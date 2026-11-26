Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju, ka Līvānos nozagta automašīna "Mitsubishi Outlander". Likumsargi tās pašas dienas laikā atrada nozagto automašīnu un aizturēja iespējamo automašīnas zagli — 2003. gadā dzimušu vīrieti. Vīrietis vadīja automašīnu, būdams alkohola reibumā. Izmeklēšanas laikā noskaidrota vīrieša saistība arī ar degvielas zādzību un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Turpinās izmeklēšana uzsāktajos kriminālprocesos, informē Valsts policijā.
Šā gada 17. novembrī Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju, ka Līvānos no kāda stāvlaukuma nozagta automašīna "Mitsubishi Outlander". Cietušajai nodarītais zaudējums ir 10 271 eiro. Valsts policijā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess.
Tika saņemta arī informācija par to, ka 17. novembrī agri no rīta, ap pulksten 4.28, kādā degvielas uzpildes stacijā automašīna "Mitsubishi Outlander" tika uzpildīta ar degvielu 40,29 eiro vērtībā. Vīrietis mēģināja norēķināties, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli, proti, degvielas karti, taču, kad tas neizdevās, viņš, nesamaksājot par degvielu, pameta degvielas uzpildes stacijas teritoriju.
Līvānos amatpersonas pamanīja iepriekš minēto automašīnu "Mitsubishi Outlander". Tās vadītājs, neskatoties uz amatpersonu vairākkārtējām prasībām apstāties, neizpildīja likumsargu likumīgās prasības un turpināja bēgt.
Šīs pašas dienas laikā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, noskaidroja, ka zagtā automašīna atrodas Jēkabpilī. Likumsargi uz aizdomu pamata aizturēja 2003. gadā dzimušu vīrieti. Tāpat likumsargi ieguva pierādījumus tam, ka aizturētais vīrietis ir saistīts arī ar iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un vadījis automašīnu "Mitsubishi Outlander", būdams alkohola reibumā. Noskaidrots, ka vīrietis nav ieguvis transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā, kā arī tīši bojājis nozagtās automašīnas virsbūvi.
Kopumā pret vīrieti Valsts policijā ir uzsākti vairāki kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti:
- Krimināllikuma 175. panta trešajā daļā, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību.
- Krimināllikuma 180. panta pirmajā daļā, proti, par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā.
- Krimināllikuma 259.1 pantā, proti, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, nepakļaujoties prasībai apturēt transportlīdzekli.
- Krimināllikuma 262. panta pirmajā daļā, proti, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
- Krimināllikuma 312. panta otrajā daļā, proti, par izvairīšanos no brīvības atņemšanas vai tiesību ierobežošanas soda izciešanas.
- Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, proti, par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, vai par nolaupīta maksāšanas līdzekļa iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu vai izplatīšanu. Tāpat kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas, tas ir, par nozieguma mēģinājumu atzīstama apzināta darbība (bezdarbība), kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.
- Krimināllikuma 185. panta pirmajā daļā, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju, ka Līvānos nozagta automašīna "Mitsubishi Outlander". Likumsargi tās pašas dienas laikā atrada nozagto automašīnu un aizturēja iespējamo automašīnas zagli — 2003. gadā dzimušu vīrieti. Vīrietis vadīja automašīnu, būdams alkohola reibumā. Izmeklēšanas laikā noskaidrota vīrieša saistība arī ar degvielas zādzību un citiem noziedzīgiem nodarījumiem. Turpinās izmeklēšana uzsāktajos kriminālprocesos, informē Valsts policijā.
Šā gada 17. novembrī Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju, ka Līvānos no kāda stāvlaukuma nozagta automašīna "Mitsubishi Outlander". Cietušajai nodarītais zaudējums ir 10 271 eiro. Valsts policijā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess.
Tika saņemta arī informācija par to, ka 17. novembrī agri no rīta, ap pulksten 4.28, kādā degvielas uzpildes stacijā automašīna "Mitsubishi Outlander" tika uzpildīta ar degvielu 40,29 eiro vērtībā. Vīrietis mēģināja norēķināties, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli, proti, degvielas karti, taču, kad tas neizdevās, viņš, nesamaksājot par degvielu, pameta degvielas uzpildes stacijas teritoriju.
Līvānos amatpersonas pamanīja iepriekš minēto automašīnu "Mitsubishi Outlander". Tās vadītājs, neskatoties uz amatpersonu vairākkārtējām prasībām apstāties, neizpildīja likumsargu likumīgās prasības un turpināja bēgt.
Šīs pašas dienas laikā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, noskaidroja, ka zagtā automašīna atrodas Jēkabpilī. Likumsargi uz aizdomu pamata aizturēja 2003. gadā dzimušu vīrieti. Tāpat likumsargi ieguva pierādījumus tam, ka aizturētais vīrietis ir saistīts arī ar iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un vadījis automašīnu "Mitsubishi Outlander", būdams alkohola reibumā. Noskaidrots, ka vīrietis nav ieguvis transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā, kā arī tīši bojājis nozagtās automašīnas virsbūvi.
Kopumā pret vīrieti Valsts policijā ir uzsākti vairāki kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti:
- Krimināllikuma 175. panta trešajā daļā, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību.
- Krimināllikuma 180. panta pirmajā daļā, proti, par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā.
- Krimināllikuma 259.1 pantā, proti, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, nepakļaujoties prasībai apturēt transportlīdzekli.
- Krimināllikuma 262. panta pirmajā daļā, proti, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
- Krimināllikuma 312. panta otrajā daļā, proti, par izvairīšanos no brīvības atņemšanas vai tiesību ierobežošanas soda izciešanas.
- Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā, proti, par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, vai par nolaupīta maksāšanas līdzekļa iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu vai izplatīšanu. Tāpat kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas, tas ir, par nozieguma mēģinājumu atzīstama apzināta darbība (bezdarbība), kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.
- Krimināllikuma 185. panta pirmajā daļā, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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