TV3 Group sadarbībā ar mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 31" organizatoriem atklāj pirmo ceremonijas jaunumu — 2027. gada 27. februārī Ventspils Olimpiskajā centrā prestižo apbalvošanas vakaru vadīs Latvijas populārāko radio staciju ētera personības. Par vakara galveno vadītāju kļūs Star FM balss Oskars Lepers, savukārt viņam uz skatuves pievienosies Jānis Biezais no Radio TEV, Lauris Zalāns no Radio SWH un Makree no Eiropas Hitu Radio.
"Aizvadītajā gadā esmu paspējis piedalīties divos kora dziesmu ierakstos (kas ir par diviem ierakstiem vairāk nekā līdz šim dzīvē). Nezinu, vai kādam no tiem spīd "Zelta mikrofona" nominācija, bet es jau jūtos kā laimējis. Man būs iespēja vadīt Latvijas lielākos mūzikas svētkus — 31. "Zelta mikrofona" ceremoniju," dalās radio Star FM ētera personība Oskars Lepers.
Pirmo reizi "Zelta mikrofona" vēsturē uz vienas skatuves satiksies četru Latvijas lielo radio staciju grupu pārstāvji, kuri ikdienā uzrunā tūkstošiem klausītāju visā Latvijā. Viņu enerģija, humors un personības sola piešķirt ceremonijai īpašu dinamiku, radot neaizmirstamu vakaru gan klātienes viesiem, gan TV3 kanāla skatītājiem.
"Esmu liela eksperimentētāja, un man ļoti patīk saviem projektiem meklēt jaunus un nepieradinātus vadītāju salikumus — meklēt tipāžus un raksturus, kuri uz skatuves jūtas brīvi, nepiespiesti, jautri. Un, ja tā sinerģija notiek, tad es esmu laimīga! Esmu pārliecināta, ka arī skatītāji sajutīs šo enerģiju, ar kādu veidosim "Zelta mikrofona" ceremoniju," saka režisore Dita Torstere.
"Zelta mikrofons 31" papildinās arī iespaidīga muzikālā programma. Uz ceremonijas pasākuma skatuves redzēsim grupas "Bermudu divstūris", "Labvēlīgais tips", "KautKaili", "Zelta kniede", Uldi Marhileviču, Zigmaru Liepiņu un Linn kopā ar gospeļkori, Aiju Andrejevu un Kārli Lāci, Antru Stafecku un Ingaru Viļumu, kā arī citus māksliniekus, kuri 2027. gada 27. februārī Ventspils Olimpiskajā centrā radīs neatkārtojamu atmosfēru un pārsteigumiem bagātu vakaru.
Biļetes mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 31" apmeklēšanai klātienē pieejamas iegādei "Biļešu Paradīzes" kasēs un tiešsaistē: ŠEIT.
Kā "Zelta mikrofona" televīzijas mājvieta arī šogad būs balvas mediju partneris TV3 Group, kas nodrošinās pasākuma plašu atspoguļojumu, sniedzot iespēju skatītājiem un citiem interesentiem būt līdzās Latvijas mūzikas gada nozīmīgākajam notikumam.
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TV3 Group sadarbībā ar mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 31" organizatoriem atklāj pirmo ceremonijas jaunumu — 2027. gada 27. februārī Ventspils Olimpiskajā centrā prestižo apbalvošanas vakaru vadīs Latvijas populārāko radio staciju ētera personības. Par vakara galveno vadītāju kļūs Star FM balss Oskars Lepers, savukārt viņam uz skatuves pievienosies Jānis Biezais no Radio TEV, Lauris Zalāns no Radio SWH un Makree no Eiropas Hitu Radio.
"Aizvadītajā gadā esmu paspējis piedalīties divos kora dziesmu ierakstos (kas ir par diviem ierakstiem vairāk nekā līdz šim dzīvē). Nezinu, vai kādam no tiem spīd "Zelta mikrofona" nominācija, bet es jau jūtos kā laimējis. Man būs iespēja vadīt Latvijas lielākos mūzikas svētkus — 31. "Zelta mikrofona" ceremoniju," dalās radio Star FM ētera personība Oskars Lepers.
Pirmo reizi "Zelta mikrofona" vēsturē uz vienas skatuves satiksies četru Latvijas lielo radio staciju grupu pārstāvji, kuri ikdienā uzrunā tūkstošiem klausītāju visā Latvijā. Viņu enerģija, humors un personības sola piešķirt ceremonijai īpašu dinamiku, radot neaizmirstamu vakaru gan klātienes viesiem, gan TV3 kanāla skatītājiem.
"Esmu liela eksperimentētāja, un man ļoti patīk saviem projektiem meklēt jaunus un nepieradinātus vadītāju salikumus — meklēt tipāžus un raksturus, kuri uz skatuves jūtas brīvi, nepiespiesti, jautri. Un, ja tā sinerģija notiek, tad es esmu laimīga! Esmu pārliecināta, ka arī skatītāji sajutīs šo enerģiju, ar kādu veidosim "Zelta mikrofona" ceremoniju," saka režisore Dita Torstere.
"Zelta mikrofons 31" papildinās arī iespaidīga muzikālā programma. Uz ceremonijas pasākuma skatuves redzēsim grupas "Bermudu divstūris", "Labvēlīgais tips", "KautKaili", "Zelta kniede", Uldi Marhileviču, Zigmaru Liepiņu un Linn kopā ar gospeļkori, Aiju Andrejevu un Kārli Lāci, Antru Stafecku un Ingaru Viļumu, kā arī citus māksliniekus, kuri 2027. gada 27. februārī Ventspils Olimpiskajā centrā radīs neatkārtojamu atmosfēru un pārsteigumiem bagātu vakaru.
Biļetes mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 31" apmeklēšanai klātienē pieejamas iegādei "Biļešu Paradīzes" kasēs un tiešsaistē: ŠEIT.
Kā "Zelta mikrofona" televīzijas mājvieta arī šogad būs balvas mediju partneris TV3 Group, kas nodrošinās pasākuma plašu atspoguļojumu, sniedzot iespēju skatītājiem un citiem interesentiem būt līdzās Latvijas mūzikas gada nozīmīgākajam notikumam.
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