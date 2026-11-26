Pirms pāris nedēļām, Starptautiskajā operas dienā 25. oktobrī, Krists Auznieks rakstīja, ka viņa daiļradē pārstāvētas sešas operas. Šķiet gluži neticami (jo, piemēram, Alfrēds Kalniņš visa mūža laikā sarakstīja tikai divas), taču turpat sniegtā atskaite ir šāda – 2014. gadā "Saules vējš", 2016. gadā "NeoArctic", 2021. gadā "Tagadne", 2023. gadā "Apzināšanās", 2027. gadā "Rosa Alchemica" un 2028. gadā "Nebeidzamā jūra".
Tātad uzreiz pirmā nianse – divi darbi skatāmi nākotnes perspektīvā. Turpretī "NeoArctic" ir kopā ar Endiju Stotu radītā kora opera, bet trīs pārējās – kameroperas. Par Annas Fišeres jaunradi būtu līdzīgs stāsts, un, lai gan abu autoru skatuves darbi nākamajā un aiznākamajā gadā patiešām gaidāmi Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē, pamatā šeit runa ir par kameroperām. Salīdzinoši lakoniskiem darbiem ar visdažādāko un viseksperimentālāko sastāvu, muzikālo risinājumu un inscenējumu, kuri turklāt parādās un pazūd, – viena vai divas izrādes, un viss. Šādai pasaulei piederīga arī Gundegas Šmites un Dimitra Maronida elektroakustiskā kameropera "Eiropas nolaupīšana", kas bija redzama un dzirdama Jaunās mūzikas festivāla "Arēna" noslēgumā kultūrtelpā "Hanzas perons" 2026. gada 13. novembrī.
Gundegai Šmitei tā ir pirmā opera. Taisnība – kopā ar komponistes grieķu dzīvesbiedru Dimitri Maronidi, kurš pieteikts arī kā dzīvā laika elektronikas autors un interprets, bet, zinot abu mākslinieku iepriekšējo darbību (protams, stipri vairāk latviešu mūziķes gadījumā), skaidrs, ka ļoti daudz paveikts arī individuāli. Gundega Šmite radījusi arī libretu, sadaļā "koncepcija" kā trešā persona nosaukta Katrīna Neiburga, un viņas veikumam pieder videoscenogrāfija, turpretī kā gaismu mākslinieks piesaistīts Oskars Pauliņš. Uzreiz pirmie secinājumi – Dimitra Maronida pārraudzītā elektronika, kas teicami iederējās vispārējā skaņu audumā un konceptuālajā kopainā, viscaur raksturojama kā smalka, kolorīta un inteliģenta, turpretī Katrīna Neiburga un Oskars Pauliņš Latvijas kultūrtelpā atzīti par izciliem profesionāļiem, kas izjūt ne tikai teātra, bet arī mūzikas mākslu, un viņu jaunākais sniegums atkal bija tieši tik augstā līmenī.
Pirms pievērsties "Eiropas nolaupīšanas" raisītajai problemātikai, joprojām vērts akcentēt labāko, kas tika piedzīvots "Hanzas perona" daudzskaitlīgās publikas rindās. Abu komponistu un viņu domubiedru darbs pirmām kārtām uztverams kā vienots un viengabalains veikums, kur katrs no mākslinieciskajiem aspektiem precīzi iekļaujas kopīgā iecerē un vēstījumā. Tas sakāms gan par libreta skaidro sižetisko arku, gan arī tuvinājumā ieraugāmām detaļām, kur vienu slāni veido dziedājumā ietvertie dažādu laikmetu Eiropas autoru dzejoļi (no Sapfo līdz Georgam Trāklam), bet otru slāni – atturīga elektroakustiskā dimensija ar atmiņām, kurās dalījušās trīs personības no kultūras un politikas pasaules (Vasilis Vasilikoss, Alena Vagnerova un Ausma Kantāne). Un šādā veidā operas autoru mērķis tiešām ir sasniegts – vēstures un poēzijas saplūdinājums iedarbojas uz klausītāju kā suverēns mākslas darbs, mīti par Eiropas sākotni un refleksijas par trauslo un nezināmo turpinājumu saliedējas neatšķetināmā asociāciju virknē. Un noteikti jāpiebilst, ka šādu sinestētisku, intelektuālu un juteklisku pieredzējumu radīšanā nepārvērtējama loma ir Katrīnai Neiburgai – ar racionālu prātu zināms, ka ūdens plūsmas šeit ir tikai projekcijas, taču to autore ar šiem un vēl citiem tēliem un izteiksmes līdzekļiem pārliecināja par pretējo, tādēļ te definējama ne tikai tehniskā meistarība, bet arī mākslinieciskās suģestijas spēks.
Atšķirībā no vispārējā veidola un vizuālā iedzīvinājuma kameroperas skaņurakstā iepriekšminētā suģestija pakāpās kādu soli atpakaļ. Zinot, ko Gundega Šmite spēj vokālajā mūzikā, operas ainu ritējumā principiāli noteiktajā un atkārtotajā shēmā "rečitatīvs (šajā gadījumā elektronisks) – ārija – instrumentāla epizode" kā klausītājs pieķēros katrai ārijai un katrai intonatīvajai līnijai, kas bija kaut kas vairāk par paplašinātu vokālo tehniku salikumu, un daudzi brīži patiešām sniedza muzikālu plastiskumu un emocionālu piepildījumu. Tomēr šādu brīžu pietrūka tīri kvantitatīvi, par ko liecināja arī instrumentālā partitūra – tiesa, piesaucot analoģiju ar vizuālo mākslu, nav jau vienmēr jāglezno ar eļļas krāsām biezā slānī vai jābūvē daudzfigūru instalācijas, un pieņemts uzskatīt, ka komponista prasmi parāda spēja izteikt savas domas iespējami lakoniskā veidā, taču, ja klavieres šeit darbojās tikai kā piesardzīgs tembrāli fakturāls instruments un ar pāris perkusijām bija tāpat, jāsecina, ka mūzikas harmoniskā valoda un tematiskā attīstība kaut kur izkliedējās.
Un atkal – skaidrs, ka no kameroperas nevar gaidīt simfonisko orķestri, un šoreiz tās autori koncentrējās uz soprāna balsi, klavierēm un sitaminstrumentiem jeb sadarbību ar "Eunoia Trio" (dziedātāja Johanna Greiliha, perkusioniste Luīza Marksena un pianists Klemenss Hunds-Gēšels). Taču viens ir sapratne par mūziķu profesionālo sagatavotību, pavisam kas cits – pārliecība par viņu izcilību, tādēļ ārzemju interpretu priekšnesums neizsauca nekādu īpašu sajūsmu. Bija tas, kas bija, un bez grūtībām iespējams nosaukt trīs latviešu vokālistes, kuras uzreiz būtu iedvesmojošākas – Guntu Gelgoti, Katrīnu Paulu Felsbergu un Anniju Kristiānu Ādamsoni. Varbūt tas tad arī lai paliek noslēguma vēlējums "Eiropas nolaupīšanas" turpmākajām gaitām, kur jāatgriežas pie citkārt skaidri definētās sākuma tēzes – tas nav īsti pareizi, ja kameropera izskan tikai pāris reižu vai pat vienā vienīgā izrādē un tad pazūd no publikas redzesloka uz mūžīgiem laikiem. Elektroakustiskajā opusā "Eiropas nolaupīšana" Gundega Šmite un viņas līdzautori daudzos aspektos radījuši tik spilgtu un nopietnu mākslu, ka pie tās vēl vajadzētu atgriezties. Ideālā pasaulē tas, protams, notiktu nepārprotami saskatāmā kontekstā ar Krista Auznieka, Annas Fišeres un Andra Dzenīša līdzšinējiem skatuves darbiem.
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Pirms pāris nedēļām, Starptautiskajā operas dienā 25. oktobrī, Krists Auznieks rakstīja, ka viņa daiļradē pārstāvētas sešas operas. Šķiet gluži neticami (jo, piemēram, Alfrēds Kalniņš visa mūža laikā sarakstīja tikai divas), taču turpat sniegtā atskaite ir šāda – 2014. gadā "Saules vējš", 2016. gadā "NeoArctic", 2021. gadā "Tagadne", 2023. gadā "Apzināšanās", 2027. gadā "Rosa Alchemica" un 2028. gadā "Nebeidzamā jūra".
Tātad uzreiz pirmā nianse – divi darbi skatāmi nākotnes perspektīvā. Turpretī "NeoArctic" ir kopā ar Endiju Stotu radītā kora opera, bet trīs pārējās – kameroperas. Par Annas Fišeres jaunradi būtu līdzīgs stāsts, un, lai gan abu autoru skatuves darbi nākamajā un aiznākamajā gadā patiešām gaidāmi Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē, pamatā šeit runa ir par kameroperām. Salīdzinoši lakoniskiem darbiem ar visdažādāko un viseksperimentālāko sastāvu, muzikālo risinājumu un inscenējumu, kuri turklāt parādās un pazūd, – viena vai divas izrādes, un viss. Šādai pasaulei piederīga arī Gundegas Šmites un Dimitra Maronida elektroakustiskā kameropera "Eiropas nolaupīšana", kas bija redzama un dzirdama Jaunās mūzikas festivāla "Arēna" noslēgumā kultūrtelpā "Hanzas perons" 2026. gada 13. novembrī.
Gundegai Šmitei tā ir pirmā opera. Taisnība – kopā ar komponistes grieķu dzīvesbiedru Dimitri Maronidi, kurš pieteikts arī kā dzīvā laika elektronikas autors un interprets, bet, zinot abu mākslinieku iepriekšējo darbību (protams, stipri vairāk latviešu mūziķes gadījumā), skaidrs, ka ļoti daudz paveikts arī individuāli. Gundega Šmite radījusi arī libretu, sadaļā "koncepcija" kā trešā persona nosaukta Katrīna Neiburga, un viņas veikumam pieder videoscenogrāfija, turpretī kā gaismu mākslinieks piesaistīts Oskars Pauliņš. Uzreiz pirmie secinājumi – Dimitra Maronida pārraudzītā elektronika, kas teicami iederējās vispārējā skaņu audumā un konceptuālajā kopainā, viscaur raksturojama kā smalka, kolorīta un inteliģenta, turpretī Katrīna Neiburga un Oskars Pauliņš Latvijas kultūrtelpā atzīti par izciliem profesionāļiem, kas izjūt ne tikai teātra, bet arī mūzikas mākslu, un viņu jaunākais sniegums atkal bija tieši tik augstā līmenī.
Pirms pievērsties "Eiropas nolaupīšanas" raisītajai problemātikai, joprojām vērts akcentēt labāko, kas tika piedzīvots "Hanzas perona" daudzskaitlīgās publikas rindās. Abu komponistu un viņu domubiedru darbs pirmām kārtām uztverams kā vienots un viengabalains veikums, kur katrs no mākslinieciskajiem aspektiem precīzi iekļaujas kopīgā iecerē un vēstījumā. Tas sakāms gan par libreta skaidro sižetisko arku, gan arī tuvinājumā ieraugāmām detaļām, kur vienu slāni veido dziedājumā ietvertie dažādu laikmetu Eiropas autoru dzejoļi (no Sapfo līdz Georgam Trāklam), bet otru slāni – atturīga elektroakustiskā dimensija ar atmiņām, kurās dalījušās trīs personības no kultūras un politikas pasaules (Vasilis Vasilikoss, Alena Vagnerova un Ausma Kantāne). Un šādā veidā operas autoru mērķis tiešām ir sasniegts – vēstures un poēzijas saplūdinājums iedarbojas uz klausītāju kā suverēns mākslas darbs, mīti par Eiropas sākotni un refleksijas par trauslo un nezināmo turpinājumu saliedējas neatšķetināmā asociāciju virknē. Un noteikti jāpiebilst, ka šādu sinestētisku, intelektuālu un juteklisku pieredzējumu radīšanā nepārvērtējama loma ir Katrīnai Neiburgai – ar racionālu prātu zināms, ka ūdens plūsmas šeit ir tikai projekcijas, taču to autore ar šiem un vēl citiem tēliem un izteiksmes līdzekļiem pārliecināja par pretējo, tādēļ te definējama ne tikai tehniskā meistarība, bet arī mākslinieciskās suģestijas spēks.
Atšķirībā no vispārējā veidola un vizuālā iedzīvinājuma kameroperas skaņurakstā iepriekšminētā suģestija pakāpās kādu soli atpakaļ. Zinot, ko Gundega Šmite spēj vokālajā mūzikā, operas ainu ritējumā principiāli noteiktajā un atkārtotajā shēmā "rečitatīvs (šajā gadījumā elektronisks) – ārija – instrumentāla epizode" kā klausītājs pieķēros katrai ārijai un katrai intonatīvajai līnijai, kas bija kaut kas vairāk par paplašinātu vokālo tehniku salikumu, un daudzi brīži patiešām sniedza muzikālu plastiskumu un emocionālu piepildījumu. Tomēr šādu brīžu pietrūka tīri kvantitatīvi, par ko liecināja arī instrumentālā partitūra – tiesa, piesaucot analoģiju ar vizuālo mākslu, nav jau vienmēr jāglezno ar eļļas krāsām biezā slānī vai jābūvē daudzfigūru instalācijas, un pieņemts uzskatīt, ka komponista prasmi parāda spēja izteikt savas domas iespējami lakoniskā veidā, taču, ja klavieres šeit darbojās tikai kā piesardzīgs tembrāli fakturāls instruments un ar pāris perkusijām bija tāpat, jāsecina, ka mūzikas harmoniskā valoda un tematiskā attīstība kaut kur izkliedējās.
Un atkal – skaidrs, ka no kameroperas nevar gaidīt simfonisko orķestri, un šoreiz tās autori koncentrējās uz soprāna balsi, klavierēm un sitaminstrumentiem jeb sadarbību ar "Eunoia Trio" (dziedātāja Johanna Greiliha, perkusioniste Luīza Marksena un pianists Klemenss Hunds-Gēšels). Taču viens ir sapratne par mūziķu profesionālo sagatavotību, pavisam kas cits – pārliecība par viņu izcilību, tādēļ ārzemju interpretu priekšnesums neizsauca nekādu īpašu sajūsmu. Bija tas, kas bija, un bez grūtībām iespējams nosaukt trīs latviešu vokālistes, kuras uzreiz būtu iedvesmojošākas – Guntu Gelgoti, Katrīnu Paulu Felsbergu un Anniju Kristiānu Ādamsoni. Varbūt tas tad arī lai paliek noslēguma vēlējums "Eiropas nolaupīšanas" turpmākajām gaitām, kur jāatgriežas pie citkārt skaidri definētās sākuma tēzes – tas nav īsti pareizi, ja kameropera izskan tikai pāris reižu vai pat vienā vienīgā izrādē un tad pazūd no publikas redzesloka uz mūžīgiem laikiem. Elektroakustiskajā opusā "Eiropas nolaupīšana" Gundega Šmite un viņas līdzautori daudzos aspektos radījuši tik spilgtu un nopietnu mākslu, ka pie tās vēl vajadzētu atgriezties. Ideālā pasaulē tas, protams, notiktu nepārprotami saskatāmā kontekstā ar Krista Auznieka, Annas Fišeres un Andra Dzenīša līdzšinējiem skatuves darbiem.
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