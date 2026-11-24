Nedēļas nogale uz Latvijas ceļiem prasījusi divu cilvēku dzīvības, bet vairāki guvuši smagas traumas. Sestdien Smiltenes novadā, "Volkswagen" busiņam ietriecoties kokā, notikuma vietā gāja bojā pasažieris, Valmieras novadā smagi cieta "Škoda" vadītājs, bet vēl viens letāls negadījums vakar dienas vidū notika Ropažu pusē, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Kā liecina sākotnējā informācija, "Toyota" vadītājs ar nepareizi nostiprinātu kravu piekabē devās no Ropažiem Rīgas virzienā, cerot, ka salīdzinoši īsais ceļa posms paies bez starpgadījumiem. Tomēr brauciens beidzās traģiski – piekabe kļuva nevadāma, automašīna sāka nekontrolēti mētāties uz visām pusēm, un šoferis vairs nespēja atgūt kontroli pār spēkratu.
Negadījumā dzīvību zaudēja automašīnas vadītājs, savukārt viņa pasažieris guva smagas traumas. Notikuma vietā strādāja arī ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis, kurš uzklausījis aculiecinieku stāstīto un norāda gan uz piekabes ietekmi uz auto stabilitāti, gan to, ka negadījuma sekas būtiski saasināja nepiesprādzēšanās.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, tostarp divus vīriešus, kuri pirmie pēc sadursmes devās palīgā avarējušajam transportlīdzeklim. Ikvienu, kura rīcībā ir izmeklēšanai noderīga informācija vai videoieraksti no videoreģistratora, likumsargi lūdz zvanīt pa tālruni 67219837, 29971069 vai 112.
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Nedēļas nogale uz Latvijas ceļiem prasījusi divu cilvēku dzīvības, bet vairāki guvuši smagas traumas. Sestdien Smiltenes novadā, "Volkswagen" busiņam ietriecoties kokā, notikuma vietā gāja bojā pasažieris, Valmieras novadā smagi cieta "Škoda" vadītājs, bet vēl viens letāls negadījums vakar dienas vidū notika Ropažu pusē, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Kā liecina sākotnējā informācija, "Toyota" vadītājs ar nepareizi nostiprinātu kravu piekabē devās no Ropažiem Rīgas virzienā, cerot, ka salīdzinoši īsais ceļa posms paies bez starpgadījumiem. Tomēr brauciens beidzās traģiski – piekabe kļuva nevadāma, automašīna sāka nekontrolēti mētāties uz visām pusēm, un šoferis vairs nespēja atgūt kontroli pār spēkratu.
Negadījumā dzīvību zaudēja automašīnas vadītājs, savukārt viņa pasažieris guva smagas traumas. Notikuma vietā strādāja arī ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis, kurš uzklausījis aculiecinieku stāstīto un norāda gan uz piekabes ietekmi uz auto stabilitāti, gan to, ka negadījuma sekas būtiski saasināja nepiesprādzēšanās.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, tostarp divus vīriešus, kuri pirmie pēc sadursmes devās palīgā avarējušajam transportlīdzeklim. Ikvienu, kura rīcībā ir izmeklēšanai noderīga informācija vai videoieraksti no videoreģistratora, likumsargi lūdz zvanīt pa tālruni 67219837, 29971069 vai 112.
VIDEO:
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