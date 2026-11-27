Poproka grupa "Sub Scriptum" izdod savu otro pilnmetrāžas albumu "Klusē mūžīgi vai kliedz". Tas iznāk sešus gadus pēc debijas albuma "21. gs. mode" (2020), un grupai tas ir liels notikums: aiz albuma ir smags darbs un 12 uzražotas dziesmas. Piecas no tām klausītāji jau dzirdējuši kā singlus, bet septiņas izskanēs pirmo reizi.
"Šis albums ir par izlaušanos, sevis meklējumiem un atrašanu. Par robežām, kuras ik dienu pārkāpjam, par iekšējām cīņām, šaubām un drosmi būt pašiem. Dzīvē pienāk brīži, kad jāizdara izvēle — turpināt klusēt vai beidzot pateikt to, kas sakrājies. Tieši par to ir "Klusē mūžīgi vai kliedz"," stāsta grupas solists Kristers Rudzītis.
Albumā iekļauti pieci jau izdotie singli: "Nepāries", "tev tev tev tev", "Uz Pasaules nebūs miera", "Tikai, tikai" un "Rudenī", kas tapa sadarbībā ar čellistu Mareku Radzēviču. Pirmo reizi izskan septiņas dziesmas: "Don Juan", "Liekas, ka tas bij’ vakar", "Atkārtot, atkārtot", "Vakardienas", "Bohēma", "Es un tu" un "Ieslēdziet ārā gaismu". Dziesmā "Bohēma" grupai pievienojas popdziedātāja AGNESSE, un tajā viņas popmūzikas skanējums satiekas ar grupas rokmūzikas identitāti.
Sub Scriptum apvieno indī, roka un popa elementus. Visu albumu producējis Arnis Račinskis, ar kuru grupa strādājusi arī pie iepriekš izdotajiem singliem. Līdz ar jauno albumu grupa ieguvusi arī jaunu vizuālo identitāti un skatuves tēlu, kura neatņemama sastāvdaļa ir dizaineres Annas Elizabetes Kasparsones tērpi, tie katram grupas dalībniekam radīti individuāli.
Kopš pirmā albuma grupa ir piedzīvojusi daudz pārmaiņu, muzikālu eksperimentu un radošu izaicinājumu. Sub Scriptum saka lielu paldies faniem, klausītājiem un visiem, kas to atbalstījuši šajā ceļā.
Albuma prezentācijas koncerts notiks 4. decembrī klubā DEPO, Rīgā. Uz skatuves kopā ar grupu kāps arī abi albuma viesmākslinieki, AGNESSE un Mareks Radzēvičs, bet vakaru iesildīs Sub Scriptum draugi — grupa JUULY. Ieeja no 19:30, JUULY spēlē 20:00, Sub Scriptum 21:00. Biļetes pieejamas https://ticketshop.lv/en/events/108434.
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Poproka grupa "Sub Scriptum" izdod savu otro pilnmetrāžas albumu "Klusē mūžīgi vai kliedz". Tas iznāk sešus gadus pēc debijas albuma "21. gs. mode" (2020), un grupai tas ir liels notikums: aiz albuma ir smags darbs un 12 uzražotas dziesmas. Piecas no tām klausītāji jau dzirdējuši kā singlus, bet septiņas izskanēs pirmo reizi.
"Šis albums ir par izlaušanos, sevis meklējumiem un atrašanu. Par robežām, kuras ik dienu pārkāpjam, par iekšējām cīņām, šaubām un drosmi būt pašiem. Dzīvē pienāk brīži, kad jāizdara izvēle — turpināt klusēt vai beidzot pateikt to, kas sakrājies. Tieši par to ir "Klusē mūžīgi vai kliedz"," stāsta grupas solists Kristers Rudzītis.
Albumā iekļauti pieci jau izdotie singli: "Nepāries", "tev tev tev tev", "Uz Pasaules nebūs miera", "Tikai, tikai" un "Rudenī", kas tapa sadarbībā ar čellistu Mareku Radzēviču. Pirmo reizi izskan septiņas dziesmas: "Don Juan", "Liekas, ka tas bij’ vakar", "Atkārtot, atkārtot", "Vakardienas", "Bohēma", "Es un tu" un "Ieslēdziet ārā gaismu". Dziesmā "Bohēma" grupai pievienojas popdziedātāja AGNESSE, un tajā viņas popmūzikas skanējums satiekas ar grupas rokmūzikas identitāti.
Sub Scriptum apvieno indī, roka un popa elementus. Visu albumu producējis Arnis Račinskis, ar kuru grupa strādājusi arī pie iepriekš izdotajiem singliem. Līdz ar jauno albumu grupa ieguvusi arī jaunu vizuālo identitāti un skatuves tēlu, kura neatņemama sastāvdaļa ir dizaineres Annas Elizabetes Kasparsones tērpi, tie katram grupas dalībniekam radīti individuāli.
Kopš pirmā albuma grupa ir piedzīvojusi daudz pārmaiņu, muzikālu eksperimentu un radošu izaicinājumu. Sub Scriptum saka lielu paldies faniem, klausītājiem un visiem, kas to atbalstījuši šajā ceļā.
Albuma prezentācijas koncerts notiks 4. decembrī klubā DEPO, Rīgā. Uz skatuves kopā ar grupu kāps arī abi albuma viesmākslinieki, AGNESSE un Mareks Radzēvičs, bet vakaru iesildīs Sub Scriptum draugi — grupa JUULY. Ieeja no 19:30, JUULY spēlē 20:00, Sub Scriptum 21:00. Biļetes pieejamas https://ticketshop.lv/en/events/108434.
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