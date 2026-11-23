360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Sindija Bokāne uz Rīgu ciemos aicinājusi savu mīļo omīti Ilzīti, sarūpējot viņai īpašu uzņemšanu un pat personīgus apartamentus. Omīte ar humoru novērtēja grezno mājokli, tostarp zeltīto vannas istabu, un neslēpa prieku par iespēju baudīt Rīgu, kas nu esot viņai pie kājām.
Vakaru abas pavadīja pie sveču gaismas, baudot Sindijas sarūpēto cienastu un ļaujoties sirsnīgām sarunām. Mazmeita atzina, ka ar Ilzīti varot runāt par pilnīgi jebko – arī par tēmām, kuras parasti uztic tikai pašiem tuvākajiem cilvēkiem.
Sindija atklāja, ka omītei pirmo reizi parādījusi arī savus nesen ievietotos krūšu implantus, ļaujot tos apskatīt pavisam tuvumā. Šāds uzticības līmenis abu starpā liecina, ka viņu attiecības ir daudz vairāk nekā tikai mazmeitas un vecmāmiņas saikne – viņas spēj būt viena otrai arī labākās draudzenes.
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360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Sindija Bokāne uz Rīgu ciemos aicinājusi savu mīļo omīti Ilzīti, sarūpējot viņai īpašu uzņemšanu un pat personīgus apartamentus. Omīte ar humoru novērtēja grezno mājokli, tostarp zeltīto vannas istabu, un neslēpa prieku par iespēju baudīt Rīgu, kas nu esot viņai pie kājām.
Vakaru abas pavadīja pie sveču gaismas, baudot Sindijas sarūpēto cienastu un ļaujoties sirsnīgām sarunām. Mazmeita atzina, ka ar Ilzīti varot runāt par pilnīgi jebko – arī par tēmām, kuras parasti uztic tikai pašiem tuvākajiem cilvēkiem.
Sindija atklāja, ka omītei pirmo reizi parādījusi arī savus nesen ievietotos krūšu implantus, ļaujot tos apskatīt pavisam tuvumā. Šāds uzticības līmenis abu starpā liecina, ka viņu attiecības ir daudz vairāk nekā tikai mazmeitas un vecmāmiņas saikne – viņas spēj būt viena otrai arī labākās draudzenes.
VIDEO:
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