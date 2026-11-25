Tuvākajā laikā var gaidīt "lielus jaunumus" par Ukrainas graudu transportēšanu, trešdien intervijā TV3 solīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Krievijas graudu tranzīta jautājums valdībā šonedēļ neesot skatīts, jo visu laiku paņēmusi "airBaltic" jautājuma gatavošana, klāstīja politiķis.
Pēc Kulberga vārdiem, no Latvijas puses tiekot strādāts ar Ukrainu, kā ar Latvijas infrastruktūru palīdzēt viņu graudu eksportam. Sīkāk ieceri Kulbergs nepaskaidroja, solot "lielus jaunumus" tuvākajā laikā.
Uz norādi, ka atbalsts Ukrainai neizslēdz iespēju apturēt Krievijas graudu tranzītu caur Latviju, Kulbergs atteica, ka tas esot "kombinēts jautājums", un "mēs nevaram veikt pārsteidzīgus soļus".
Savukārt vaicāts par iespējām slēgt transportam robežu ar Krieviju, kā to nolēmusi izdarīt Igaunija, Kulbergs Igaunijas soli nosauca par kļūdainu un skaidroja ar priekšvēlēšanu gaisotni kaimiņvalstī.
Latvijas politiķa vērtējumā, robežas slēgšana esot neprātīga, ja to neveic kopā visas trīs Baltijas valstis. Pašlaik Latvija rēķinoties ar pieaugošu transporta plūsmu uz mūsu valsts robežu. No Latvijas puses tiekot vērtēti četri rīcības scenāriji, kurus gan Kulbergs sīkāk neizklāstīja.
Līdzīgi kā ar graudiem, Kulbergs robežas slēgšanas jautājumā piesauca Āzijas un ASV partneru tranzīta kravas, kas esot ceļā uz Latviju un kas jāņem vērā.
24. novembrī pēc valdības sēdes Kulbergs klāstīja, ka viņa valdība joprojām vērtē, kā aizliegt Krievijas graudu tranzītu.
Viņš sacīja, ka informācija par Krievijas graudiem neesot bijusi sinhronizēta. Premjers vēloties vēlreiz pārbaudīt un verificēt visu informāciju, tai skaitā pie drošības dienestiem. Tāpat viņš konsultējoties arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču (JV) par to, kāda būtu šāda aizlieguma ietekme.
Premjers cer, ka vajadzīgā informācija tiks apkopota un nākamnedēļ to varēs skatīt Ministru kabinetā. Viņš neprecizēja, kāda ir tā informācija, ko viņš gaida patlaban. Kulbergs arī apgalvoja, ka šis jautājums visu triju Baltijas valstu vārdā esot jau "uzlikts uz galda" Briselē.
Politiķis arī teica, ka emocionāli lēmumu par graudu aizliegumu varot pieņemt kaut vai tagad, bet viņš uzskata, ka tādā veidā bezatbildīgi rīkotos pret valsti, pret ilgtermiņu un pret Ukrainu. Viņš uzsvēra, ka Latvija negrib nekādus Krievijas graudus, bet, ja lēmums tiks pieņemts steigā, tad automātiski tiks Ukrainai paziņots, ka Latvija tai nevar palīdzēt.
13. novembrī vēl iepriekšējās ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) vadībā Ārlietu ministrija (ĀM) paziņoja, ka rosina ieviest Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu, izmantojot nacionālo sankciju mehānismu. ĀM sadarbībā ar citām ministrijām sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu un iesniegusi to Kulbergam, paredzot aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu tranzītu caur Latvijas teritoriju.
Kulbergs par to, ka esot jāvērtē iespējas aizliegt Krievijas graudu tranzītu, runā vairāk nekā mēnesi.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Tuvākajā laikā var gaidīt "lielus jaunumus" par Ukrainas graudu transportēšanu, trešdien intervijā TV3 solīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Krievijas graudu tranzīta jautājums valdībā šonedēļ neesot skatīts, jo visu laiku paņēmusi "airBaltic" jautājuma gatavošana, klāstīja politiķis.
Pēc Kulberga vārdiem, no Latvijas puses tiekot strādāts ar Ukrainu, kā ar Latvijas infrastruktūru palīdzēt viņu graudu eksportam. Sīkāk ieceri Kulbergs nepaskaidroja, solot "lielus jaunumus" tuvākajā laikā.
Uz norādi, ka atbalsts Ukrainai neizslēdz iespēju apturēt Krievijas graudu tranzītu caur Latviju, Kulbergs atteica, ka tas esot "kombinēts jautājums", un "mēs nevaram veikt pārsteidzīgus soļus".
Savukārt vaicāts par iespējām slēgt transportam robežu ar Krieviju, kā to nolēmusi izdarīt Igaunija, Kulbergs Igaunijas soli nosauca par kļūdainu un skaidroja ar priekšvēlēšanu gaisotni kaimiņvalstī.
Latvijas politiķa vērtējumā, robežas slēgšana esot neprātīga, ja to neveic kopā visas trīs Baltijas valstis. Pašlaik Latvija rēķinoties ar pieaugošu transporta plūsmu uz mūsu valsts robežu. No Latvijas puses tiekot vērtēti četri rīcības scenāriji, kurus gan Kulbergs sīkāk neizklāstīja.
Līdzīgi kā ar graudiem, Kulbergs robežas slēgšanas jautājumā piesauca Āzijas un ASV partneru tranzīta kravas, kas esot ceļā uz Latviju un kas jāņem vērā.
24. novembrī pēc valdības sēdes Kulbergs klāstīja, ka viņa valdība joprojām vērtē, kā aizliegt Krievijas graudu tranzītu.
Viņš sacīja, ka informācija par Krievijas graudiem neesot bijusi sinhronizēta. Premjers vēloties vēlreiz pārbaudīt un verificēt visu informāciju, tai skaitā pie drošības dienestiem. Tāpat viņš konsultējoties arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču (JV) par to, kāda būtu šāda aizlieguma ietekme.
Premjers cer, ka vajadzīgā informācija tiks apkopota un nākamnedēļ to varēs skatīt Ministru kabinetā. Viņš neprecizēja, kāda ir tā informācija, ko viņš gaida patlaban. Kulbergs arī apgalvoja, ka šis jautājums visu triju Baltijas valstu vārdā esot jau "uzlikts uz galda" Briselē.
Politiķis arī teica, ka emocionāli lēmumu par graudu aizliegumu varot pieņemt kaut vai tagad, bet viņš uzskata, ka tādā veidā bezatbildīgi rīkotos pret valsti, pret ilgtermiņu un pret Ukrainu. Viņš uzsvēra, ka Latvija negrib nekādus Krievijas graudus, bet, ja lēmums tiks pieņemts steigā, tad automātiski tiks Ukrainai paziņots, ka Latvija tai nevar palīdzēt.
13. novembrī vēl iepriekšējās ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) vadībā Ārlietu ministrija (ĀM) paziņoja, ka rosina ieviest Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu, izmantojot nacionālo sankciju mehānismu. ĀM sadarbībā ar citām ministrijām sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu un iesniegusi to Kulbergam, paredzot aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu tranzītu caur Latvijas teritoriju.
Kulbergs par to, ka esot jāvērtē iespējas aizliegt Krievijas graudu tranzītu, runā vairāk nekā mēnesi.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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