ASV mikroshēmu ražotāja “Nvidia” direktoru padome pirmdien, 23. novembrī, vienbalsīgi nolēmusi atjaunot uzņēmuma līdzdibinātāju Džensenu Huanu prezidenta un izpilddirektora amatā, kā arī padomes sastāvā. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
Huans bija atkāpies 12. novembrī. Uzņēmuma vadītāja pienākumus uz laiku pārņēma finanšu direktore Kolete Kresa, kura turpinās darbu finanšu direktores amatā.
Padome paziņojusi, ka Huana atgriešanās ir uzņēmuma akcionāru, darbinieku, partneru un klientu interesēs. Pats Huans paudis pateicību par atbalstu un gatavību atsākt darbu.
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ASV mikroshēmu ražotāja “Nvidia” direktoru padome pirmdien, 23. novembrī, vienbalsīgi nolēmusi atjaunot uzņēmuma līdzdibinātāju Džensenu Huanu prezidenta un izpilddirektora amatā, kā arī padomes sastāvā. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
Huans bija atkāpies 12. novembrī. Uzņēmuma vadītāja pienākumus uz laiku pārņēma finanšu direktore Kolete Kresa, kura turpinās darbu finanšu direktores amatā.
Padome paziņojusi, ka Huana atgriešanās ir uzņēmuma akcionāru, darbinieku, partneru un klientu interesēs. Pats Huans paudis pateicību par atbalstu un gatavību atsākt darbu.
Aptauja
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