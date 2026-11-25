Jaunais valsts budžets nav gaidāms agrāk par nākamā gada janvāra beigām vai februāri, trešdien intervijā TV3 sprieda premjers Andris Kulbergs.
Kulberga skatījumā, sākt nākamo gadu ar pagaidu budžetu esot normāli un raksturīgi katram pēcvēlēšanu gadam.
Pēc viņa vārdiem, nekad neesot ticis solīts "ātrs budžets", jo visiem jaunajiem ministriem vēl jāstrādā ar saviem resoriem un partneriem, meklējot nozarēs ietaupījumus.
Politiķis piekrita, ka bezdeficīta budžeta pēc četriem gadiem Latvijā nebūs, lai arī Kulbergs to bija solījis. Šādu atkāpi politiķis atkal pamatoja ar stāvokli budžetā, kas atklājoties arvien sliktāks par līdz šim zināto.
Kulbergs sacīja, ka attiecībā uz nākamo gadu būs tādi politiķu solījumi, kurus nevarēs nepildīt, bet būs arī tādi, kas tiks atteikti vai kuru izpildi mēģinās pagarināt laikā.
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Jaunais valsts budžets nav gaidāms agrāk par nākamā gada janvāra beigām vai februāri, trešdien intervijā TV3 sprieda premjers Andris Kulbergs.
Kulberga skatījumā, sākt nākamo gadu ar pagaidu budžetu esot normāli un raksturīgi katram pēcvēlēšanu gadam.
Pēc viņa vārdiem, nekad neesot ticis solīts "ātrs budžets", jo visiem jaunajiem ministriem vēl jāstrādā ar saviem resoriem un partneriem, meklējot nozarēs ietaupījumus.
Politiķis piekrita, ka bezdeficīta budžeta pēc četriem gadiem Latvijā nebūs, lai arī Kulbergs to bija solījis. Šādu atkāpi politiķis atkal pamatoja ar stāvokli budžetā, kas atklājoties arvien sliktāks par līdz šim zināto.
Kulbergs sacīja, ka attiecībā uz nākamo gadu būs tādi politiķu solījumi, kurus nevarēs nepildīt, bet būs arī tādi, kas tiks atteikti vai kuru izpildi mēģinās pagarināt laikā.
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu