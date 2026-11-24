Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars otrdien vizītē Ukrainā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, dēvējot šo vizīti par jauna posma sākumu Kijivas un Budapeštas attiecībās.
Kopš Maģara stāšanās amatā maijā kaimiņvalstis ir centušās atjaunot attiecības, kas bija ievērojami pasliktinājušās Maģara priekšteča Kremlim draudzīgā Viktora Orbāna laikā.
Maģars tikās ar Zelenski Užhorodā Aizkarpatu apgabalā, kur dzīvo daudz etnisko ungāru. Viņš nolika ziedus pie kritušā karavīra kapa. "Es uzskatu šo par vēsturisku dienu un lielisku iespēju atvērt jaunu nodaļu mūsu valstu vēsturē un attiecībās," kapsētā sacīja Maģars.
Zelenskis sociālajos tīklos norādīja, ka Maģara vizīte noteikti nesīs pozitīvus rezultātus, piebilstot, ka valstīm jau ir nolīgumi politikas, enerģētikas un infrastruktūras jomās.
Orbāna valdību laikā Ukrainas attiecības ar Ungāriju faktiski bija iesaldētas, un Orbāns kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā vairākkārt devās vizītēs uz Maskavu. Maģars centies uzlabot attiecības ar Ukrainu un uzsvēra, ka "ungāru tauta dziļi nosoda šo šausmīgo Krievijas agresiju".
Ungārijas un Ukrainas attiecības ievērojami uzlabojās pēc tam, kad Ukraina nesen pieņēma likumu, kas risina Budapeštas ilgstošās bažas par Ukrainas ungāru tiesībām. Pēc balsojuma Ungārija piekrita ļaut Eiropas Savienībai (ES) atvērt jaunas sadaļas sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam.
Zelenskis kapsētā teica, ka jūtas pateicīgs par to, ka "veido svarīgas kaimiņattiecības ar Ungāriju". Viņš piebilda, ka abi līderi un viņu komandas plāno apspriest virkni jautājumu.
Maģars iepriekš izteicās, ka mudinās Zelenski paātrināt reformu mazākumtautību valodu tiesību jomā.
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Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars otrdien vizītē Ukrainā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, dēvējot šo vizīti par jauna posma sākumu Kijivas un Budapeštas attiecībās.
Kopš Maģara stāšanās amatā maijā kaimiņvalstis ir centušās atjaunot attiecības, kas bija ievērojami pasliktinājušās Maģara priekšteča Kremlim draudzīgā Viktora Orbāna laikā.
Maģars tikās ar Zelenski Užhorodā Aizkarpatu apgabalā, kur dzīvo daudz etnisko ungāru. Viņš nolika ziedus pie kritušā karavīra kapa. "Es uzskatu šo par vēsturisku dienu un lielisku iespēju atvērt jaunu nodaļu mūsu valstu vēsturē un attiecībās," kapsētā sacīja Maģars.
Zelenskis sociālajos tīklos norādīja, ka Maģara vizīte noteikti nesīs pozitīvus rezultātus, piebilstot, ka valstīm jau ir nolīgumi politikas, enerģētikas un infrastruktūras jomās.
Orbāna valdību laikā Ukrainas attiecības ar Ungāriju faktiski bija iesaldētas, un Orbāns kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā vairākkārt devās vizītēs uz Maskavu. Maģars centies uzlabot attiecības ar Ukrainu un uzsvēra, ka "ungāru tauta dziļi nosoda šo šausmīgo Krievijas agresiju".
Ungārijas un Ukrainas attiecības ievērojami uzlabojās pēc tam, kad Ukraina nesen pieņēma likumu, kas risina Budapeštas ilgstošās bažas par Ukrainas ungāru tiesībām. Pēc balsojuma Ungārija piekrita ļaut Eiropas Savienībai (ES) atvērt jaunas sadaļas sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam.
Zelenskis kapsētā teica, ka jūtas pateicīgs par to, ka "veido svarīgas kaimiņattiecības ar Ungāriju". Viņš piebilda, ka abi līderi un viņu komandas plāno apspriest virkni jautājumu.
Maģars iepriekš izteicās, ka mudinās Zelenski paātrināt reformu mazākumtautību valodu tiesību jomā.
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