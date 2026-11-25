Trešdien, 25. novembrī, stājas spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paplašina iespējas noformēt saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu. Turpmāk to atsevišķos gadījumos varēs aizpildīt arī tādās situācijās, kad līdz šim bija nepieciešama policijas klātbūtne negadījuma vietā, vēsta Valsts policijā.
Izmaiņas paredz, ka gadījumos, ja ceļu satiksmes negadījums neradīs būtisku apdraudējumu satiksmes drošībai vai cilvēkiem, Valsts policija pēc saņemtās informācijas izvērtēšanas varēs lemt, vai uz notikuma vietu nepieciešams nosūtīt policijas amatpersonas. Ja policijas klātbūtne nebūs nepieciešama, autovadītāji varēs noformēt saskaņoto paziņojumu atbilstoši policijas sniegtajiem norādījumiem. Tas ļaus operatīvāk risināt ar negadījuma noformēšanu saistītos jautājumus un efektīvāk izmantot policijas resursus.
Līdz šim saskaņoto paziņojumu varēja aizpildīt, ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, negadījumā iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, transportlīdzekļiem nav tādu bojājumu, kuru dēļ tie nevar vai nedrīkst turpināt ceļu, starp iesaistītajiem transportlīdzekļu vadītājiem nav domstarpību par negadījuma apstākļiem.
Pēc izmaiņu stāšanās spēkā saskaņoto paziņojumu varēs noformēt arī tad, ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi, ja vien Valsts policija nebūs devusi citus norādījumus.
Tāpat atsevišķās situācijās, piemēram, ja negadījumā bojāta trešās personas manta, ceļa infrastruktūra vai stāvēšanai novietots transportlīdzeklis, kura vadītājs negadījuma vietā neatrodas, saskaņoto paziņojumu pēc saziņas ar Valsts policiju un tās norādījumu saņemšanas varēs aizpildīt arī vienpusēji — viens no negadījumā iesaistītajiem vadītājiem.
Vienlaikus grozījumi precizē gadījumus, kad par ceļu satiksmes negadījumu obligāti jāinformē Valsts policija. Tas jādara, ja negadījumā ir cietuši cilvēki, bojāta trešās personas manta vai ceļa infrastruktūra, iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi vai starp vadītājiem pastāv domstarpības par negadījuma apstākļiem. Par negadījumu jāziņo arī tad, ja tajā cietis savvaļas dzīvnieks, ir aizdomas, ka kāds no vadītājiem atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, transportlīdzeklim radušies bojājumi, kas liedz tam turpināt ceļu, vai bojāts transportlīdzeklis, kura vadītājs neatrodas negadījuma vietā.
Saskaņoto paziņojumu iespējams aizpildīt gan papīra formātā, gan LTAB OCTA mobilajā lietotnē: https://ej.uz/ltab-saskanotais .
Drošs ceļš sākas ar atbildīgu rīcību — pat ja braukšanas apstākļi šķiet labi, neļauj steigai vai labiem laikapstākļiem ietekmēt braukšanas paradumus — ievēro drošu ātrumu, distanci un esi uzmanīgs pret citiem satiksmes dalībniekiem!
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Trešdien, 25. novembrī, stājas spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paplašina iespējas noformēt saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu. Turpmāk to atsevišķos gadījumos varēs aizpildīt arī tādās situācijās, kad līdz šim bija nepieciešama policijas klātbūtne negadījuma vietā, vēsta Valsts policijā.
Izmaiņas paredz, ka gadījumos, ja ceļu satiksmes negadījums neradīs būtisku apdraudējumu satiksmes drošībai vai cilvēkiem, Valsts policija pēc saņemtās informācijas izvērtēšanas varēs lemt, vai uz notikuma vietu nepieciešams nosūtīt policijas amatpersonas. Ja policijas klātbūtne nebūs nepieciešama, autovadītāji varēs noformēt saskaņoto paziņojumu atbilstoši policijas sniegtajiem norādījumiem. Tas ļaus operatīvāk risināt ar negadījuma noformēšanu saistītos jautājumus un efektīvāk izmantot policijas resursus.
Līdz šim saskaņoto paziņojumu varēja aizpildīt, ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, negadījumā iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, transportlīdzekļiem nav tādu bojājumu, kuru dēļ tie nevar vai nedrīkst turpināt ceļu, starp iesaistītajiem transportlīdzekļu vadītājiem nav domstarpību par negadījuma apstākļiem.
Pēc izmaiņu stāšanās spēkā saskaņoto paziņojumu varēs noformēt arī tad, ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi, ja vien Valsts policija nebūs devusi citus norādījumus.
Tāpat atsevišķās situācijās, piemēram, ja negadījumā bojāta trešās personas manta, ceļa infrastruktūra vai stāvēšanai novietots transportlīdzeklis, kura vadītājs negadījuma vietā neatrodas, saskaņoto paziņojumu pēc saziņas ar Valsts policiju un tās norādījumu saņemšanas varēs aizpildīt arī vienpusēji — viens no negadījumā iesaistītajiem vadītājiem.
Vienlaikus grozījumi precizē gadījumus, kad par ceļu satiksmes negadījumu obligāti jāinformē Valsts policija. Tas jādara, ja negadījumā ir cietuši cilvēki, bojāta trešās personas manta vai ceļa infrastruktūra, iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi vai starp vadītājiem pastāv domstarpības par negadījuma apstākļiem. Par negadījumu jāziņo arī tad, ja tajā cietis savvaļas dzīvnieks, ir aizdomas, ka kāds no vadītājiem atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, transportlīdzeklim radušies bojājumi, kas liedz tam turpināt ceļu, vai bojāts transportlīdzeklis, kura vadītājs neatrodas negadījuma vietā.
Saskaņoto paziņojumu iespējams aizpildīt gan papīra formātā, gan LTAB OCTA mobilajā lietotnē: https://ej.uz/ltab-saskanotais .
Drošs ceļš sākas ar atbildīgu rīcību — pat ja braukšanas apstākļi šķiet labi, neļauj steigai vai labiem laikapstākļiem ietekmēt braukšanas paradumus — ievēro drošu ātrumu, distanci un esi uzmanīgs pret citiem satiksmes dalībniekiem!
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