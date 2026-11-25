360TV muzikālajā pārvērtību šovā “Izklausies redzēts” Andrim Ērglim nācies pieņemt īpašu izaicinājumu – pārtapt par leģendāro dziedātāju Ievu Akurateri. Viņa sniegumu vērtēja pati māksliniece, kura neslēpa pārsteigumu par rūpīgi izstrādāto tēlu un emocionālo izpildījumu.
Akuratere atzina, ka Andris pie pārvērtībām pamatīgi piestrādājis, turklāt viņai izdevies saskatīt priekšnesumā ko vairāk par vizuālu atdarinājumu. “Kaut kas tur tāds cēls un lepns reizē ir,” vērtēja dziedātāja, uzsverot, ka Andris centies izdziedāt tēlā ietverto varonību un cildenumu.
Māksliniece atcerējās arī Ērgļa iepriekšējās pārvērtības, īpaši viņa atveidoto Andri Bērziņu, kas licis smieties no sirds: “Es biju tā pārsmējusies, kad viņš sevišķi Andri Bērziņu atdarināja, es smējos visu laiku.” Taču šoreiz priekšnesums viņai šķitis ne gluži smieklīgs, bet drīzāk aizkustinošs.
Ieva īpaši izcēla arī rūpīgi izstrādātās vizuālās detaļas un Andra spēju iejusties sievietes tēlā. “Viņš ir ļoti piestrādājis,” atzina dziedātāja, liekot saprast, ka šīs pārvērtības viņai patiesi patikušas.
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360TV muzikālajā pārvērtību šovā “Izklausies redzēts” Andrim Ērglim nācies pieņemt īpašu izaicinājumu – pārtapt par leģendāro dziedātāju Ievu Akurateri. Viņa sniegumu vērtēja pati māksliniece, kura neslēpa pārsteigumu par rūpīgi izstrādāto tēlu un emocionālo izpildījumu.
Akuratere atzina, ka Andris pie pārvērtībām pamatīgi piestrādājis, turklāt viņai izdevies saskatīt priekšnesumā ko vairāk par vizuālu atdarinājumu. “Kaut kas tur tāds cēls un lepns reizē ir,” vērtēja dziedātāja, uzsverot, ka Andris centies izdziedāt tēlā ietverto varonību un cildenumu.
Māksliniece atcerējās arī Ērgļa iepriekšējās pārvērtības, īpaši viņa atveidoto Andri Bērziņu, kas licis smieties no sirds: “Es biju tā pārsmējusies, kad viņš sevišķi Andri Bērziņu atdarināja, es smējos visu laiku.” Taču šoreiz priekšnesums viņai šķitis ne gluži smieklīgs, bet drīzāk aizkustinošs.
Ieva īpaši izcēla arī rūpīgi izstrādātās vizuālās detaļas un Andra spēju iejusties sievietes tēlā. “Viņš ir ļoti piestrādājis,” atzina dziedātāja, liekot saprast, ka šīs pārvērtības viņai patiesi patikušas.
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