Čečenijas prokremliskā līdera Ramzana Kadirova dēlam Ali piešķirta Serbijas pilsonība, liecina lēmums, kas publicēts "Serbijas Valsts vēstnesī".
Lēmumu oficiālajā laikrakstā pamanījis Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija dibinātais Korupcijas apkarošanas fonds (FBK).
Ali Kadirovs saņēma Serbijas pasi 2025. gada jūlijā. Tobrīd viņam bija 18 gadi.
Dokuments "par īpašiem nopelniem" izsniegts uz Ali Musajeva vārda.
Kadirovam junioram ar šādu vārdu jau ir slepena Krievijas pase. To viņš daudzus gadus izmanto, cita starpā, lai ar privātām lidmašīnām dotos uz ārzemēm, norāda FBK.
Serbijas pases izsniegtas arī vairākiem citiem Putina režīma cilvēkiem, noskaidrojis FBK.
Viņu vidū ir holdinga "Vertoļoti Rossii" vadītājs Nikolajs Koļesovs un viņa tuvinieki, MMA cīkstonis un diktatora Vladimira Putina uzticības persona Fjodors Jemeļjaņenko, Mahačkalas domes deputāts Muslims Amirasanovs.
FBK nosūtījis Serbijas varasiestādēm vēstuli ar aicinājumu atņemt Ali Kadirovam Serbijas pasi.
Gada sākumā kļuva zināms, ka Serbijas pilsonību ieguvis Kadirova māsasdēls Jakubs Zakrijevs.
Drīz pēc tam, kad mediji bija pievērsuši uzmanību šim rīkojumam, Serbijas varasiestādes lēmumu par pilsonības piešķiršanu Zakrijevam atcēla.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Čečenijas prokremliskā līdera Ramzana Kadirova dēlam Ali piešķirta Serbijas pilsonība, liecina lēmums, kas publicēts "Serbijas Valsts vēstnesī".
Lēmumu oficiālajā laikrakstā pamanījis Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija dibinātais Korupcijas apkarošanas fonds (FBK).
Ali Kadirovs saņēma Serbijas pasi 2025. gada jūlijā. Tobrīd viņam bija 18 gadi.
Dokuments "par īpašiem nopelniem" izsniegts uz Ali Musajeva vārda.
Kadirovam junioram ar šādu vārdu jau ir slepena Krievijas pase. To viņš daudzus gadus izmanto, cita starpā, lai ar privātām lidmašīnām dotos uz ārzemēm, norāda FBK.
Serbijas pases izsniegtas arī vairākiem citiem Putina režīma cilvēkiem, noskaidrojis FBK.
Viņu vidū ir holdinga "Vertoļoti Rossii" vadītājs Nikolajs Koļesovs un viņa tuvinieki, MMA cīkstonis un diktatora Vladimira Putina uzticības persona Fjodors Jemeļjaņenko, Mahačkalas domes deputāts Muslims Amirasanovs.
FBK nosūtījis Serbijas varasiestādēm vēstuli ar aicinājumu atņemt Ali Kadirovam Serbijas pasi.
Gada sākumā kļuva zināms, ka Serbijas pilsonību ieguvis Kadirova māsasdēls Jakubs Zakrijevs.
Drīz pēc tam, kad mediji bija pievērsuši uzmanību šim rīkojumam, Serbijas varasiestādes lēmumu par pilsonības piešķiršanu Zakrijevam atcēla.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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