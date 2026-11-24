Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja amatpersonas šī gada 27. oktobrī par neatļautu psihotropo vielu iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā aizturēja 1985. un 1979. gadā dzimušus vīriešus. Kratīšanas laikā atsavinātas 1320 gramu psihotropās vielas, sešas Xanax tabletes, 470,00 eiro skaidras naudas un datu nesējs, informē Valsts policijā.
Šī gada 27. oktobrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. birojā uzsāka kriminālprocesu un aizdomās par neatļautu psihotropo vielu lielā apmērā iegādāšanos, un glabāšanu realizācijas nolūkā aizturēja 1985. gadā dzimušu vīrieti, kurš no šī gada septembra atradās meklēšanā saistībā ar izvairīšanos no tiesas kriminālprocesā par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos un par datorkrāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Veicot kratīšanu aizturētā vīrieša dzīvesvietā, Valsts policijas amatpersonas atsavināja 110 gramus α-PVP jeb α-pirolidīnvalerofenona, kas noziedzīgajā vidē tiek dēvēts par "sāli", un 10 gramus amfetamīna. Šī gada 27. oktobrī vīrietis atzīts par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas un 253. panta pirmās daļas, par neatļautu psihotropo vielu lielā apmērā iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā kā arī par neatļautu psihotropo vielu iegādāšanos bez tālākas realizācijas nolūka.
Ņemot vērā, ka aizturētā persona izvairījās no tiesas, viņam piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Vienlaikus, šī gada 27. oktobrī likumsargi noskaidroja aizturētās personas psihotropo vielu piegādātāju, 1979. gadā dzimušu vīrieti, kurš Rīgas teritorijā nodarbojās ar psihotropo vielu realizāciju un kurš šajā pašā dienā 1985. gadā dzimušajam vīrietim pārdeva α-pirolidīnvalerofenonu. Ņemot vērā noskaidroto, tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta pirmās daļas, par neatļautu psihotropo vielu lielā apmērā iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā kā arī to realizāciju.
Pēc personas aizturēšanas, likumsargi veica kratīšanu viņa uzturēšanās vietā, kur tika atsavināti 1200 grami α-pirolidīnvalerofenona, sešas Xanax tabletes, skaidra nauda 470,00 eiro apmērā un datu nesējs.
Šī gada 29. oktobrī 1979. gadā dzimušais vīrietis tika atzīts par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas — par neatļautu psihotropo vielu lielā apmērā iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā, kā arī to realizāciju.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja amatpersonas šī gada 27. oktobrī par neatļautu psihotropo vielu iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā aizturēja 1985. un 1979. gadā dzimušus vīriešus. Kratīšanas laikā atsavinātas 1320 gramu psihotropās vielas, sešas Xanax tabletes, 470,00 eiro skaidras naudas un datu nesējs, informē Valsts policijā.
Šī gada 27. oktobrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. birojā uzsāka kriminālprocesu un aizdomās par neatļautu psihotropo vielu lielā apmērā iegādāšanos, un glabāšanu realizācijas nolūkā aizturēja 1985. gadā dzimušu vīrieti, kurš no šī gada septembra atradās meklēšanā saistībā ar izvairīšanos no tiesas kriminālprocesā par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanos un par datorkrāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Veicot kratīšanu aizturētā vīrieša dzīvesvietā, Valsts policijas amatpersonas atsavināja 110 gramus α-PVP jeb α-pirolidīnvalerofenona, kas noziedzīgajā vidē tiek dēvēts par "sāli", un 10 gramus amfetamīna. Šī gada 27. oktobrī vīrietis atzīts par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas un 253. panta pirmās daļas, par neatļautu psihotropo vielu lielā apmērā iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā kā arī par neatļautu psihotropo vielu iegādāšanos bez tālākas realizācijas nolūka.
Ņemot vērā, ka aizturētā persona izvairījās no tiesas, viņam piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Vienlaikus, šī gada 27. oktobrī likumsargi noskaidroja aizturētās personas psihotropo vielu piegādātāju, 1979. gadā dzimušu vīrieti, kurš Rīgas teritorijā nodarbojās ar psihotropo vielu realizāciju un kurš šajā pašā dienā 1985. gadā dzimušajam vīrietim pārdeva α-pirolidīnvalerofenonu. Ņemot vērā noskaidroto, tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta pirmās daļas, par neatļautu psihotropo vielu lielā apmērā iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā kā arī to realizāciju.
Pēc personas aizturēšanas, likumsargi veica kratīšanu viņa uzturēšanās vietā, kur tika atsavināti 1200 grami α-pirolidīnvalerofenona, sešas Xanax tabletes, skaidra nauda 470,00 eiro apmērā un datu nesējs.
Šī gada 29. oktobrī 1979. gadā dzimušais vīrietis tika atzīts par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas — par neatļautu psihotropo vielu lielā apmērā iegādāšanos un glabāšanu realizācijas nolūkā, kā arī to realizāciju.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu