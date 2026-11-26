Cits līdz ar gadiem piebremzētu, varbūt samazinātu apgriezienus, bet Žoržs Siksna sava talanta cienītājiem, lielākoties senioriem, spējis piepulcēt arī jauniešus. Uz skatuves uzstājas kopā ar reperi Ozolu, grupu “Very Cool People”, piedalās asprātīgos videoklipos. Savu 70. jubileju viņš nākamgad svinēs koncerttūrē ar nosaukumu “Sirdij jau nevajag skaitu!”, kas notiks Latvijas lielākajās koncertzālēs un kultūras namos.
Tā sagadījies, ka tiekamies tieši pēc desmit gadiem kopš mūsu iepriekšējās sarunas. Toreiz Žoržs Siksna paironizēja, ka ar dziesmu “Muļķe sirds” esot piedziedājis sev sirdstrieku, kas viņu piemeklēja lidojuma laikā no Ņujorkas uz Amsterdamu, atgriežoties no turnejas pie trimdas latviešiem Kanādā un Amerikā. Dziedātājs atveseļojās un turpina koncertēt.
Kopš 2016. gada intervijas notikušas ievērojamas pārmaiņas arī viņa ģimenes dzīvē – kļuvis par tēvu dēlam Jēkabam un apņēmis par sievu bērna māti Annu. Puika apveltīts ar lielisku muzikālo dzirdi, mācās čella spēli Emīla Dārziņa mūzikas skolā un ik pa laikam tēva koncertos nodzied skaistu dziesmu par ģimeni, uzsit ritmu ar tamburīnu vai bungām.
Nemainīgs pa šiem gadiem palicis mākslinieka klasiskais tēls, savdabīgā humora izjūta un, protams, melodisku skaņdarbu, savas publikas un Latvijas mīlestība. Balss, kas tenoram joprojām skan brīvi, kā pats saka, divās darba oktāvās.
Jubilejas koncertam esat aizguvis nosaukumu no dziesmas “Sirdij nevajag skaitu”. Ir sirds, bet vairs ne muļķe, kā dziedat citā Raimonda Paula dziesmā?
Tagad ir tā sirds, kurai vēl gribas braukt pa Latviju un uzstāties.
Sirdij jau nevajag skaitu, tā paņem sev vienu… Nez, ko vārdu autors Leons Briedis ar to vienu ir domājis?