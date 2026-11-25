67 gadus vecais rokeris Aivars Freimanis jeb Frīdis vairs nav kopā ar taizemieti Arunothu, par kuru vēl 2025. gadā stāstīja medijos. Žurnālam "Privātā Dzīve" viņš atklājis, ka tagad viņam ir jauna draudzene. Abi iepazinušies slēpošanas trasēs Itālijas Alpos. Viņa ir latviete un strādā finanšu jomā, bet vairāk par jaunajām attiecībām Frīdis pagaidām vēlas paturēt pie sevis.
Arunotha par Frīdi bija 15 gadus jaunāka. Kādu laiku viņa dzīvoja pie mūziķa Mārupē, un tolaik abi nākotni iztēlojās, daļu laika pavadot Latvijā, daļu — Taizemē. Tomēr jau 2025. gada rudenī attiecībās parādījās nesaskaņas. Viena no grūtībām bija uzturēšanās atļauja Latvijā, kas Arunothai tika izsniegta tikai uz trim mēnešiem. Abi draudzīgi vienojās, ka viņa Mārupē vairs neatgriezīsies. Februārī viņi vēl satikās Taizemē, bet šovasar Arunotha Latvijā vairs neatgriezās.
Frīdim esot grūti precīzi pateikt, kurā brīdī attiecības mainījās. Viņš to nesauktu par apnikumu, taču ar laiku vairs nejutis no Arunothas tik lielu pretimnākšanu kā agrāk. Viņam ir svarīgi, lai attiecībās abi iesaistītos ar pilnu atdevi, un ar puslīdz tuvām attiecībām viņš nebūtu mierā.
Atšķīrās arī abu vēlmes brīvajā laikā. Frīdim patīk būt sabiedrībā un iet uz ballītēm, kas Arunothai nebija pa prātam. Savu lomu spēlēja arī Taizemes klimats. Frīdis lēš, ka 30 grādu karstumā spēj uzturēties ne ilgāk par divām nedēļām.
Par pārmaiņām privātajā dzīvē Frīdis runā ar humoru, jokojot, ka pēc šķiršanās viens palicis neilgi. Viņš arī atzīst, ka ar gadiem arvien mazāk gribas būt vienam. Jaunajās attiecībās viņš jūtas laimīgs.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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67 gadus vecais rokeris Aivars Freimanis jeb Frīdis vairs nav kopā ar taizemieti Arunothu, par kuru vēl 2025. gadā stāstīja medijos. Žurnālam "Privātā Dzīve" viņš atklājis, ka tagad viņam ir jauna draudzene. Abi iepazinušies slēpošanas trasēs Itālijas Alpos. Viņa ir latviete un strādā finanšu jomā, bet vairāk par jaunajām attiecībām Frīdis pagaidām vēlas paturēt pie sevis.
Arunotha par Frīdi bija 15 gadus jaunāka. Kādu laiku viņa dzīvoja pie mūziķa Mārupē, un tolaik abi nākotni iztēlojās, daļu laika pavadot Latvijā, daļu — Taizemē. Tomēr jau 2025. gada rudenī attiecībās parādījās nesaskaņas. Viena no grūtībām bija uzturēšanās atļauja Latvijā, kas Arunothai tika izsniegta tikai uz trim mēnešiem. Abi draudzīgi vienojās, ka viņa Mārupē vairs neatgriezīsies. Februārī viņi vēl satikās Taizemē, bet šovasar Arunotha Latvijā vairs neatgriezās.
Frīdim esot grūti precīzi pateikt, kurā brīdī attiecības mainījās. Viņš to nesauktu par apnikumu, taču ar laiku vairs nejutis no Arunothas tik lielu pretimnākšanu kā agrāk. Viņam ir svarīgi, lai attiecībās abi iesaistītos ar pilnu atdevi, un ar puslīdz tuvām attiecībām viņš nebūtu mierā.
Atšķīrās arī abu vēlmes brīvajā laikā. Frīdim patīk būt sabiedrībā un iet uz ballītēm, kas Arunothai nebija pa prātam. Savu lomu spēlēja arī Taizemes klimats. Frīdis lēš, ka 30 grādu karstumā spēj uzturēties ne ilgāk par divām nedēļām.
Par pārmaiņām privātajā dzīvē Frīdis runā ar humoru, jokojot, ka pēc šķiršanās viens palicis neilgi. Viņš arī atzīst, ka ar gadiem arvien mazāk gribas būt vienam. Jaunajās attiecībās viņš jūtas laimīgs.
Plašāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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