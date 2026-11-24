360TV šovā “Gandrīz ideālās vakariņas” viesus šoreiz uzņem dziedātājs Atis Zviedris, taču gatavošanās vakariņām izvēršas ar negaidītu pavērsienu. Saimnieks ķeras pie aptuveni divus kilogramus smaga laša, tomēr drīz vien rodas jautājums – vai šī zivs vispār ir piemērota ēšanai?
Atis pamana, ka mājas kaķis par piedāvāto lasi nav sajūsmā. Tas neizrāda vēlmi zivi ēst, un viesu vidū sākas diskusija par produkta kvalitāti. Kāds pat izsaka pieņēmumu, ka kaķi lieliski spējot noteikt, vai ēdiens ir labs un vai tajā nav nevēlamu vielu.
“Tad ir jāprasa, vai tas lasis ir labs, ja kaķis pat neēd,” spriež Iveta Simsone.
Atis gan nešķiet pārāk satraukts par četrkājainā gardēža izvēli un turpina gatavošanos. Tikmēr viesiem atliek vien cerēt, ka vakariņu galdā nonākušais lasis būs daudz kārdinošāks par to, kā tas šķitis mājas kaķim.
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360TV šovā “Gandrīz ideālās vakariņas” viesus šoreiz uzņem dziedātājs Atis Zviedris, taču gatavošanās vakariņām izvēršas ar negaidītu pavērsienu. Saimnieks ķeras pie aptuveni divus kilogramus smaga laša, tomēr drīz vien rodas jautājums – vai šī zivs vispār ir piemērota ēšanai?
Atis pamana, ka mājas kaķis par piedāvāto lasi nav sajūsmā. Tas neizrāda vēlmi zivi ēst, un viesu vidū sākas diskusija par produkta kvalitāti. Kāds pat izsaka pieņēmumu, ka kaķi lieliski spējot noteikt, vai ēdiens ir labs un vai tajā nav nevēlamu vielu.
“Tad ir jāprasa, vai tas lasis ir labs, ja kaķis pat neēd,” spriež Iveta Simsone.
Atis gan nešķiet pārāk satraukts par četrkājainā gardēža izvēli un turpina gatavošanos. Tikmēr viesiem atliek vien cerēt, ka vakariņu galdā nonākušais lasis būs daudz kārdinošāks par to, kā tas šķitis mājas kaķim.
VIDEO:
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