21. novembrī ap pulksten 15.00 Valsts policijā saņemta informācija, ka Talsu novadā, Abavas pagastā, meža nogabalā "Vanemas meža novads" vīrietis un sieviete pastaigas laikā ar savu suni meža stigas malā atraduši trīs suņa kucēnus, no kuriem divi bija bez dzīvības pazīmēm, informē policijā.
Pēc veterinārārstes sacītā, kucēni varētu būt aptuveni 10–12 dienu veci un, visticamāk, līdz atrašanas brīdim mežā bija pavadījuši aptuveni diennakti. Veterinārārste, izvērtējot kucēnu svaru, ņemot vērā to vecumu, pieļauj iespēju, ka vismaz viens no kucēnu vecākiem ir lielas šķirnes suns.
Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā.
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri, iespējams, pamanījuši, ka kādam kaimiņam vai paziņam ir bijusi grūsna kucīte vai nesen dzimuši kucēni. Tāpat atsaukties aicinātas personas, kuru rīcībā ir informācija par nesen dzimušu kucēnu pazušanu. Atsaukties policija aicina tos iedzīvotājus, kuri 21. novembrī vai iepriekšējās dienās atradās Abavas pagasta apkārtnē un, iespējams, pamanījuši aizdomīgas personas vai transportlīdzekļus meža teritorijā. Informēt Valsts policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 112. Tāpat kucēnu saimnieks aicināts atsaukties un vērsties Valsts policijā.
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21. novembrī ap pulksten 15.00 Valsts policijā saņemta informācija, ka Talsu novadā, Abavas pagastā, meža nogabalā "Vanemas meža novads" vīrietis un sieviete pastaigas laikā ar savu suni meža stigas malā atraduši trīs suņa kucēnus, no kuriem divi bija bez dzīvības pazīmēm, informē policijā.
Pēc veterinārārstes sacītā, kucēni varētu būt aptuveni 10–12 dienu veci un, visticamāk, līdz atrašanas brīdim mežā bija pavadījuši aptuveni diennakti. Veterinārārste, izvērtējot kucēnu svaru, ņemot vērā to vecumu, pieļauj iespēju, ka vismaz viens no kucēnu vecākiem ir lielas šķirnes suns.
Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā.
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri, iespējams, pamanījuši, ka kādam kaimiņam vai paziņam ir bijusi grūsna kucīte vai nesen dzimuši kucēni. Tāpat atsaukties aicinātas personas, kuru rīcībā ir informācija par nesen dzimušu kucēnu pazušanu. Atsaukties policija aicina tos iedzīvotājus, kuri 21. novembrī vai iepriekšējās dienās atradās Abavas pagasta apkārtnē un, iespējams, pamanījuši aizdomīgas personas vai transportlīdzekļus meža teritorijā. Informēt Valsts policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 112. Tāpat kucēnu saimnieks aicināts atsaukties un vērsties Valsts policijā.
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