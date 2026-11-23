Ja darba devējs piedāvātu izvēlēties starp 100 eiro lielāku mēnešalgu pēc nodokļu nomaksas un tikpat lielu iemaksu pensiju 3. līmenī, puse aptaujāto Latvijas iedzīvotāju izvēlētos lielāku algu. Pensijas uzkrājumam priekšroku dotu 37 %, bet 13 % nebūtu pārliecināti par izvēli, liecina CBL Atklātā pensiju fonda pasūtītā aptauja.
Visbiežāk papildu naudu ikdienas tēriņiem izvēlētos jaunieši. Vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem 100 eiro algas pielikumu vēlētos 63 % respondentu, savukārt iemaksu pensijas uzkrājumā – 27 %.
Vecumā no 50 līdz 65 gadiem izvēle sadalās līdzīgāk: darba devēja iemaksu pensiju 3. līmenī izvēlētos 40 % aptaujāto, bet aptuveni tikpat respondentu dotu priekšroku lielākai algai.
CBL Atklātā pensiju fonda valdes priekšsēdētāja Agnese Zvaigznīte rezultātus saista ar ikdienas finansiālajām vajadzībām un attieksmes maiņu, tuvojoties pensijas vecumam. Viņas vērtējumā jaunākiem cilvēkiem vecumdienu finansiālā situācija šķiet tāla, savukārt līdz ar vecumu pieaug izpratne par ilgtermiņa uzkrājumu nozīmi.
Atšķirības vērojamas arī reģionos. Rīgā lielāku algu izvēlētos 59 % respondentu, bet iemaksu pensijas uzkrājumā – 34 %. Galvaspilsētā ir arī mazākais neizlēmušo īpatsvars – 7 %.
Kurzemē un Vidzemē gandrīz piektdaļa aptaujāto nebūtu pārliecināti, kurai iespējai dot priekšroku. Arī Latgalē, pēc aptaujas veicēju sniegtās informācijas, neizlēmušo īpatsvars ir lielāks nekā Rīgā.
Aptauju bankas “Citadele” meitasuzņēmums CBL Atklātais pensiju fonds sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” veica 2026. gada oktobrī, aptaujājot 1002 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem.
Aptauja
Kādai jābūt minimālajai ikmēneša pensijai Latvijā, lai pensionārs varētu izdzīvot?
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Ja darba devējs piedāvātu izvēlēties starp 100 eiro lielāku mēnešalgu pēc nodokļu nomaksas un tikpat lielu iemaksu pensiju 3. līmenī, puse aptaujāto Latvijas iedzīvotāju izvēlētos lielāku algu. Pensijas uzkrājumam priekšroku dotu 37 %, bet 13 % nebūtu pārliecināti par izvēli, liecina CBL Atklātā pensiju fonda pasūtītā aptauja.
Visbiežāk papildu naudu ikdienas tēriņiem izvēlētos jaunieši. Vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem 100 eiro algas pielikumu vēlētos 63 % respondentu, savukārt iemaksu pensijas uzkrājumā – 27 %.
Vecumā no 50 līdz 65 gadiem izvēle sadalās līdzīgāk: darba devēja iemaksu pensiju 3. līmenī izvēlētos 40 % aptaujāto, bet aptuveni tikpat respondentu dotu priekšroku lielākai algai.
CBL Atklātā pensiju fonda valdes priekšsēdētāja Agnese Zvaigznīte rezultātus saista ar ikdienas finansiālajām vajadzībām un attieksmes maiņu, tuvojoties pensijas vecumam. Viņas vērtējumā jaunākiem cilvēkiem vecumdienu finansiālā situācija šķiet tāla, savukārt līdz ar vecumu pieaug izpratne par ilgtermiņa uzkrājumu nozīmi.
Atšķirības vērojamas arī reģionos. Rīgā lielāku algu izvēlētos 59 % respondentu, bet iemaksu pensijas uzkrājumā – 34 %. Galvaspilsētā ir arī mazākais neizlēmušo īpatsvars – 7 %.
Kurzemē un Vidzemē gandrīz piektdaļa aptaujāto nebūtu pārliecināti, kurai iespējai dot priekšroku. Arī Latgalē, pēc aptaujas veicēju sniegtās informācijas, neizlēmušo īpatsvars ir lielāks nekā Rīgā.
Aptauju bankas “Citadele” meitasuzņēmums CBL Atklātais pensiju fonds sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” veica 2026. gada oktobrī, aptaujājot 1002 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem.
Aptauja
Kādai jābūt minimālajai ikmēneša pensijai Latvijā, lai pensionārs varētu izdzīvot?
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