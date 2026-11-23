Bažas par mākslīgā intelekta nozares milzīgo ieguldījumu atmaksāšanos izraisījušas plašu akciju izpārdošanu pasaules biržās. ASV indekss “Nasdaq Composite” aizvadītajā nedēļā zaudēja aptuveni 10 % — tas ir straujākais nedēļas kritums kopš 2020. gada marta, vēsta “Reuters”. Pirmdien, 23. novembrī, tirgos gan parādījās atkopšanās pazīmes.
Investori arvien kritiskāk vērtē, vai apjomīgie tēriņi mākslīgā intelekta datu centriem spēs nodrošināt peļņu, kas attaisnotu ieguldījumus un uzņēmumu augstos akciju novērtējumus. Noskaņojumu pasliktina arī bažas par stingrāku ASV Federālo rezervju sistēmas monetāro politiku.
Kritums izplatījies ārpus tehnoloģiju sektora. “Deutsche Bank” stratēģis Džims Rīds norādījis, ka investori visā pasaulē kļuvuši piesardzīgāki un meklē iespējas pārvērst ieguldījumus naudā. Savukārt Eiropas akciju tirgi aizvadījuši sliktāko nedēļu gandrīz astoņu mēnešu laikā.
Pirmdien tirgus virziens daļēji mainījās. Pēc “Bloomberg” datiem, plkst. 12.36 pēc Latvijas laika “S&P 500” nākotnes līgumu vērtība bija pieaugusi par 2,7 %, bet “Nasdaq 100” nākotnes līgumu vērtība — par 3,4 %. Eiropas indekss “Stoxx 600” bija pakāpies par 0,8 %. Šie ASV rādītāji raksturoja tirdzniecību pirms akciju biržu pamatsesijas sākuma.
Tomēr analītiķi atkopšanos vērtē piesardzīgi. “AlphaValue” pārstāvis Pjērs Īvs Gotjē “Bloomberg” paudis, ka pēc tik strauja krituma cenu atlēciens ir sagaidāms, taču uzņēmumu novērtējumiem vēl varētu būt jāsamazinās.
Arī “Bloomberg” stratēģi uzsver: svārstības saglabājas lielas, bet bažas, kas izraisīja izpārdošanu, nav zudušas. Tāpēc pirmdienas kāpums vēl neļauj secināt, ka kritums ir beidzies.
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Bažas par mākslīgā intelekta nozares milzīgo ieguldījumu atmaksāšanos izraisījušas plašu akciju izpārdošanu pasaules biržās. ASV indekss “Nasdaq Composite” aizvadītajā nedēļā zaudēja aptuveni 10 % — tas ir straujākais nedēļas kritums kopš 2020. gada marta, vēsta “Reuters”. Pirmdien, 23. novembrī, tirgos gan parādījās atkopšanās pazīmes.
Investori arvien kritiskāk vērtē, vai apjomīgie tēriņi mākslīgā intelekta datu centriem spēs nodrošināt peļņu, kas attaisnotu ieguldījumus un uzņēmumu augstos akciju novērtējumus. Noskaņojumu pasliktina arī bažas par stingrāku ASV Federālo rezervju sistēmas monetāro politiku.
Kritums izplatījies ārpus tehnoloģiju sektora. “Deutsche Bank” stratēģis Džims Rīds norādījis, ka investori visā pasaulē kļuvuši piesardzīgāki un meklē iespējas pārvērst ieguldījumus naudā. Savukārt Eiropas akciju tirgi aizvadījuši sliktāko nedēļu gandrīz astoņu mēnešu laikā.
Pirmdien tirgus virziens daļēji mainījās. Pēc “Bloomberg” datiem, plkst. 12.36 pēc Latvijas laika “S&P 500” nākotnes līgumu vērtība bija pieaugusi par 2,7 %, bet “Nasdaq 100” nākotnes līgumu vērtība — par 3,4 %. Eiropas indekss “Stoxx 600” bija pakāpies par 0,8 %. Šie ASV rādītāji raksturoja tirdzniecību pirms akciju biržu pamatsesijas sākuma.
Tomēr analītiķi atkopšanos vērtē piesardzīgi. “AlphaValue” pārstāvis Pjērs Īvs Gotjē “Bloomberg” paudis, ka pēc tik strauja krituma cenu atlēciens ir sagaidāms, taču uzņēmumu novērtējumiem vēl varētu būt jāsamazinās.
Arī “Bloomberg” stratēģi uzsver: svārstības saglabājas lielas, bet bažas, kas izraisīja izpārdošanu, nav zudušas. Tāpēc pirmdienas kāpums vēl neļauj secināt, ka kritums ir beidzies.
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