Latvijas valsts proklamēšanas mēnesī ir īpašs gandarījums atcerēties trīs brāļu – ievērojamu mūziķu, komponistu – Mediņu dzimtu, kuras atvase ir gleznotāja Alise Mediņa. Dziesmu svētki, kora dziesma vienmēr stiprinājusi mūsu pašapziņu.
Sakiet, ar kuru no brāļiem Mediņiem jums ir vistiešākā radniecība?
Jānis Mediņš bija viens no Nacionālās operas un baleta iedibinātājiem un tālāk attīstītājiem, Jāzeps – mūzikas pedagogs, komponists un diriģents. Viņa vārdā nosaukta Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola. Mans vecvectētiņš Jēkabs – mūzikas pedagogs un komponists, Latvijas Valsts konservatorijas profesors un rektors, kora diriģēšanas nodaļas dibinātājs.
Jums tikko Rīgas galerijā “Jēkabs” bija gleznu izstāde “Gaismas klātesamība”.