360TV šovā “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā Elīna Fūrmane pārtapa par Kailiju Minogu, taču sarunā ar portālu 1188.lv atklāja arī kādu mazāk apspriestu dziedātājas ikdienas pusi – to, cik ļoti sievietes pašsajūta un organisma pārmaiņas var ietekmēt uzstāšanos un vokālās spējas.
Elīna neslēpa, ka sievietes ķermenis ir pakļauts dažādām pārmaiņām, kas atspoguļojas arī emocijās un garastāvoklī. “Mēs neesam vīrieši, mums viss nav tik vienkārši. Mums ir tas emociju spektrs un dažādākās mēness fāzes, un tad mums ir garastāvoklis tāds un šāds,” viņa atzina, piebilstot, ka tas viss var ietekmēt arī veselību un dziedāšanu.
Dziedātāja uzskata, ka šodien par šādām tēmām tiek runāts daudz atklātāk nekā agrāk, kad tās bieži vien palika ārpus publiskām sarunām. Viņai šķiet interesanti vērot, kā sievietes organisma cikliskās pārmaiņas ietekmē balsi un spēju uzstāties, jo ne katra diena dziedātājai ir vienāda.
Sarunā Elīna pievērsās arī šova sniegtajai profesionālajai izaugsmei. Viņa atklāja, ka katrs atveidotais mākslinieks devis kādu vērtīgu pieredzi, bet īpaši spilgti atmiņā palikusi pārtapšana par Elvisu Presliju.
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360TV šovā “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā Elīna Fūrmane pārtapa par Kailiju Minogu, taču sarunā ar portālu 1188.lv atklāja arī kādu mazāk apspriestu dziedātājas ikdienas pusi – to, cik ļoti sievietes pašsajūta un organisma pārmaiņas var ietekmēt uzstāšanos un vokālās spējas.
Elīna neslēpa, ka sievietes ķermenis ir pakļauts dažādām pārmaiņām, kas atspoguļojas arī emocijās un garastāvoklī. “Mēs neesam vīrieši, mums viss nav tik vienkārši. Mums ir tas emociju spektrs un dažādākās mēness fāzes, un tad mums ir garastāvoklis tāds un šāds,” viņa atzina, piebilstot, ka tas viss var ietekmēt arī veselību un dziedāšanu.
Dziedātāja uzskata, ka šodien par šādām tēmām tiek runāts daudz atklātāk nekā agrāk, kad tās bieži vien palika ārpus publiskām sarunām. Viņai šķiet interesanti vērot, kā sievietes organisma cikliskās pārmaiņas ietekmē balsi un spēju uzstāties, jo ne katra diena dziedātājai ir vienāda.
Sarunā Elīna pievērsās arī šova sniegtajai profesionālajai izaugsmei. Viņa atklāja, ka katrs atveidotais mākslinieks devis kādu vērtīgu pieredzi, bet īpaši spilgti atmiņā palikusi pārtapšana par Elvisu Presliju.
VIDEO:
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