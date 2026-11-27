"Ja pirmajā premjera piedāvājumā uzreiz ķeras klāt ģimenes valsts pabalstam un sabiedriskā transporta atlaidēm tām pašām ģimenēm ar bērniem, tad krīt ne tikai vēlētāju ilūziju aizkaru plīvurs, bet arī žalūzijas ar visām logu ailēm," tā reaģējot uz valdības pārstāvju pagaidām diezgan nekonkrētajiem izteikumiem, ka taupības plāni varētu skart plašāku cilvēku loku, sociālajā vietnē "X" rakstīja Elīna Treija.
Viņasprāt, par tik jūtīgām tēmām nevar atļauties runāt pavirši vai garāmejot. Vai tiešām ir pamats satraukumam un kur būtu jānovelk robežas?
Elīna Treija ir Rīgas domes deputāte (Nacionālā apvienība), Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja, savulaik bijusi arī 11. Saeimas deputāte. Taču zināma arī kā Daudzbērnu ģimeņu apvienības vadītāja un viena no aktīvākajām ģimeņu un bērnu interešu aizstāvēm Latvijā.
Tuvplānā — Elīna Treija.
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"Ja pirmajā premjera piedāvājumā uzreiz ķeras klāt ģimenes valsts pabalstam un sabiedriskā transporta atlaidēm tām pašām ģimenēm ar bērniem, tad krīt ne tikai vēlētāju ilūziju aizkaru plīvurs, bet arī žalūzijas ar visām logu ailēm," tā reaģējot uz valdības pārstāvju pagaidām diezgan nekonkrētajiem izteikumiem, ka taupības plāni varētu skart plašāku cilvēku loku, sociālajā vietnē "X" rakstīja Elīna Treija.
Viņasprāt, par tik jūtīgām tēmām nevar atļauties runāt pavirši vai garāmejot. Vai tiešām ir pamats satraukumam un kur būtu jānovelk robežas?
Elīna Treija ir Rīgas domes deputāte (Nacionālā apvienība), Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja, savulaik bijusi arī 11. Saeimas deputāte. Taču zināma arī kā Daudzbērnu ģimeņu apvienības vadītāja un viena no aktīvākajām ģimeņu un bērnu interešu aizstāvēm Latvijā.
Tuvplānā — Elīna Treija.
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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