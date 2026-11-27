2027. gada valsts budžeta sagatavošanas gaitā Finanšu ministrija sagatavojusi vairākus dokumentus, kas visai daudz pastāsta par to, kāda nākotne tuvākajos gados sagaida Latvijas ekonomiku un tās iedzīvotājus.
Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2027., 2028., 2029. un 2030. gadā" faktiski ir pašreizējās situācijas fotogrāfija – tas atspoguļo, kā valsts ekonomika attīstītos, ja Andra Kulberga jaunā valdība neko nedarītu un gulētu uz lauriem un viss noritētu atbilstoši iepriekšējo valdību pieņemtajiem lēmumiem. Vienlaikus šis dokuments atklāj arī to, cik sarežģītus un ambiciozus uzdevumus atsevišķās jomās sev izvirzījusi valdība.