Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklēšanā konstatējis, ka bijušais Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretārs Raivis Kronbergs, iespējams, ļaunprātīgi izmantojis dienesta stāvokli, noslēdzot neizdevīgus līgumus par elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidi, kā rezultātā valstij nodarīti zaudējumi.
KNAB noslēdzis pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā, kurā izmeklējis, vai ZM īstenotā elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla iepirkuma norisē ir izdarīti noziedzīgi nodarījumi un kuras no iepirkuma norisē iesaistītajām personām ir atbildīgas par iestādei piešķirtā valsts finansējuma neekonomisku un nelietderīgu izmantošanu. KNAB šo kriminālprocesu sāka 2024. gada 29. oktobrī, pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijā "Vai Zemkopības ministrija, veicot savu elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidi, ir rīkojusies tiesiski, atbilstoši saviem attīstības plāniem un jēgpilni?" konstatētajām neatbilstībām.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka ZM iepirkuma mērķis bija izveidot elektroautomobiļu uzlādes tīklu ZM un tās padotības iestāžu vajadzībām, un tā kopējā vērtība veido 3 013 989 eiro. Iepirkumā uzvarēja SIA "Reck", kurš bija vienīgais pretendents un ieguva tiesības slēgt līgumus ar ministriju par elektroautomobiļu uzlādes staciju piegādi, izbūvi un garantijas uzturēšanu konkrētos uzlādes punktos. KNAB izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka bijusī valsts amatpersona, tīši ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli un rīkojoties pretēji dienesta interesēm, ZM vārdā ar "Reck" noslēdza neizdevīgus līgumus.
KNAB nenosauc amatpersonu vārdā, bet aģentūrai LETA zināms, ka tas ir Kronbergs. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka Kronbergs apzinājās, ka uzlādes stacijas neatbilst ministrijas autoparka tā brīža un nākotnes vajadzībām, bet tik un tā pieņēma lēmumus par līgumu slēgšanu.
Likums paredz, ka valsts amatpersonām ir pienākums ar valsts finanšu līdzekļiem rīkoties lietderīgi. Kronberga darbību rezultātā radītas esot smagas sekas – valstij nodarīti mantiskie zaudējumi 607 533 eiro vērtībā.
KNAB vērš uzmanību, ka lielākā daļa no uzlādes stacijām pēc nodošanas ekspluatācijā nemaz netiek izmantotas paredzētajiem mērķiem. Turklāt atsevišķos objektos uzstādītās uzlādes iekārtas nav piemērotas attiecīgajās vietās pieejamajai tehniskajai infrastruktūrai.
KNAB nodevis kriminālprocesa materiālus Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret Kronbergu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisījusi smagas sekas. Par šāda nozieguma izdarīšanu var piemērot personai cietumsodu līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.
"Šis kriminālprocess to uzskatāmi apliecina un atgādina, ka ar formālu pienākumu izpildi vien nepietiek. No amatpersonas, jo īpaši, ja tā ieņem atbildīgu stāvokli, tiek sagaidīta aktīva iesaiste, iedziļināšanās lēmumu būtībā, rūpīga to pamatojuma un iespējamo seku izvērtēšana," norāda KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule.
Prokuratūrā apliecināja, ka lieta ir saņemta, taču apsūdzība personai patlaban nav celta.
Pats Kronbergs vēl pērn novembrī intervijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" pauda uzskatu, ka ZM elektroautomobiļu uzlādes tīkla izveidei piešķirtā nauda tika iztērēta lietderīgi. Vienlaikus viņš atzina, ka projekts varēja būt efektīvāks.
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklēšanā konstatējis, ka bijušais Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretārs Raivis Kronbergs, iespējams, ļaunprātīgi izmantojis dienesta stāvokli, noslēdzot neizdevīgus līgumus par elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidi, kā rezultātā valstij nodarīti zaudējumi.
KNAB noslēdzis pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā, kurā izmeklējis, vai ZM īstenotā elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla iepirkuma norisē ir izdarīti noziedzīgi nodarījumi un kuras no iepirkuma norisē iesaistītajām personām ir atbildīgas par iestādei piešķirtā valsts finansējuma neekonomisku un nelietderīgu izmantošanu. KNAB šo kriminālprocesu sāka 2024. gada 29. oktobrī, pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijā "Vai Zemkopības ministrija, veicot savu elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkla izveidi, ir rīkojusies tiesiski, atbilstoši saviem attīstības plāniem un jēgpilni?" konstatētajām neatbilstībām.
Kriminālprocesa materiāli liecina, ka ZM iepirkuma mērķis bija izveidot elektroautomobiļu uzlādes tīklu ZM un tās padotības iestāžu vajadzībām, un tā kopējā vērtība veido 3 013 989 eiro. Iepirkumā uzvarēja SIA "Reck", kurš bija vienīgais pretendents un ieguva tiesības slēgt līgumus ar ministriju par elektroautomobiļu uzlādes staciju piegādi, izbūvi un garantijas uzturēšanu konkrētos uzlādes punktos. KNAB izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka bijusī valsts amatpersona, tīši ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli un rīkojoties pretēji dienesta interesēm, ZM vārdā ar "Reck" noslēdza neizdevīgus līgumus.
KNAB nenosauc amatpersonu vārdā, bet aģentūrai LETA zināms, ka tas ir Kronbergs. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka Kronbergs apzinājās, ka uzlādes stacijas neatbilst ministrijas autoparka tā brīža un nākotnes vajadzībām, bet tik un tā pieņēma lēmumus par līgumu slēgšanu.
Likums paredz, ka valsts amatpersonām ir pienākums ar valsts finanšu līdzekļiem rīkoties lietderīgi. Kronberga darbību rezultātā radītas esot smagas sekas – valstij nodarīti mantiskie zaudējumi 607 533 eiro vērtībā.
KNAB vērš uzmanību, ka lielākā daļa no uzlādes stacijām pēc nodošanas ekspluatācijā nemaz netiek izmantotas paredzētajiem mērķiem. Turklāt atsevišķos objektos uzstādītās uzlādes iekārtas nav piemērotas attiecīgajās vietās pieejamajai tehniskajai infrastruktūrai.
KNAB nodevis kriminālprocesa materiālus Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret Kronbergu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisījusi smagas sekas. Par šāda nozieguma izdarīšanu var piemērot personai cietumsodu līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.
"Šis kriminālprocess to uzskatāmi apliecina un atgādina, ka ar formālu pienākumu izpildi vien nepietiek. No amatpersonas, jo īpaši, ja tā ieņem atbildīgu stāvokli, tiek sagaidīta aktīva iesaiste, iedziļināšanās lēmumu būtībā, rūpīga to pamatojuma un iespējamo seku izvērtēšana," norāda KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule.
Prokuratūrā apliecināja, ka lieta ir saņemta, taču apsūdzība personai patlaban nav celta.
Pats Kronbergs vēl pērn novembrī intervijā Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" pauda uzskatu, ka ZM elektroautomobiļu uzlādes tīkla izveidei piešķirtā nauda tika iztērēta lietderīgi. Vienlaikus viņš atzina, ka projekts varēja būt efektīvāks.
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