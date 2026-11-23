Novembra pēdējā nedēļā Latvijā, paaugstinoties atmosfēras spiedienam, laiks kļūs aukstāks un sausāks, prognozē sinoptiķi.
Nedēļas pirmajā pusē debesīs saglabāsies daudz mākoņu, brīžiem līs un snigs, stiprāki nokrišņi gaidāmi Rīgas līča Kurzemes piekrastē. Gaisa temperatūra galvenokārt būs tuvu nullei, nepārsniedzot +4 grādus. Apledojuma un snigšanas dēļ autoceļi dažkārt kļūs slideni. Nedēļas otrajā pusē laikapstākļus noteiks anticiklona centrālā daļa, tādēļ nokrišņu būs maz, gaidāms lēns vējš un bezvējš, pasliktināsies gaisa kvalitāte. Debesīm brīžiem skaidrojoties, gaisa temperatūra naktīs valsts lielākajā daļā noslīdēs zem nulles, vietām termometra stabiņš var pietuvoties -10 grādu atzīmei. Daudzviet valstī neliels sals būs arī dienas vidū. Tādējādi gaidāma meteoroloģiskās ziemas sākšanās. Tā iestājas, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas saglabājas zem nulles, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 23. novembrī, 2024. gadā – 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā – jau 17. novembrī.
Aptauja
Cik bieži lasi/klausies tiešsaistes mediju LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Novembra pēdējā nedēļā Latvijā, paaugstinoties atmosfēras spiedienam, laiks kļūs aukstāks un sausāks, prognozē sinoptiķi.
Nedēļas pirmajā pusē debesīs saglabāsies daudz mākoņu, brīžiem līs un snigs, stiprāki nokrišņi gaidāmi Rīgas līča Kurzemes piekrastē. Gaisa temperatūra galvenokārt būs tuvu nullei, nepārsniedzot +4 grādus. Apledojuma un snigšanas dēļ autoceļi dažkārt kļūs slideni. Nedēļas otrajā pusē laikapstākļus noteiks anticiklona centrālā daļa, tādēļ nokrišņu būs maz, gaidāms lēns vējš un bezvējš, pasliktināsies gaisa kvalitāte. Debesīm brīžiem skaidrojoties, gaisa temperatūra naktīs valsts lielākajā daļā noslīdēs zem nulles, vietām termometra stabiņš var pietuvoties -10 grādu atzīmei. Daudzviet valstī neliels sals būs arī dienas vidū. Tādējādi gaidāma meteoroloģiskās ziemas sākšanās. Tā iestājas, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra vismaz piecas dienas pēc kārtas saglabājas zem nulles, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Pērn meteoroloģiskā ziema Latvijā sākās 23. novembrī, 2024. gadā – 4. decembrī, bet 2022. un 2023. gadā – jau 17. novembrī.
Aptauja
Cik bieži lasi/klausies tiešsaistes mediju LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu