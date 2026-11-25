Polijas valdība plāno šā gada beigās vai nākamā gada sākumā ieviest lidojumiem slēgtu zonu valsts austrumos pie robežas ar Ukrainu, paziņojis Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks.
"Ir nepieciešama lidojumu aizlieguma zona valsts austrumos, kas atrastos vairāku vai vairāku desmitu kilometru attālumā no robežas, mēs vēlamies, lai decembra beigās vai janvāra sākumā stātos spēkā attiecīgais dekrēts," pavēstīja Tomčiks.
Šāds valdības lēmums ir saistīts ar nesenajiem incidentiem, kad Krievijas raķetes un droni ielidojuši Polijas gaisa telpā. Piektdien Krievijas uzbrukuma Ukrainai laikā Polijā ielidoja, nogāzās un eksplodēja trīs Krievijas raķetes. Neviens cilvēks Polijā šajos incidentos necieta. Polijas prokuratūra visas trīs raķetes identificēja kā Krievijas spārnotās raķetes H-101. Polija esot lūgusi sabiedrotos izvērtēt iespēju, ka Krievijas raķetes, kas lido uz NATO teritoriju, varētu tikt notriektas virs Ukrainas, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem. Šī ideja ir strīdīga, jo tādējādi tiktu paplašināti NATO aizsardzības pasākumi Ukrainā – solis, kas potenciāli varētu pakļaut sabiedrotos tiešas konfrontācijas draudiem ar Krieviju, norāda "Bloomberg".
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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Polijas valdība plāno šā gada beigās vai nākamā gada sākumā ieviest lidojumiem slēgtu zonu valsts austrumos pie robežas ar Ukrainu, paziņojis Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks.
"Ir nepieciešama lidojumu aizlieguma zona valsts austrumos, kas atrastos vairāku vai vairāku desmitu kilometru attālumā no robežas, mēs vēlamies, lai decembra beigās vai janvāra sākumā stātos spēkā attiecīgais dekrēts," pavēstīja Tomčiks.
Šāds valdības lēmums ir saistīts ar nesenajiem incidentiem, kad Krievijas raķetes un droni ielidojuši Polijas gaisa telpā. Piektdien Krievijas uzbrukuma Ukrainai laikā Polijā ielidoja, nogāzās un eksplodēja trīs Krievijas raķetes. Neviens cilvēks Polijā šajos incidentos necieta. Polijas prokuratūra visas trīs raķetes identificēja kā Krievijas spārnotās raķetes H-101. Polija esot lūgusi sabiedrotos izvērtēt iespēju, ka Krievijas raķetes, kas lido uz NATO teritoriju, varētu tikt notriektas virs Ukrainas, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem. Šī ideja ir strīdīga, jo tādējādi tiktu paplašināti NATO aizsardzības pasākumi Ukrainā – solis, kas potenciāli varētu pakļaut sabiedrotos tiešas konfrontācijas draudiem ar Krieviju, norāda "Bloomberg".
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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