Latvijas Nacionālā teātra aktieris Voldemārs Šoriņš žurnālam "Ievas stāsti" pastāstījis par kādu interesantu sava uzvārda faktu. Izrādās, uzvārdu, ar kuru aktieri jau vairākus gadu desmitus pazīst Latvijas teātra skatītāji, viņš ieguvis, pateicoties vecmāmiņas lēmumam.
Šoriņa tēvs Vasilijs pēc tautības bijis krievs un dzīvojis Pēterburgā. Voldemāra vecāki izšķīrušās, kad aktierim bija tikai trīs gadi. Viņa mātei vienai nācās rūpēties par ģimenes iztiku, līdz ar to Voldemārs un viņa brālis lielu daļu bērnības pavadījuši pie vecmāmiņas Vērgalē.
Kad pienācis laiks sākt skolas gaitas, vecmāmiņa parūpējusies, lai abu mazdēlu uzvārds kļūtu latviskāks. Viņa uzvārdu no Šorins nomainījusi uz Šoriņš.
Tāpēc aktiera dzimšanas apliecībā joprojām ierakstīts vārds Voldemārs Šorins, savukārt pasē un visos pārējos oficiālajos dokumentos viņš ir Voldemārs Šoriņš.
Plašāk uzziniet žurnālā "Ievas stāsti".
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Latvijas Nacionālā teātra aktieris Voldemārs Šoriņš žurnālam "Ievas stāsti" pastāstījis par kādu interesantu sava uzvārda faktu. Izrādās, uzvārdu, ar kuru aktieri jau vairākus gadu desmitus pazīst Latvijas teātra skatītāji, viņš ieguvis, pateicoties vecmāmiņas lēmumam.
Šoriņa tēvs Vasilijs pēc tautības bijis krievs un dzīvojis Pēterburgā. Voldemāra vecāki izšķīrušās, kad aktierim bija tikai trīs gadi. Viņa mātei vienai nācās rūpēties par ģimenes iztiku, līdz ar to Voldemārs un viņa brālis lielu daļu bērnības pavadījuši pie vecmāmiņas Vērgalē.
Kad pienācis laiks sākt skolas gaitas, vecmāmiņa parūpējusies, lai abu mazdēlu uzvārds kļūtu latviskāks. Viņa uzvārdu no Šorins nomainījusi uz Šoriņš.
Tāpēc aktiera dzimšanas apliecībā joprojām ierakstīts vārds Voldemārs Šorins, savukārt pasē un visos pārējos oficiālajos dokumentos viņš ir Voldemārs Šoriņš.
Plašāk uzziniet žurnālā "Ievas stāsti".
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