Uzņēmumi un iestādes reģionos arvien biežāk atsakās savās telpās rīkot asinsdonoru dienas, tādējādi liedzot darbiniekiem iespēju ziedot asinis turpat darbavietā. Valsts asinsdonoru centrs (VADC) par šo tendenci ceļ trauksmi – visvairāk atteikumu no darba devējiem tiek saņemts tieši Latgalē, vēsta 360TV Ziņas.
Darba devēji izbraukuma donoru dienu rīkošanu noraida, aizbildinoties ar ikdienas steigu un vietas trūkumu, taču mediķi atgādina – slimnīcās pacientiem asinis ir vajadzīgas bez pārtraukuma.
"Piemēram, aizvadītajā nedēļā vien mēs saņēmām septiņus atteikumus. Visbiežāk atsaucas uz telpu trūkumu vai saspringtu darba grafiku. Slimnīcām asinis nepieciešamas nepārtraukti – operācijām, dzemdībām un smagi slimiem pacientiem. Cilvēki dažreiz nedomā par to, ka tā ir reāla palīdzība līdzcilvēkiem, kas prasa 15 minūtes laika," uzsver VADC Latgales filiāles ārsta palīdze un vadītājas pienākumu izpildītāja Marina Fiļipova.
Situāciju Latgalē vēl vairāk sarežģī straujais iedzīvotāju skaita samazinājums – vietās, kur agrāk uz donoru dienām ieradās 60 ziedotāju, tagad atnāk vien aptuveni 20.
Lai gan reģionos atsaucība krītas, Valsts asinsdonoru centrs aicina uzņēmumus un organizācijas visā Latvijā pašiem aktīvāk pieteikt izbraukuma donoru dienas. Tas ļauj darbiniekiem ziedot asinis bez liekas braukšanas uz tuvāko pieņemšanas punktu, vienlaikus saliedējot kolektīvu kopīgam un dzīvības glābjošam mērķim.
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Uzņēmumi un iestādes reģionos arvien biežāk atsakās savās telpās rīkot asinsdonoru dienas, tādējādi liedzot darbiniekiem iespēju ziedot asinis turpat darbavietā. Valsts asinsdonoru centrs (VADC) par šo tendenci ceļ trauksmi – visvairāk atteikumu no darba devējiem tiek saņemts tieši Latgalē, vēsta 360TV Ziņas.
Darba devēji izbraukuma donoru dienu rīkošanu noraida, aizbildinoties ar ikdienas steigu un vietas trūkumu, taču mediķi atgādina – slimnīcās pacientiem asinis ir vajadzīgas bez pārtraukuma.
"Piemēram, aizvadītajā nedēļā vien mēs saņēmām septiņus atteikumus. Visbiežāk atsaucas uz telpu trūkumu vai saspringtu darba grafiku. Slimnīcām asinis nepieciešamas nepārtraukti – operācijām, dzemdībām un smagi slimiem pacientiem. Cilvēki dažreiz nedomā par to, ka tā ir reāla palīdzība līdzcilvēkiem, kas prasa 15 minūtes laika," uzsver VADC Latgales filiāles ārsta palīdze un vadītājas pienākumu izpildītāja Marina Fiļipova.
Situāciju Latgalē vēl vairāk sarežģī straujais iedzīvotāju skaita samazinājums – vietās, kur agrāk uz donoru dienām ieradās 60 ziedotāju, tagad atnāk vien aptuveni 20.
Lai gan reģionos atsaucība krītas, Valsts asinsdonoru centrs aicina uzņēmumus un organizācijas visā Latvijā pašiem aktīvāk pieteikt izbraukuma donoru dienas. Tas ļauj darbiniekiem ziedot asinis bez liekas braukšanas uz tuvāko pieņemšanas punktu, vienlaikus saliedējot kolektīvu kopīgam un dzīvības glābjošam mērķim.
VIDEO:
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