors turpina veidot skulptūras un instalācijas no kara atlūzām. “Miera krusts” ir viens no šīs sērijas centrālajiem darbiem, taču mākslinieks strādā arī pie citām iecerēm, tostarp klusējoša japāņu tempļa zvana bonshō.
Izmantojot dažādu reliģisko tradīciju simbolus, viņš cenšas veidot kopīgu mākslas valodu sarunai par dzīvību, atmiņu un mieru. Kara materiāli šajos darbos saglabā savu vēsturisko izcelsmi, vienlaikus iegūstot citu lietojumu.
“Miera krusta” un “The Holy Mandylion” izstāde ir daļa no starptautiskas labdarības programmas Ukrainas bērnu atbalstam. Rīkotāji norāda, ka programma paredzēta bērniem, kuri Krievijas kara dēļ zaudējuši ekstremitātes.
Pēc Ziemassvētku laika instalācijas ceļojumu paredzēts turpināt citviet Eiropā. Saskaņā ar organizatoru sniegto informāciju nākamās izstādes plānotas katedrālēs Polijā, Itālijā, Francijā un Lielbritānijā.
Turneju organizē ASV labdarības organizācija “The Soul of Ukraine Foundation, Inc.”, kas īsteno mākslas un humānās palīdzības projektus Ukrainas atbalstam.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
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