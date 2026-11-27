Valdībai sadarbībā ar augstskolām jārod risinājums valsts aizsardzības dienestu (VAD) brīvprātīgi pabeigušo jauniešu studiju finansēšanai, nemazinot viņiem noteiktās garantijas, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš piektdien Rīgas pilī tikās ar izglītības un zinātnes ministru Česlavu Batņu (AS).
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, puses pārrunāja jaunā Ministru kabineta prioritātes izglītības un zinātnes jomā, tostarp pedagogu atalgojuma jautājumu. Valsts prezidents uzklausīja arī ministra redzējumu par tālmācības regulējuma pilnveidi un kvalitātes kontroles stiprināšanu.
Sarunā tika pārrunāta arī VAD pabeigušo jauniešu studiju finansēšana. Valsts prezidents uzskata, ka jaunieši, kuri brīvprātīgi izvēlējušies dienēt VAD, ir uzņēmušies atbildību par Latvijas drošību, tāpēc ir jārod risinājums studiju finansēšanas jautājumam.
"Dienestā iegūtās prasmes un pieredze ir ieguvums gan studijās, gan turpmākajā profesionālajā dzīvē. Mums ir svarīgi, lai šie jaunieši pēc dienesta turpinātu izglītību un veidotu savu profesionālo nākotni Latvijā," uzsvēra Rinkēvičs.
Latvijā VAD tika ieviests 2023. gadā. Sākotnēji dienests bija tikai brīvprātīgs, jo pietiekams skaits pilsoņu pieteicās labprātīgi. Pirmais obligātais iesaukums ar atlasi notika 2025. gadā.
Pilsoņiem, kuri brīvprātīgi pieteikušies 11 mēnešu valsts aizsardzības militārajam dienestam, to pabeiguši un atvaļināti rezervē, valsts augstskolas un koledžas bez konkursa nodrošina valsts budžeta finansētas studiju vietas, ja viņi atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas prasībām.
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Valdībai sadarbībā ar augstskolām jārod risinājums valsts aizsardzības dienestu (VAD) brīvprātīgi pabeigušo jauniešu studiju finansēšanai, nemazinot viņiem noteiktās garantijas, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš piektdien Rīgas pilī tikās ar izglītības un zinātnes ministru Česlavu Batņu (AS).
Kā informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, puses pārrunāja jaunā Ministru kabineta prioritātes izglītības un zinātnes jomā, tostarp pedagogu atalgojuma jautājumu. Valsts prezidents uzklausīja arī ministra redzējumu par tālmācības regulējuma pilnveidi un kvalitātes kontroles stiprināšanu.
Sarunā tika pārrunāta arī VAD pabeigušo jauniešu studiju finansēšana. Valsts prezidents uzskata, ka jaunieši, kuri brīvprātīgi izvēlējušies dienēt VAD, ir uzņēmušies atbildību par Latvijas drošību, tāpēc ir jārod risinājums studiju finansēšanas jautājumam.
"Dienestā iegūtās prasmes un pieredze ir ieguvums gan studijās, gan turpmākajā profesionālajā dzīvē. Mums ir svarīgi, lai šie jaunieši pēc dienesta turpinātu izglītību un veidotu savu profesionālo nākotni Latvijā," uzsvēra Rinkēvičs.
Latvijā VAD tika ieviests 2023. gadā. Sākotnēji dienests bija tikai brīvprātīgs, jo pietiekams skaits pilsoņu pieteicās labprātīgi. Pirmais obligātais iesaukums ar atlasi notika 2025. gadā.
Pilsoņiem, kuri brīvprātīgi pieteikušies 11 mēnešu valsts aizsardzības militārajam dienestam, to pabeiguši un atvaļināti rezervē, valsts augstskolas un koledžas bez konkursa nodrošina valsts budžeta finansētas studiju vietas, ja viņi atbilst augstskolas un studiju programmas uzņemšanas prasībām.
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