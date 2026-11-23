Latvijā būtu jāpārskata iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atlaides ilgtermiņa uzkrājumiem, izglītībai un ārstniecībai, kā arī, iespējams, jāatceļ atbrīvojums no nodokļiem laimestiem līdz 3000 eiro, pirmdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja finanšu ministrs Kārlis Purgailis.
Viņš norādīja, ka jaunās valdības uzstādījums ir pēc iespējas nemainīt būtiskos nodokļus, nepalielinot tos. "Mēs darīsim visu, lai pārstrukturētu izdevumus, neskarot ieņēmumu pusi, nodokļu palielinājuma veidā," teica Purgailis.
Vienlaikus gan viņš minēja, ka nodokļu atvieglojumu jomā ir virkne jomu, kur kopējais efekts uz izdevumiem nebūtu liels, bet prasa zināmu administrēšanas procesu. Kā piemēru Purgailis minēja IIN atlaides ilgtermiņa uzkrājumiem, izglītībai un ārstniecībai, kur administrēšanas process brīžiem neattaisno mērķi.
"Runa nav par pilnīgu atcelšanu, drīzāk par pārskatīšanu, kā tas tiek piemērots,"
teica Purgailis.
Tāpat finanšu ministrs norādīja, ka ir arī citi nodokļu atvieglojumi, tostarp ir izložu un azartspēļu atvieglojums pirmajiem 3000 eiro no laimesta summas gadā. "Jautājums, kāpēc tāds pastāv, un varbūt tas ir jāatceļ," sacīja Purgailis.
Pēc Valsts ieņēmumu dienestā skaidrotā, Latvijā persona var samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu par saviem, kā arī savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem atskaita no gada ar nodokli apliekamā ienākuma pirms nodokļa aprēķināšanas. Katras personas attaisnotos izdevumus drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 eiro. Tāpat attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajai partijai, atskaita no personas gada apliekamo ienākumu apmēra, tos deklarējot.
Attaisnotie izdevumi ir arī iemaksas privātajos pensiju fondos un Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā iemaksātās dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmijas. Maksājumi nedrīkst pārsniegt kopumā 10% no gada ienākuma un ne vairāk kā 4000 eiro gadā.
Ja, piemērojot attaisnotos izdevumus, atvieglojumus un neapliekamo minimumu, veidojas nodokļa pārmaksa, maksātājam nodokli atmaksā, piemērojot nodokļa likmi 25,5%.
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Latvijā būtu jāpārskata iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atlaides ilgtermiņa uzkrājumiem, izglītībai un ārstniecībai, kā arī, iespējams, jāatceļ atbrīvojums no nodokļiem laimestiem līdz 3000 eiro, pirmdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja finanšu ministrs Kārlis Purgailis.
Viņš norādīja, ka jaunās valdības uzstādījums ir pēc iespējas nemainīt būtiskos nodokļus, nepalielinot tos. "Mēs darīsim visu, lai pārstrukturētu izdevumus, neskarot ieņēmumu pusi, nodokļu palielinājuma veidā," teica Purgailis.
Vienlaikus gan viņš minēja, ka nodokļu atvieglojumu jomā ir virkne jomu, kur kopējais efekts uz izdevumiem nebūtu liels, bet prasa zināmu administrēšanas procesu. Kā piemēru Purgailis minēja IIN atlaides ilgtermiņa uzkrājumiem, izglītībai un ārstniecībai, kur administrēšanas process brīžiem neattaisno mērķi.
"Runa nav par pilnīgu atcelšanu, drīzāk par pārskatīšanu, kā tas tiek piemērots,"
teica Purgailis.
Tāpat finanšu ministrs norādīja, ka ir arī citi nodokļu atvieglojumi, tostarp ir izložu un azartspēļu atvieglojums pirmajiem 3000 eiro no laimesta summas gadā. "Jautājums, kāpēc tāds pastāv, un varbūt tas ir jāatceļ," sacīja Purgailis.
Pēc Valsts ieņēmumu dienestā skaidrotā, Latvijā persona var samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu par saviem, kā arī savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem atskaita no gada ar nodokli apliekamā ienākuma pirms nodokļa aprēķināšanas. Katras personas attaisnotos izdevumus drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma tikai vienreiz, nepārsniedzot maksimālo normu 600 eiro. Tāpat attaisnotos izdevumus par ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajai partijai, atskaita no personas gada apliekamo ienākumu apmēra, tos deklarējot.
Attaisnotie izdevumi ir arī iemaksas privātajos pensiju fondos un Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā iemaksātās dzīvības apdrošināšanas ar līdzekļu uzkrāšanu prēmijas. Maksājumi nedrīkst pārsniegt kopumā 10% no gada ienākuma un ne vairāk kā 4000 eiro gadā.
Ja, piemērojot attaisnotos izdevumus, atvieglojumus un neapliekamo minimumu, veidojas nodokļa pārmaksa, maksātājam nodokli atmaksā, piemērojot nodokļa likmi 25,5%.
Aptauja
Kādai jābūt minimālajai ikmēneša pensijai Latvijā, lai pensionārs varētu izdzīvot?
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