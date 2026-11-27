Lietuvas valsts pasta kompānija "Lietuvos paštas" iesniegusi piedāvājumu izsolē par nepilniem 115,8 miljoniem eiro iegādāties ar zīmolu "Omniva" strādājošo Igaunijas valstij piederošo pasta sūtījumu kompāniju "Eesti Post", paziņoja Lietuvas Satiksmes ministrija.
Lietuvas kompānija ir piedāvājusi 115,777 miljonus eiro par 100% "Eesti Post" akciju.
Igaunijas reģionālo lietu un lauksaimniecības ministrs Hendriks Johanness Terrass informēja, ka tas ir augstākais no saņemtajiem piedāvājumiem. Somijā reģistrētā kompānija "Posti Group" izteikusi 96,2 miljonu eiro vērtu piedāvājumu.
Ministrijas vicekanclere Sigrida Somlaisa preses konferencē uzsvēra, ka labākā piedāvājuma noteikšana ne vienmēr nozīmē īpašnieka maiņu. Nākamais solis būs detalizētāka piedāvājuma izskatīšana vērtēšanas komisijā, pēc kuras ministrs lems par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Terrasa rīcībā ir 20 darbadienu, lai pieņemtu lēmumu. Pēc tam var tikt noslēgts pirkuma un pārdošanas līgums.
"Īpašumtiesību maiņa notiks tikai pēc tam, kad būs izpildīti visi darījuma pabeigšanai nepieciešamie nosacījumi," uzsvēra Somlaisa, piebilstot, ka procesu plānots pabeigt nākamgad.
Jau vēstīts, ka Igaunija septembra sākumā ar 52 miljonu eiro sākumcenu izsludināja publisku slēgtu piedāvājumu izsoli visu "Eesti Post" akciju iegādei.
"Eesti Post" apkalpo klientus visās trijās Baltijas valstīs un uztur starptautisku loģistikas tīklu, kas aptver vairāk nekā desmit valstis. Uzņēmuma apgrozījums 2025. gadā sasniedza 155 miljonus eiro.
Pārdošana notiek pēc Igaunijas valdības 2026. gada 6. aprīļa lēmuma pārdot "Eesti Post" akcijas publiskā izsolē.
Terrass tolaik norādīja, ka uzņēmuma pārdošana samazinās valsts iesaisti ar uzņēmējdarbību un investīcijām saistītajos riskos, vienlaikus radot uzņēmumam labākus priekšnosacījumus investīciju piesaistei, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un konkurētspējas stiprināšanai.
Pēdējos gados "Eesti Post" darbība ir būtiski mainījusies, pārejot no tradicionālajiem valsts mēroga pasta pakalpojumiem uz starptautiskiem loģistikas pakalpojumiem. Universālais pasta pakalpojums 2025. gadā veidoja 5% no uzņēmuma apgrozījuma. "Eesti Post" ar 155 miljonu eiro gada apgrozījumu ir kļuvis par vienu no vadošajām loģistikas grupām Baltijā.
Pārdošana neietekmēs universālā pasta pakalpojuma, kā arī laikrakstu un citu periodisko izdevumu piegādi uz mājām Igaunijā. "Eesti Post" turpinās sniegt šos pakalpojumus atbilstoši Pasta likumā noteiktajām prasībām, savukārt valsts saglabās regulējošo un uzraudzības lomu.
Izsoli organizēja Reģionālo lietu un lauksaimniecības ministrijas konsultanti "Superia" un "Redgate Capital".
"Omniva" grupa pagājušajā gadā Baltijas valstīs piegādāja kopumā 36 miljonus sūtījumu.
Latvijā SIA "Omniva" pagājušajā gadā strādāja ar 24,321 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 4,3% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 11,3% - līdz 1,711 miljoniem eiro. Tajā pašā laikā "Omniva" grupa pagājušajā gadā strādāja ar 154,7 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa bija 5,9 miljoni eiro.
"Omniva" ir starptautiska tehnoloģiju un loģistikas grupa, kas nodrošina pasta, sūtījumu un e-komercijas loģistikas pakalpojumus Baltijas valstīs un visā pasaulē. Grupā ietilpst mātesuzņēmums AS "Eesti Post" un tā meitasuzņēmumi Igaunijā "Finbite" un "Picapac", Latvijā "Omniva", bet Lietuvā - "Omniva LT" un "Omniva LT Sorting". "Eesti Post" pilnībā pieder Igaunijas valstij.
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Lietuvas valsts pasta kompānija "Lietuvos paštas" iesniegusi piedāvājumu izsolē par nepilniem 115,8 miljoniem eiro iegādāties ar zīmolu "Omniva" strādājošo Igaunijas valstij piederošo pasta sūtījumu kompāniju "Eesti Post", paziņoja Lietuvas Satiksmes ministrija.
Lietuvas kompānija ir piedāvājusi 115,777 miljonus eiro par 100% "Eesti Post" akciju.
Igaunijas reģionālo lietu un lauksaimniecības ministrs Hendriks Johanness Terrass informēja, ka tas ir augstākais no saņemtajiem piedāvājumiem. Somijā reģistrētā kompānija "Posti Group" izteikusi 96,2 miljonu eiro vērtu piedāvājumu.
Ministrijas vicekanclere Sigrida Somlaisa preses konferencē uzsvēra, ka labākā piedāvājuma noteikšana ne vienmēr nozīmē īpašnieka maiņu. Nākamais solis būs detalizētāka piedāvājuma izskatīšana vērtēšanas komisijā, pēc kuras ministrs lems par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Terrasa rīcībā ir 20 darbadienu, lai pieņemtu lēmumu. Pēc tam var tikt noslēgts pirkuma un pārdošanas līgums.
"Īpašumtiesību maiņa notiks tikai pēc tam, kad būs izpildīti visi darījuma pabeigšanai nepieciešamie nosacījumi," uzsvēra Somlaisa, piebilstot, ka procesu plānots pabeigt nākamgad.
Jau vēstīts, ka Igaunija septembra sākumā ar 52 miljonu eiro sākumcenu izsludināja publisku slēgtu piedāvājumu izsoli visu "Eesti Post" akciju iegādei.
"Eesti Post" apkalpo klientus visās trijās Baltijas valstīs un uztur starptautisku loģistikas tīklu, kas aptver vairāk nekā desmit valstis. Uzņēmuma apgrozījums 2025. gadā sasniedza 155 miljonus eiro.
Pārdošana notiek pēc Igaunijas valdības 2026. gada 6. aprīļa lēmuma pārdot "Eesti Post" akcijas publiskā izsolē.
Terrass tolaik norādīja, ka uzņēmuma pārdošana samazinās valsts iesaisti ar uzņēmējdarbību un investīcijām saistītajos riskos, vienlaikus radot uzņēmumam labākus priekšnosacījumus investīciju piesaistei, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un konkurētspējas stiprināšanai.
Pēdējos gados "Eesti Post" darbība ir būtiski mainījusies, pārejot no tradicionālajiem valsts mēroga pasta pakalpojumiem uz starptautiskiem loģistikas pakalpojumiem. Universālais pasta pakalpojums 2025. gadā veidoja 5% no uzņēmuma apgrozījuma. "Eesti Post" ar 155 miljonu eiro gada apgrozījumu ir kļuvis par vienu no vadošajām loģistikas grupām Baltijā.
Pārdošana neietekmēs universālā pasta pakalpojuma, kā arī laikrakstu un citu periodisko izdevumu piegādi uz mājām Igaunijā. "Eesti Post" turpinās sniegt šos pakalpojumus atbilstoši Pasta likumā noteiktajām prasībām, savukārt valsts saglabās regulējošo un uzraudzības lomu.
Izsoli organizēja Reģionālo lietu un lauksaimniecības ministrijas konsultanti "Superia" un "Redgate Capital".
"Omniva" grupa pagājušajā gadā Baltijas valstīs piegādāja kopumā 36 miljonus sūtījumu.
Latvijā SIA "Omniva" pagājušajā gadā strādāja ar 24,321 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 4,3% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 11,3% - līdz 1,711 miljoniem eiro. Tajā pašā laikā "Omniva" grupa pagājušajā gadā strādāja ar 154,7 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa bija 5,9 miljoni eiro.
"Omniva" ir starptautiska tehnoloģiju un loģistikas grupa, kas nodrošina pasta, sūtījumu un e-komercijas loģistikas pakalpojumus Baltijas valstīs un visā pasaulē. Grupā ietilpst mātesuzņēmums AS "Eesti Post" un tā meitasuzņēmumi Igaunijā "Finbite" un "Picapac", Latvijā "Omniva", bet Lietuvā - "Omniva LT" un "Omniva LT Sorting". "Eesti Post" pilnībā pieder Igaunijas valstij.
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